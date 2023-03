«A esta realidad del fútbol salteño sí no la cultivamos, es porque no queremos»

-Es un tiempo de recompensas.

«De eso no hay dudas. Pensar en lo que viene ocurriendo con el fútbol salteño de varios años a esta parte. A nivel de clubes, de selecciones juveniles, de selecciones mayores. Creo que además ese protagonismo no es casualidad. De repente, hay más de una razón».

-¿Por ejemplo?

«La búsqueda de un mejoramiento desde los clubes. Lo que significa el Consejo Único Juvenil, la evolución de futbolistas que llegan a Primera, por lo que las generaciones se renuevan, se potencian y a la larga, las selecciones recogen ese producto».

-Lo de las selecciones no es cosa menor.

«Hace al orgullo bien entendido. De lo que no dudo es que ha existido una política de selección. Buscando que el amparo sea el mejor. Hablo de viajes, de traslados, de estadías, de comodidades. Lo del pasado fin de semana fue concreto. En Paso Severino dimos con un lugar ideal. Viajamos el día anterior para enfrentar a Florida el día siguiente. Por eso hablo de política de selección»

-Los juveniles en Semifinales. Los Mayores en la final. Ahí está Salto. Por aquello que la única verdad es la realidad.

«A esta realidad del fútbol salteño si no la cultivamos, es porque no queremos. Porque tenemos una serie de posibilidades a favor. ¿O existe por ejemplo en el Interior, una Liga con más proyección local que ésta o que vendan más entradas en el año?. A veces se habla del fútbol salteño como caso único a nivel del Interior. Y yo creo que sí. Estoy convencido que sí».

***************

En EL PUEBLO, el presidente de la Liga Salteña, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, ejercita la memoria personal, cuando se trata de Campeonatos del Litoral Norte o del Interior, en que surge él como presidente.

No es el placer que supone la mención desde esa condición, sino que deja en claro en lo inmediato, la aplicación de criterios que hacen a la coherencia.

No se trata de pisar en falso.

Propone la solvencia desde la teoría, para que la práctica enseñe el valor del camino trazado.,…

****************

«Ser uno más en la final, hace repensar todas estas cuestiones. Y que el fútbol salteño, la propia Liga y quienes son parte del plantel merecen que alcancemos el valor de una fiesta. Vamos a estar en la mira del país, ¿o no es así? Entonces, que nada se nos escape y si los menores esta vez pagan la entrada y los carné de libre acceso no tiene validez y si para ingresar al palco tendrá un costo de 400 pesos, es porque estamos hablando de un espectáculo cuyo presupuesto es altísimo. No dejamos de confiar en la presencia de la gente, porque además el espectáculo en sí lo amerita.

Es una final y no se llega a una final todos los años, ni tampoco es la consecuencia de la casualidad. Por lo tanto existen una serie de razones en juego que es necesario atender. Pretendemos corregir algunos aspectos en relación a lo sucedido ante Florida. Si algo no funcionó, que ahora funcione. Si algo no fue contemplado, que el domingo suceda lo contrario. Es un espectáculo para más de 4.000 aficionados, por lo tanto el manejo de los detalles también hacen al todo.

Por eso, apostamos a la corrección y al orden. No solo será la imagen de la Liga de Fútbol. La imagen del departamento también. Como salteños no es que nos deba importar: nos tiene que importar».

**************

Lavalleja que se viene.

Salto, el que espera.

La historia «naranjera» que no se agota,.

Da criollos el tiempo por estos lares.

Algo más que una creencia…es el peso de los hechos que revelan esta condición casi autoritaria del fútbol. Hay que estar y está. Casi un mandato.

Acaso, una aplaudible receta. Mientras quiere hacerse camino, la nueva entonación. La nueva y generosa entonación….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-