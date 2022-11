A cinco años de concretar su estudio fotográfico Gonzalo Artegoytia, Martín Lorenzelli y Juan Ignacio Bentancor comparten su experiencia de crecimiento profesional

Juan Ignacio Bentancor :“El balance es muy positivo”

Gonzalo Artegoytia, Martín Lorenzelli y Juan Ignacio Bentancor son tres jóvenes que en el 2017 comenzaron con su emprendimiento fotográfico y todo el ahínco y entusiasmo que le pusieron al proyecto los llevó a crecer y posicionarse hoy frente al éxito. Lo que comenzó como una tímida idea entre amigos, fue tomando forma hasta consolidarse en una empresa que hoy se ha proyectado también hacia el exterior. En charla con EL PUEBLO Juan Ignacio Bentancor reveló que en la actualidad los servicios se han expandido dentro del rubro de la fotografía y el vídeo. Bentancor sostiene que uno de los grandes secretos de éxito fue mantenerse unidos, pese a que los tres viven en ciudades diferentes. A lo largo del tiempo se fueron muniendo de la última tecnología, lo que les ha permitido ampliar sus horizontes de cara al mundo. Se vienen muchos proyectos nuevos y la gran mayoría apuntan a compromisos laborales en el exterior.

A cinco años del emprendimiento…. ¿Cuál es el balance que hacen de cada logro obtenido?

“Primero que nada la verdad que una locura lo rapido que paso todo, parece ayer que estabamos arrancando esta aventura, en esta misma entrevista con ustedes. Para la gente que no nos conoce, somos tres amigos (Martin y Juani fotografos y Gonzalo, Filmmaker) y un dia en un asado entre risas dijimos: «y si formalizamos un poco todas estas ideas y hacemos un estudio de fotografia?» .. y entre idas y vueltas y muchas anécdotas aca estamos con muchas energias y contentos por todo lo que se fue dando (Instagram: @studiophos)

– ¿Qué balance hacen del emprendimiento?

– “El balance que hacemos es siempre positivo, desde el momento que teníamos nuestros primeros trabajos. Para nosotros el poder estar unidos los tres, que cada uno vive en ciudades diferentes y compartir una tarde/noche juntos está de más. Claro, que como todo trabajo tiene sus responsabilidades y obligaciones que tenemos que cumplir”.

– ¿Cómo fue evolucionando vuestro negocio? ¿Qué cosas han cambiado?

– “El crecimiento que hemos tenido fue una de las cosas más locas que nos pasó, al principio nos dedicabamos a todo: graduaciones, bautimos, cumpleaños, hasta foto de moda.. pero como que no nos hallabamos, nos gustaba pero no estabamos del todo completos.. un día nos llamó una pareja y nos preguntaron si podíamos ser sus fotografos en su boda… nosotros (unos locos) si, por supuesto! (no sabiamos toda la responsabilidades que teniamos, pero nos encantó). Ese momento fue un click importante para Studiophos ya que nos dimos cuenta la identidad que queriamos darle: trabajar con gente en uno de los dias mas importantes de sus vidas y poder trasmitirles toda nuestra buena onda para que todo salga como siempre quisieron. Un plus para nosotros es que por la edad que tenemos así como un finde estamos trabajando el próximo estamos del otro lado de la cámara entonces sabemos lo que es ser invitado y el rol tan importante que tiene el fotógrafo de boda”.

– ¿Cómo les tocó la experiencia de la pandemia?

– “Nos agarro la pandemia y supimos aprovecharla para contactar con otros fotografos de otros países, hacer Workshops online y formarnos como equipo, porque una cosa es ser amigos de toda la vida como lo somos pero hay que saber llevar esa amistad en situaciones de estrés y estar a la altura de las responsabilidad que este negocio tiene.

Y asi fue que fue creciendo la marca como empresa, les fuimos dando una personalidad a phos, las parejas que nos contrataban sabian nuestra forma de trabajar, descontracturada, que las fotos sean mas faciles para ellos tanto como para nosotros, que no sientan esa presion de un fotografo en frente, que nos vean con confianza y que seamos unos invitados con cámara, creemos que esas fotos espontaneas son las mejores. Empezamos a trabajar en una mayor número de bodas en Salto, pero la realidad era que tanto Gonzalo y Martin en ese momento vivan en Montevideo y Juani en Punta del este y se nos hacia largo la ida y vuelta. Hoy en día estamos más organizados, estamos en todo el pais, pero para este logro llevó un tiempo.

– ¿Cuáles son los servicios que ofrece “Studio Phos” en la actualidad?

– “Nosotros ofrecemos Fotografía y Vídeo completos de una boda… ese día que es tan especial para los novios, estamos desde la preparacion de la novia y el novio hasta que el utimo invitado se tire a una piscina. Contamos con drone, camaras, lentes de diferentes medidas, variedades de flashes y todo lo necesario para que ese dia quede registrado desde adentro”.

– ¿Cuáles son los proyectos a corto, largo y mediano plazo?

– “Los proyectos que tenemos son muchos, creo que si nos preguntas ahora lo primero que se nos viene a la cabeza es poder cerrar alguna de las propuestas de bodas que tenemos en el exterior. Creo que compartir ésto con amigos es único… y poder viajar para hacer algo que realmente lo difrutamos es intransferible”.