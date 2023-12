A Alvaro Recoba lo sacan o lo retienenA Alvaro Recoba lo 

A falta de un partido para terminar el Torneo Clausura, la proyección de la próxima temporada comienza a ser uno de los puntos más tratados en Nacional y con ello la permanencia o no de Álvaro Recoba como entrenador de la institución.

El Chino, desde su llegada como DT, estuvo al frente del plantel por nueve partidos, con cinco triunfos, dos derrotas y dos empates, quedando a un triunfo de quedar terceros en la Anual para comenzar la Libertadores en una fase más avanzada, un objetivo que parecía lejano fechas atrás. Recoba, al ser consultado sobre su continuidad en el 2024 y ante los dichos de Alejandro Balbi que aún no lo confirmó en el cargo, mencionó: “El presidente puede hacer lo que quiera, por algo es el presidente y para algo está la directiva”. “En su momento dije lo que pensaba y lo sigo diciendo”, recordó sobre la conferencia de prensa en la que manifestó que no era “interino” y que tiene contrato firmado para la próxima temporada. “Quiero lo mejor para Nacional, si eso es que yo esté el año que viene, voy a estar. Si Nacional decide que no es lo mejor que yo siga, lo aceptaré. Esa es la realidad”, agregó.