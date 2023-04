A $95 las zanahorias; y, el monopolio de la papa importada.

LA GRANJA AL DIA

Bajo la zanahoria, la nacional a $95, el precio de la importada sigue firme. Apareció zanahoria chilena a $85 el kilo, se agrega a las brasileras y argentinas que mantiene su precio.

Y la papa nacional mantuvo el precio. La blanca lavada vale $55 el kilo. La importada vale $1 más, y sigue firme a $56, $1.400 la bolsa este lunes 10. Si se hubieran sorteados los 20 AFIDIs que dicen que se dieron, había margen, por la competencia, para bajar más los precios al consumidor.

No hubo, no hay, ni habrá amenaza a la seguridad alimentaria en el Uruguay, tiene un territorio prodigo en la producción de bienes de consumo del sector primario; y, hortícola en particular; con sequia o sin sequía.

Apoyo pòr la sequia a productores

El estado vía MGAP acaba de destinar 10 millones de dólares del Fondo Nacional de la Granja para ayudar a los damnificados de la sequía, que por Microfinanzas pueden acceder hasta $100.000; a pagar, con dos años de gracia, los tres años posteriores sin intereses.

La papa, en un régimen especial.

Si usted quiere importar papa, tiene que hablar con ANSEPA (Asociación Nacional de Semilleristas de Papas). Si es productor asociado a la gremial, puede conseguir AFIDIs; si no es asociado, lo analizaran; y, si es importador, primero están los productores afectados por la sequía, socios o no socios, así que . . . Si quiere comprar papas importadas, tiene que hablar con ANSEPA, tiene tres distribuidores, con precio único.

¿Regimen especial o monopolio?

La definición etimológica de la palabra MONOPOLIO es, un derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio; o, ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. Entendemos que se ajusta para la importación de papas a través de ANSEPA. Lo de la zanahoria fue, un oligopolio.

Este monopolio es promovido y beneficiado por el MGAP y la DIGEGRA. Lo dice y detalla el presidente de ANSEPA, Fernando Mieto, en la entrevista de ¨En Perspectiva¨. Y en INFORME GRANJERO, el programa radial de Tachini y Cirio de esta semana. Señalo que estuvieron reunidos, con el Ministro, el Director de DIGEGRA y un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ya hay papa importada en plaza

20 AFIDIs de papa fueron autorizados, dicen los puesteros. Mieto dice que son 100 los productores de papas en el Uruguay. Quedándole a los tres vendedores ¨ el dominio o influencia consiguientes¨ del monopolio.

Las dudas

Es a iniciativa del Ministro y el Director de DIGEGRA los oligopolios y el monopolio. Pero no se sabe al amparo de que instrumento jurídico le entregan a una corporación de privados la importación de papas, creando un monopolio, sin mediar legalidad alguna aparente. Una caprichosa y arbitraria forma de asistir a privados, que están siendo asistidos con otros instrumentos económicos, como Microfinanzas. Está expresamente prohibida esa actividad, la monopólica por parte de privados, a partir de toda la legislación vigente, desde la ley de igualdad de la competencia y otras. Y de haber tenido que hacerlo por la circunstancia que fuere ¿contaban, al menos, con la venia de la Asamblea General Legislativa? Porque no está regulado el monopolio de privados, está prohibido.

Esa es una de las pautas que analizamos en esta situación. No si ayudan o a quien le dieron, ya fue, no se trata de eso, se trata de la legalidad . . . de la república.

La necesidad de una ¨ley de comercio fronterizo, en regimen especial¨

El director de DIGEGRA es también el Director de la CAMI, la que indica la oportunidad y volúmenes de importación, también es responsable de los sorteos de los AFIDIs. Y esta operación de falsa bandera, la de los oligopolios y monopolio, para ayudar a los productores por la sequía, que además de violentar el sorteo legal de AFIDIs, no está dando resultado. Porque el consumidor salteño está pagando a $160 el kilo de zanahorias y en Concordia vale $15, y, la papa, que aquí la pagamos a $90, allá vale, $10, y no se puede traer por la legalidad y por la barrera sanitaria, no hay AFIDIs para particulares.

Preocupación ciudadana

¿No estaremos frente a un abuso y desviación de poder por parte de estos jerarcas? Oligopolios, monopolios, transgresión a los sorteos legales de importación, y, aparentemente, otras normas legales; y, los consumidores pagando precios por las nubes. So pretexto de ayudar a los productores por la sequía, que aparentemente no es más que comercio dirigido, y que están provocando ¨una catastrófica sequía en el bolsillo de los consumidores¨.

Denuncia

Como consecuencia de estas notas, el lunes, oficiosamente, nos comunicaron que al 30 de marzo, Aduana no había recibido denuncia, ni realizado incautación alguna por denuncia en la UAM. Dentro de todo este contexto, de aparentes arbitrariedades, omisiones, negligencia, etc., se ve que tampoco hizo la denuncia de un matute de zanahorias el Director General de la Granja. Que manifestó en la reunión del 3 de marzo, en oficinas del MGAP de Avda. Garzón, a las 11,30 aproximadamente. Y en su declaración, cuando se iban, junto a la Secretaria General de la UAM; y, un conjunto de operadores, sostuvo que sabía que había zanahorias de contrabando, que sabía quién la tenía, que sabía quién la manejaba, que sabía dónde estaba en la UAM. Después de dar buenos augurios por la guerra al contrabando, por la reunión del martes siguiente de los Ministros de Defensa, Interior, MGAP y dirigentes gremiales con el Director General de Aduanas, para pedir más ejército en la frontera. Tenía el matute en las narices, la máxima autoridad de la Granja, funcionario público de rango ministerial, empezaba la zanahoria importada; y, no hizo la denuncia. Pero es necesario sacar el ejército a la frontera por el contrabando. A la Fiscalía del Ministerio Público le alcanzaría, de oficio, preguntarle sobre la veracidad de esos dichos en esa reunión, a la Secretaria General de la UAM, el audio que escuchamos es elocuente. Quizás ella diga que no lo recuerda, pero los otros participantes sí. Más allá de que pueda configurarse una violación, que lo es, de los deberes y obligaciones fundamentales que establece la constitución a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos, que de saber o estar en conocimiento de un delito, debe denunciarlo, y si no lo hiciere por omisión o negligencia, será punido por la ley. Si realmente el estado uruguayo está en ¨guerra contra el contrabando¨, como dicen; los soldados u oficiales en el frente de batalla por actos como estos son ejecutados sumariamente, al instante.

NO AFLOJAMOS

Somos un humilde medio de prensa del interior. Y tenemos el legado, el mandato histórico, de quien resucito esta empresa periodística con el lema de ¨UNA VOZ, TU VOZ¨ EL PUEBLO . . . el diario de Salto. Y, a la memoria de Don Walter Martínez Cerrutti nos va la vida con esa misión. Así que no se gasten con descalificaciones, apretes, ni nada; no somos de mentir, ni traicionar, no acostumbramos a tener miedo, nos guía y nos contiene en el camino, en la verdad y en la vida, el ¨Cristo Resucitado¨.

