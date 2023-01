A 52 días de su desaparición, la búsqueda de Gonzalo Barboza Sisnández sigue sin dar resultados

“No tenemos más dónde buscar”, dice la familia y piensa en ofrecer recompensa

Se cumplen hoy nada menos que 52 días de que fuera visto por última vez el joven Gonzalo Enrique Barboza Sisnández (de 22 años de edad, oriundo de Pueblo Palomas) y la familia dice ya no saber qué hacer para obtener aunque sea “una pista, un dato, algo, lo que sea…”, que ayude a dar con su paradero. Cabe recordar que Gonzalo estaba alojado en el Hogar Alas Multicolor, de Paysandú, desde hacía unos cuatro años, primero por problemas de consumo de sustancias estupefacientes y luego por problemas psiquiátricos, aunque en ambos planos, asegura la familia, estaba teniendo una evolución muy favorable. Los últimos días de noviembre, al joven se le habría prometido traerlo hasta su pueblo de origen a visitar a su madre; el motivo por lo que esto no ocurrió habría sido que justo en ese momento no se contaba con vehículo, lo que lleva a especular con que Gonzalo decidió salir del Hogar por sus propios medios para llegar a casa de su mamá, lo que nunca ocurrió.

Se sabe que salió a la ruta, que paró algunas horas en una estancia y que luego fue recogido por un patrullero (aún no estaba denunciada su desaparición), que lo habría trasladado aproximadamente desde el kilómetro 426 hasta el 423. Posteriormente, cámaras de videovigilancia lo mostrarían (en el anochecer del 28 de noviembre) en la esquina de las avenidas Amorim y Rodó, de nuestra ciudad.

HAY “ALGUNAS DUDAS” SOBRE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LO VIO

Sin embargo, si era o no Gonzalo Barboza quien se ve en esas imágenes de las cámaras, la Policía de Salto afirma que hay “algunas dudas”; así lo ha dicho el propio Jefe de Policía de Salto a un medio de prensa colega (Canal 4) y aclaró que igualmente, “trabajamos tratando de ubicarlo y pidiéndole a la gente que cualquier noticia que tenga nos haga llegar para ver justamente cuál ha sido el destino… Alertamos también a la Jefatura de Artigas por la eventualidad que haya seguido hacia otro departamento”.

Y agregó el jerarca que “se está trabajando intensamente a partir de aquella denuncia que fue radicada en el departamento de Paysandú. Se trabajó en Salto porque había indicios que había sido visto en Salto por cámaras de estaciones de servicio, entonces se ha trabajado y se trabaja mucho en ese tema. El destino de él era Palomas, que corresponde justamente a Salto, pero hasta el momento no hemos tenido novedades. También estuvo trabajando una división de Interpol que trata sobre personas desaparecidas, trabajó en Paysandú, trabajó en Salto, o sea que no se descansa hasta que podamos localizar a esa persona…”.

“NOVEDAD NINGUNA…HEMOS REVUELTO SALTO ENTERO”

Por otra parte, EL PUEBLO volvió a tomar contacto con Andrea Sisnández, mamá de Gonzalo, quien se encontraba al momento de hablar con este diario “sola, en la campaña, mirando lejos y pensando en mi hijo”.

Pero Andrea pensaba también, entre tantas cosas, que quizás debiera ser más minuciosa la observación de cámaras de seguridad hacia el sur de la ciudad de Salto, pues se afirma mucho que Gonzalo vino hacia el norte del país, pero, “¿y si en algún momento volvió para atrás?”, se pregunta Andrea, completamente angustiada.

Luego cuenta que “novedad no hemos tenido ninguna, estamos esperando por la Policía que lo anda buscando, a ver si tenemos suerte. He escuchado al Jefe de Policía, que dice que están trabajando mucho en la búsqueda, espero que sea así. Nosotros, los familiares, ya no tenemos más recursos, ya no sabemos más por dónde ir…”.

En algún momento se planteó la posibilidad de que estuviera en la Colonia 18 de Julio. Consultada sobre este punto, dijo Andrea que “eso se descartó, porque encontramos el muchacho y no era él. Tenía tatuajes, no era, así que quedamos ahí, seguimos en cero, quedamos en las cámaras que lo muestran en Avenida Rodó y Avda. Amorim nomás, el 28 de noviembre a la hora 20 y 15. Esa fue la última vez que se lo vio. Otra información no tenemos, hemos revuelto Salto entero, hemos ido a todos lados, a todos los barrios, toda la gente ya sabe y comparte la foto de él porque sabe que lo andamos buscando, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora estamos esperando si la Policía nos puede dar alguna respuesta de la búsqueda que están haciendo…”.

RECOMPENSA

Finalmente expresó Andrea: “como le decía, nosotros ya no tenemos más dónde buscar, dónde revolver, no sabemos ni qué vamos a hacer. Lo que hablamos acá con la familia es armar unos volantes con la foto de él y ofrecer una recompensa de 10.000 pesos, lo estamos conversando con la familia, vamos a ver si hacemos eso, la foto de él con el número de celular mío (091 957 087) y ver si alguien tiene alguna información”.