A 3 años de la «Libertad responsable»

Como todos sabemos, este lunes 13 de marzo se cumplieron 3 años desde que aparecieron los primeros 4 casos de Covid- 19 en nuestro país y de los cuales se desencadenaría la peor crisis sanitaria antes vista.

No me gusta hablar de cifras sino de compatriotas que el país perdió, de forma directa o indirecta muchos perdimos familiares, amigos y conocidos por una pandemia que no dio tregua, de la cual se supo muy poco y aún así se fue dando pasos firmes en su combate, a pesar de la incertidumbre de aquellos que podíamos enfermar, perder o ver mermados nuestros ingresos, los daños colaterales que trajo consigo el largo confinamiento y la poca movilidad social, entre otros.

En ese escenario incierto hay que destacar que hubo un Presidente constantemente dando la cara y poniendo encima de la mesa los intereses nacionales, haciéndose cargo.

Al margen de lo que nos dejó a todos como sociedad, considero necesario destacar el manejo responsable que hizo el actual Gobierno de todos los temas que no eran solamente sanitarios.

Por nombrar algunos:

Se conformó un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) con las mejores mentes en ciencia que tiene nuestro país quienes, a la par con el Gobierno dedicaron todas sus horas para combatir responsablemente la emergencia sanitaria.

El Parlamento aprobó la creación del Fondo Solidario Covid-19, que incluyó un impuesto transitorio por dos meses que abarcó a los sueldos públicos y jubilaciones mayores a 120.000 pesos. Lo recaudado fue para sostener a los que menos tenían para afrontar la emergencia.

Se dio a difundir diariamente campañas de concientización y de buenos hábitos de higiene, hisopados aleatorios para ir monitoreando la situación.

También se exhortó a evitar todo tipo aglomeraciones en espacios públicos si no eran necesarias.

Exoneraciones tributarias para determinados grupos de actividad, aplazamientos de vencimientos de pagos, entre otros.

Se puso en práctica el programa Oportunidad Laboral (jornales solidarios) que ofreció 15.000 cupos para personas desocupadas.

Flexibilización del seguro de paro tradicional para jornaleros y dependientes mensuales. Extensión para sectores más afectados por la pandemia.

Subsidio de 6.800 pesos a trabajadores del sector artístico que no disponían de ingresos por seguro de paro, honorarios o contratos.

Instrumentación del teletrabajo.

Ceibal cumplió un papel trascendental en lograr mantener el vínculo pedagógico en instituciones educativas a través de la virtualidad.

Con la llegada de las vacunas, se desplegó en todo el territorio nacional un plan de vacunación que previó la inoculación para todos los Uruguayos que así lo quisieran.

Fuerte papel del Mides en la respuesta para los sectores más sumergidos.

Entre otras tantas medidas que fue tomando el gobierno, un día si y otro también, siempre apelando a la libertad responsable, mostrando sensibilidad por los que menos tienen y viendo la evolución y qué pasos seguir en el día a día, tal como lo dijo el Presidente Luis Lacalle Pou: «Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario».

Mirando en retrospectiva nadie tiene dudas de que el manejo de la emergencia sanitaria fue reflejo de un gobierno serio, responsable con los recursos y con el cuidado hacia los más vulnerables.

Evidentemente cosas por hacer siempre faltan pero no se puede dudar que si íbamos hacia una cuarentena obligatoria tal como lo pedían algunos sectores del Frente Amplio, la realidad pudo ser mucho peor. Sobran ejemplos en el mundo donde dicha restricción no hizo más que aniquilar al que ya estaba sumergido y ahí, nuevamente vimos a un equipo dirigido por el Presidente siendo solidario y responsable, dejando de lado los discursos panfletarios que no faltaban desde sectores políticos que solo esperaban que cuanto peor, mejor para ellos.

Jonnathan Aramburo

Edil Lista 50 – Partido Nacional