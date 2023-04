A $100 las zanahorias; y, la institucionalidad de la CAMI y la DIGEGRA.

PANTALLAZO HORTICOLA

Nos hicieron llegar el audio de una radio de Rivera donde entrevistaron a al Director General de la Granja, el lunes. Y decía en el dialogo:

Ingeniero, como está funcionando la UAM, tenemos una versión de que habría algunos inconvenientes por un tema de importaciones, el caso de alguna verduras, que aparentemente algo más que se venía por allí, algunos pequeños productores estarían reclamando por ahí, por importaciones, que dicen que estarían direccionadas, ¿hay algo de eso? ¿Sabe algo de eso?

A ver, se ha trabajado y eso ha sido público, que lo dijo el Ministro, que ha impulsado, cuando haya alguna necesidad en los rubros, que las cantidades no son grandes, tan necesarias, que los propios productores que han perdido; y, su cosecha; y, para mantener su actividad comercial y productiva se animen a importar. Eso paso, en el caso ahora de la zanahoria. Primero se comenzó con un grupo de productores que producen en un momento, en la zona del Totoral de Sauce, son más de diez productores, son los que producen bajo riego. Es decir la zanahoria que se come en esta fecha, en marzo, en verano no produce en el Uruguay, esos diez productores. Y ellos perdieron la cosecha, y a esos se les apoyo para que importaran, además se le sumo otro grupo grande de productores de San Antonio, más de veinte productores. Nos juntamos, fuimos hasta San Antonio, vinieron a DIGEGRA. Que también, para que se animaran a importar. Ellos decidieron hacerlo a través de una cooperativa, en vez de hacerlo cada productor, dijeron, no, vamos a hacerlo todos juntos, así hay productor chico, grande, y a través de ello se realiza la importación. Eso es lo que ha estado funcionando. Y hoy tenemos una plaza abastecida por los propios productores. Ante una situación compleja, que la situación de sequía está viviendo el Uruguay, no es solo Uruguay, es Argentina, es Brasil. Entonces eso amerito que los productores alquilaran una Van, que fueran 10 productores a Caxias, tuvieron contacto con su contraparte, eso les permitió conseguir mercadería. Pero en una situación en que Brasil tampoco estaba demasiada barata, porque en un lado le pego fuerte la sequía, y en otras, el norte donde se produce la zanahoria, el tema de exceso de lluvias. Pero hoy tenemos una plaza que esta abastecida que lentamente estamos volviendo a la normalidad, la producción nacional está empezando de vuelta a aparecer, ya ahora después de turismo empieza a aparecer bastante producción nacional. Y bueno, vamos a necesitar menos de la importación.

En una publicación del departamento de Salto, hace referencia . . .

Ah sí, sí, yo la leí, pero haber, tiene tantos errores, es un . . . no quiero criticar el trabajo de un periodista, pero, ni siquiera ha hablado con nosotros, ya es habitué sacar todo tema fuera de contexto en este tema, si uno mira para atrás, en otros temas. A veces uno escribe porque escribir es fácil, es gratis, ni siquiera habló con los involucrados, es todo . . . deformando la realidad.

Las cifras que maneja la nota ¿Ud. Dice que no son reales?

¿Cómo?

¿Cuándo habla del 20/2 al 28/3, entre 490 y 500 toneladas de importación?

Bueno, esos valores, si son verdad, y sí. Deben haber entrado 20 viajes de zanahorias, más o menos, eso sí. Pero lo que hablaba, el tema de la reunión. Todo queriendo desdibujar, queriendo crear malestar donde no lo hay.

No sé si sabe que en Salto, no sé si alrededor de esta persona, se creó un movimiento de a pie de productores que están reclamando soluciones urgentes, ¿Ud. está al tanto de eso?

No, ¿de este periodista?

No, no, aparentemente, si surge a través de esta denuncia, digo, un movimiento de productores que no están muy de acuerdo con algunas cosas que no se están dando, porque dicen, que de alguna manera se estaría favoreciendo a empresas o a productores. Y, puntalmente del departamento de Salto, marcan allí, dicen que son muy poderosos, no quedan con la zanahorias, ahora aparece la manzana

En Salto, no se producen manzanas.

No, no, estoy hablando de la importación, no de la producción

Pero no se ha importado manzanas . . .

El periodista de la radio se trabuco, lo que sigue son las papas, no las manzanas; y, en la mismas condiciones de importación que las zanahorias.

Tampoco debe saber el periodista, cosa que sabe el referido Director, y es que hay una institucionalidad al respecto. Esa es la CAMI (Comisión de Abastecimiento del Mercado Interno),que determina la oportunidad y los volúmenes de importación, es la institucionalidad del Estado para el tema, que la preside el propio Director de la DIGEGRA, le informa al Ministro; y, el Ministro autoriza emitir los AFIDIs en esos volúmenes indicados, que son distribuidos por ¨sorteo¨ del registro de empresas (empresas de productores, empresas comercializadoras y empresas importadoras) habilitadas para importar por el MGAP; y se hace en presencia de un escribano público. Cosa que aparentemente no se hizo, para el caso de los 20 AFIDIs de la zanahoria en discusión. Una ventana comercial, ya no productiva, que se cierra después de Semana Santa con la producción nacional. Entonces, para el caso, lo que realmente se quiere saber es el mecanismo por el cual se asignaron los 19 restantes. Porque solo el último fue para productores de la cooperativa de San Antonio, que fue a ¨dedo¨, el viaje histórico, porque todos queremos que se ayude a los productores afectados por la sequía, ¡TODOS! Pero con un marco legal como el existente, el que aparentemente no se cumplió, así no.

Porque la Dirección Nacional de Aduanas, de donde tomamos los datos sin consultarlo, al Director Nacional de la Granja, porque son públicos, dicen que se importaron los 20 viajes por empresas debidamente autorizadas.

Y son: Perez Devera, Dario Marcelo, 5 viajes de zanahorias; Gordillo Rosas, Ariel José, 4 viajes; Gordillo Caballero, Germán, 3 viajes; D´Angelo Chagas, Francisco, 2 viajes; Fabra Naya, Leonardo Fabian, 2 viajes; Fabra Palisca, Santiago, 1 viaje D´Angelo Chagas, Cristian, 1 viaje; Alvarez Pesce, Leon, 1 viaje; y al fin la Cooperativa de San Antonio con 1 viaje. Ahí están los 20 viajes según Aduanas.

¿Cómo se hizo la asignación de esos viajes por parte de la DIGEGRA, el MGAP por defecto? Eso es lo que queremos saber, lo que quieren saber los demás productores y la ciudadanía toda. Quieren saber, al amparo de que reglamentación, de que norma, de que decreto, de que ley, por donde el estado facilito a empresas comerciales particulares un paquete de U$S 1.250.000 aproximadamente a precio de mercado, ¿bajo qué régimen? De un producto que tenerlo comercialmente, además de ganar buen dinero los que saben hacerlo, genera una gran atracción comercial, falta y es vedette.

Porque hablar de ¨animar a los productores a importar, para paliar los daños de la sequía¨ cuando el referido Director decía en la misma nota, que más de tres mil se acogieron, a manotear lo que le den de Microfinanzas, a pagar a partir de dentro de dos años. Porque no tienen para comer; y quieren que se animen a importar; y, hacerles creer eso a ellos y a la opinión pública, es incalificable. Eso solo lo pueden hacer empresas productoras que ya comercializan, por lo tanto son comercializadores y los importadores.

Todos queremos ayudar o que ayuden a los productores por la sequía. TODOS. Pero esto es una operación de falsa bandera. Es tan aberrante, como que un granizo en noviembre, o una seca de primavera, diezmara a los productores de trigo, y cuando están fundidos, como aporte gubernamental, los animaran a importar el preciado grano, ah, y excluyendo a los molineros de la operación. Y encima, sin soporte en la legalidad.

Eso es lo que está en cuestión.

Sabemos que la señora Natalia Gordillo, puestera de la UAM Y Vicepresidenta de la Confederación Granjera, contacto a un conocido, para que le diera nuestro celular. Este hombre le dijo, como corresponde, que me iría a solicitar el debido permiso, lo que motivo que le explicara los motivos, y era hacernos entender que estábamos manejando mal la información, que todo esto era para ayudar a los productores por la sequía. Al consultarme, le dije a este señor por sus buenos oficios, a sabiendas por donde venía, que nos llamara al Diario. No lo hizo, lamentablemente. Hubiera sido una excelente nota, un aporte gremial a los productores de zanahorias de Salto, importantísimo, que salen en breve. Que también, están seriamente castigados por la sequía. Especialmente en la virtuosa gestión empresarial, que le aporto a su grupo familiar 7 viajes de zanahoria, de un total de 20; y, entre decenas de productores y comercializadores en esta ventana comercial.

Por último, la zanahoria sigue firme a $100 al mayoreo en la UAM.

Emilio Gancedo