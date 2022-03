99% de venta, alta demanda y precios de punta en PLAZARURAL

Este miércoles, Plazarural finalizó su edición 245, tras cuatro jornadas de ventas que comenzaron la semana pasada. El consorcio logró destacarse por la comercialización de 28.319 vacunos, prácticamente la totalidad de la oferta, además de alcanzar promedios récord en casi todas las categorías. De esta manera, Plazarural logró vender 34.189 vacunos en marzo, teniendo en cuenta la edición especial de Angus de principios de mes. Fue un remate muy dinámico, en el cual en muchas categorías se superaron los valores de referencias de remates anteriores y de esta manera alcanzando récord históricos en los 20 años del consorcio, destacó Ignacio Victorica. Además, agregó que el resultado es un fiel reflejo del comportamiento del mercado del gordo, el cual también presenta valores históricos y volúmenes de extracción muy importantes. En tal sentido, Victorica dijo que la reposición también acompaña este contexto, por lo que se observó una subasta con colocación prácticamente total en todas las categorías, excepto algún lote que no se comercializó por diferentes razones. Finalmente dijo que las ventas dejan una gran satisfacción total para todo el consorcio.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,26; terneros -180 kg. U$S 3,01; terneros +180 kg. U$S 2,78; terneros U$S 2,93 (6,8%); terneras U$S 2,66 (5,4%); más de 1 año enteros U$S 2,46; novillos 1 a 2 años U$S 2,67 (7,3%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,53 (3,1%); novillos + de 3 años U$S 2,53 (3,9%); Holando U$S 2,20 (9,5%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,56 (6,4%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,43 (2,3%) y vacas invernada U$S 2,11 (2,6%); terneros/as U$S 2,81 (11,7%); vientres preñados U$S 890,17 (11%); vientres entorados U$S 715,25 (-0,4%) y piezas de cría U$S 575,75 (17,5%).