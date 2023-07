98% DE COLOCACIÓN EN PLAZA RURAL 271

En un contexto mucho más interesante, Plaza Rural realizó este martes y miércoles su actividad correspondiente al mes de julio, con una venta de 9.391 vacunos en ambas jornadas. La tónica cambió, con el ganado gordo en suba y el clima acompañando por el lado de las lluvias generalizadas en el país, lo que se reflejó en el mercado con subas prácticamente en todas las categorías a excepción de los vientres entorados.

Carlos de Freitas, presidente del consorcio destacó en principio la venta de los lanares «en un momento muy difícil», además en vacunos resaltó la venta total de terneras, a buenos valores en un mercado más selectivo. Sobre las vaquillonas más nuevas, llamó la atención a la calidad de la oferta que se despachó con mucha agilidad y demanda, con ventas totales al igual que en la amplia mayoría de los lotes que pasaron por pantalla. De Freitas transmitió finalmente que las ventas dejaron mucha conformidad para el consorcio y un mercado «muy auspicioso», y destacó además la venta y liquidación de ganado criollo que logró buena colocación y valores.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. US$ 2,73 (2,4%); Terneros -180 kg. US$ 2,69 (6,9%); terneros +180 kg. US$ 2,57 (3,4%); terneros US$ 2,64 (4,3%); terneros criollos US$ 2,31; novillos 1 a 2 años US$ 2,13 (7,7%); novillos 2 a 3 años US$ 2,00 (2,4%); vacas de invernada US$ 1,56 (3,6%); terneras US$ 2,14 (4,7%); terneras criollas US$ 2,72; terneros y terneras US$ 2,21 (5,8%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,92 (7,0%); vaquillonas 1 a 2 años criolla US$ 2,10; vaquillonas + 2 años US$ 1,80 (5,9%); vientres preñados US$ 722,40 (7,0%); vientres entorados US$ 580 (-1,9%); vientres entorados criollo US$ 629,26; piezas de cría US$ 387 (3,8%) y toro criollo US$ 741.

Ya están abiertas las inscripciones para el remate 272, previsto para el 17 y 18 de agosto.