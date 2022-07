97% DE VENTAS EN PLAZA RURAL 250

Plaza Rural concluyó su edición 250 en el marco de los festejos por sus 21 años de actividad, con una alta colocación de la oferta y el 100 % de colocación de los ganados de invernada, comercializados en la jornada de este miércoles. Con ventas en vivo y directo desde el hotel Cottage, transmisión por TV e internet y la administración del Banco de la República, en total se comercializaron 10.646 vacunos.



MUCHA CONFORMIDAD

Christopher Brown, socio de Agro Oriental, destacó la gran conformidad del consorcio en referencia a la venta de ambas jornadas, con negocios concretados con mucha fluidez y demanda, acompañado del buen clima de las últimas jornadas que ha tenido su impacto en los verdeos que respondieron muy bien a las lluvias. Analizando el mercado de reposición finalizado el remate, Brown señaló que la baja de los valores del ganado gordo no se vio reflejada en las categorías comercializadas, donde las referencias finalmente fueron muy similares al remate anterior.



VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,20 (-2,9%); terneros -180 kg. U$S 3,13 (0,6%); terneros +180 kg. U$S 2,90 (2,0%); terneros U$S 2,99 (0,9%); terneros/as U$S 2,77 (-0,9%); mixto más de 1 año U$S 2,61; novillos 1 a 2 años U$S 2,76 (0,4%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,65 (-1,8%); novillos más de 3 años U$S 2,64 (-0,4%); vacas invernada U$S 2,16 (0,2%); terneras U$S 2,79 (0,3%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,59 (-0,3%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,55 (1,8%); vientres preñados U$S 1071,78 (5,7%); vientres entorados U$S 814,17 (22,6%); piezas de cría U$S 476,77 (-5,8%) y vientres pedigree U$S 1548,57.