96% DE VENTAS EN PANTALLA URUGUAY CON UN MERCADO MAS ENTUSIASMADO

Pantalla Uruguay realizó su edición correspondiente al mes de octubre con un muy buen nivel de volumen comercializado de toda la oferta.

Dentro del escenario actual que ofrece el mercado, consideramos que fue un muy buen remate, reflejado en la alta colocación de los ganados, señaló Martin San Román, integrante del consorcio, quien agregó que algunas categorías se destacaron en mayor medida que otras, y teniendo en cuenta que el vendedor en Pantalla Uruguay cobra al contado, se cierra octubre con una edición sobresaliente y muy auspiciosa, de la mano de las lluvias, que si bien en algunas zonas no han sido de importancia, el ánimo es otro, el productor está muy ávido y necesita reponer.

De confirmarse las previsiones de más precipitaciones para estas jornadas venideras, San Román destacó que seguramente se planten dos escenarios, uno el del ganado gordo el cual seguramente continúe manteniéndose en las mismas condiciones actuales que plantea el mercado, y la otra, para los ganados para el campo, que seguramente transite otros carriles porque se observa que el comprador está muy entusiasmado por reponer. Previendo lo que podía suceder con el clima, el productor tomó los recaudos y hoy como resultado se observa una oferta moderada en los vacunos.

PROMEDIOS

Terneros hasta 140 kg: 2,68 dólares (-11,2%); terneros entre 140 y 180 kg: 2,30 dólares (-13,8%); terneros más 180 kg.: 2,10 dólares (-8,7%); terneros: 2,20 dólares (-10,2%); novillos 1 a 2 años: 2,02 dólares (-5,6%); novillos 2 a 3 años: 1,86 dólares (-13,5%); novillos + 3 años: 2,75 dólares; terneros y novillos Holando: 1,56 dólares (-13,3%); vacas de invernada: 1,56 dólares (-12,5%); terneras hasta 140 kg.: 3,05 dólares (34,0%); terneras más de 140 kg.: 2,09 dólares (-5,1%); terneros/as: 1,96 dólares (-13,3%); vaquillonas sin servicio 1 a 2 años: 1,86 dólares (-8,7%); vaquillonas preñadas: 800 dólares; vacas preñadas: 653 dólares (-13,8%); vientres entorados: 586 dólares y piezas de cría: 405 dólares (-12,7%). En lanares, borregos: U$S 48; ovejas: U$S 60 y ovejas con cría al pié: U$S 42.

Pantalla Uruguay realizará su próximo remate el 15 de noviembre,