91% DE VENTAS EN PLAZA RURAL MAS PLAZA BRAFORD

Plaza Rural vendió 15.262 vacunos este martes y miércoles, como es tradicional desde el Hotel Cottage y a través de TV Cable e Internet. La financiación como es tradicional del Banco República.

Christopher Brown, director de Agro Oriental, destacó que en la primera jornada de ventas de ganados de invernada, la demanda adquirió el 92% del volumen ofertado, sobre todo teniendo en cuenta que cada 15 días Plaza Rural está concretando remates de mucho volumen. Brown además, señaló que las diferentes categorías se comercializaron con valores muy similares a la edición anterior, salvo la categoría de vacas de invernada que corrigió un 4,6%.

«Estamos muy conformes con el dinamismo que se observó en el mercado, y que está presente desde que se generalizaron las lluvias en todo el país y los negocios se han reactivado con colocación para los ganados a los valores que presenta la reposición», sostuvo Christopher Brown.

En la segunda jornada, las ventas se iniciaron con los ovinos, continuando con los vientres que en alguna categoría, principalmente en los lotes que presentaban pretensiones, la concreción de negocios encontró una mayor dificultad quedando lotes sin vender.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 2,73; Terneros -180 kg. U$S 2,51; terneros +180 kg. U$S 2,50; terneros U$S 2,53; novillos 1 a 2 años U$S 2,08; novillos 2 a 3 años U$S 2,01; novillos + 3 años U$S 1,94; vacas invernada U$S 1,53; terneras U$S 2,03; ; terneros/as U$S 2,07; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,85; vaquillonas + 2 años U$S 1,78; vientres preñados U$S 637,47 y piezas de cría U$S 361,28.