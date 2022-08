9.341 VACUNOS OFRECE PLAZA RURAL ESTE JUEVES

En su venta número 252, Plaza Rural presentará este jueves 18 de agosto, una oferta de 9.341 vacunos y 120 ovinos. La segunda subasta de este mes comenzará a la hora 9, con asistencia financiera del Banco de la República.

Los negocios tendrán lugar desde los salones del Hotel Cottage, en Carrasco, y se podrá seguir a través de TV Cable, Direct TV, Internet, dispositivos móviles y streaming de audio, pudiendo los interesados operar a través de la central 0800.8122 o de los móviles de los diferentes escritorios.

BAJA OFERTA DE GANADO GORDO

En el mercado del ganado gordo “se está viendo una situación donde la industria faena todo lo que se le presente, aunque está manteniendo su operativa con los ganados que le llegan desde los corrales, fundamentalmente. La oferta sigue muy escasa y los valores continúan siendo importantes”, dijo Juan Brea Saravia, principal del escritorio del mismo nombre, para definir lo que está aconteciendo por estos días en el mercado del ganado de embarque. Agregó que “la industria no consigue ganados ni aún pagando más. Hizo un pequeño ajuste en los valores y mantiene su faena en base a los ganados engordados a grano”.

“Hoy por hoy, todo lo que aparece y se le ofrece a la industria, se va rápido”. A su vez Álvaro García, director de Ramos & García, confirmó que “ha bajado la faena en la industria porque, más allá del buen precio, los ganados no están para hacer volumen”. “Hoy en día el ganado gordo busca su lugar en materia de valores. Hubo algún pestañeo pero se mantiene a un precio muy importante”, continuó señalando, y precisó que “el productor no tiene ganado preparado. Considero que el mercado se volverá a reactivar a medida que aparezcan las haciendas”.

Asimismo indicó que “el mercado externo sigue siendo comprador, no ha bajado los valores, pero no se puede mejorar el valor del gordo si no hay ganado. Subir precios, sin oferta, es ilógico”, aseveró.

GRAN DEMANDA POR GANADOS DE REPOSICIÓN

García señaló que “hay muy buenas señales para adelante. Se ha invertido mucho en verdeos y praderas, más allá de que la agricultura ganó terreno. El país está creciendo hacia adentro y considero que es muy buena cosa”.

“La reposición, aún en sus diferentes categorías, sigue siendo muy demandada, porque los precios de la carne y el panorama futuro del negocios es muy bueno”. Analizó asimismo que “la relación del flaco con el gordo tiende a equilibrarse y eso se da porque el valor del gordo tuvo un parate y, en cambio, la reposición incrementó sus valores, como consecuencia de que sigue habiendo más demanda que oferta”.

Ambos consideraron que justamente lo que ofrecerá Plaza Rural en este su segundo remate de agosto es un volumen considerable en todas las categorías, como para darle una respuesta a la gente que está buscando cubrir lo que ha vendido y tener ganado en sus campos para cuando la oferta forrajera sea más abundante.

ORDEN DE VENTA

120 ovinos, 1.786 terneros, 324 terneros y terneras, 467 novillos de 1 a 2 años, 470 novillos de 2 a 3 años, 249 novillos de + de 3 años, 269 Holando, 1.166 vacas de invernada, 1.199 terneras, 1.145 vaquillonas de 1 a 2 años, 50 vaquillonas + de 2 años, 1.280 vientres preñados y 936 piezas de cría.

CONDICIONES

Los compradores disponen de 90 días libres de intereses para el pago. Para los vientres preñados, si el vendedor lo otorga, el plazo puede ser de hasta 180 días o de seis meses para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de Plaza Rural cómo disponer del Crédito Plus o acceder al Fideicomiso Express del BROU de hasta U$S 70.000.

Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plaza Rural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio. Está vigente el Remate Asegurado, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la Preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado. La totalidad de los lotes ya se pueden observar en la página www.plazarural.com.uy o de los escritorios que conforman el consorcio.