8 femicidos entre enero y febrero

Caso a caso

La primera mujer asesinada fue la primera víctima de homicidio de 2023: el 1º de enero un hombre la asesinó en su casa en Brazo Oriental. Llegó al lugar y preguntó por ella. Ingresó y le disparó en la cabeza. Al salir, le disparó a un hombre que estaba en la puerta, al que le había preguntado por la mujer. La mujer murió en el lugar y el hombre fue trasladado a un centro de salud. La Fiscalía de Homicidios de 1er turno​ a cargo del fiscal Carlos Negro ​investiga el caso.

La segunda mujer asesinada tenía 18 años, la mataron el 10 de enero en la Unión. Le dispararon en el pecho en la calle, en las inmediaciones de Fray Bentos y Félix Laborde. La Fiscalía de Homicidios de 2º turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

La tercera mujer asesinada tenía 70 años y fue atacada por su vecino, de 60 años, que había sido su pareja tiempo atrás y tiene un problema de salud mental. La atacó con un machete y después le disparó con un arma de fuego. Cuando la Policía llegó al lugar, le disparó al hombre –que estaba armado– en una pierna para que depusiera su actitud. La mujer fue trasladada al Hospital de Rocha, donde falleció al otro día. El agresor fue imputado como autor inimputable de homicidio, por lo que se dispuso su internación en el hospital Vilardebó. Tenía delirios paranoides. No se imputó el agravante por femicidio porque, si bien habían tenido una relación sentimental hace más de diez años, la fiscal entendió que no fue por desprecio basado en género sino por las problemáticas que presentaba el agresor.​ La fiscal aclaró que la calificación a futuro puede variar y no descartó la imputación por femicidio si se encuentran elementos que configuren este agravante. La Fiscalía de Rocha a cargo de Josefina García investiga el caso.​

La cuarta mujer asesinada tenía 49 años. La mataron y su cuerpo fue encontrado el sábado 21 de enero dentro de los tubulares del Cementerio del Norte. El cuerpo estaba sin los miembros y tenía la cabeza separada del tronco. La mujer había desaparecido días antes, su casa estaba desordenada y no estaban ni el perro ni el auto. Se allanó una boca del barrio Goes en la que se detuvo a dos hombres y se encontró el auto de la mujer. Uno de ellos tenía una tobillera electrónica que lo ubicó en el lugar del crimen y donde se descartó el cuerpo. Fue imputado por un delito de homicidio simple y un delito de hurto en régimen de reiteración real. Se dispuso su prisión preventiva. Mario D’Elía, jefe de Policía de Montevideo, dijo que la intención del homicida de la mujer que fue mutilada era “mantener relaciones sexuales” y que tras una discusión la mató, entre el 14 y el 15 de enero. A pesar de esto, no se consideró que fuera un femicidio hasta el momento. Por otra parte, se allanó otra boca en Neptunia, donde se detuvo a un hombre que fue imputado por un delito de estupefacientes. En el lugar estaba el perro de la mujer. La Fiscalía de Homicidios de 3er turno a cargo de la fiscal Adriana Edelman investiga el caso.

La quinta mujer asesinada tenía 45 años y la mataron en Neptunia norte, Canelones, el lunes 23 de enero. Llegó a un centro de salud de Pinamar junto a su pareja, que indicó que cuando estaban llegando a su casa en Pitanga casi Ibirapitá hubo una balacera. Un disparo ingresó por el parabrisas trasero, que estaba cubierto por un nailon porque estaba roto. La bala impactó en la nuca de la mujer. Un hombre, que era el objetivo original de los disparos, fue detenido. Se le incautó una moto y medio ladrillo de marihuana. Fue imputado por tenencia de droga no para consumo porque tenía 300 gramos de marihuana. La Fiscalía de Atlántida de 2º turno a cargo de la fiscal Eliana Travers investiga el caso.

La sexta mujer asesinada tenía 18 años. La mataron el lunes 30 en Punta de Rieles. Fue baleada en la calle en las inmediaciones de Hidra y Pasaje Colibrí. Fue trasladada por un auto particular a un centro de salud, donde falleció. Se presume que el ataque iba dirigido a su pareja. La Fiscalía de Homicidios de 3er turno a cargo de Adriana Edelman investiga el caso.

La séptima mujer asesinada fue Giuliana Lara. Tenía 27 años y fue asesinada junto a su hijo, de 8 años, en Paysandú. Ambos fueron asesinados y sus cuerpos fueron trasladados a un monte en Paysandú. Dejaron de verlos el lunes 30 de enero. El hermano de la mujer y tío del niño, que convivía con ellos, fue detenido tras la desaparición. Se presume que fueron asesinados en la casa que compartían y sus cuerpos trasladados al monte en el que fueron encontrados. El hombre fue liberado por falta de indicios. El martes 31 se lo observó en la moto de Giuliana haciendo varios viajes, cargando bolsas hasta el monte en que encontraron a las víctimas. Se presume que en las bolsas estaban los cuerpos. Los cuerpos fueron encontrados el viernes 3 de febrero. El hombre volvió a ser detenido y fue imputado por homicidio especialmente agravado por el parentesco. Se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación. La Fiscalía de Paysandú de 4º turno a cargo de la fiscal Cecilia Irigoyen investiga el caso.

La octava mujer que fue víctima de homicidio en lo que va del año tenía 35 años. Fue asesinada en la localidad 18 de Mayo, en Canelones, el sábado 4 de febrero. Dos hombres llegaron a su vivienda ubicada en la calle Sellanes “para reclamarle por una deuda” que tenía su padre con ellos. Le reclamaban dinero y droga que el hombre se habría apropiado. Desconocían que el día antes el padre de la mujer había sido detenido por la Policía que le incautó los estupefacientes que le reclamaban y dinero. Le dieron dos disparos a la mujer: uno en el pecho y otro en el brazo. Fue trasladada a un centro de salud, donde falleció por las heridas.

La novena mujer asesinada tenía 25 años y estaba en situación de calle. La mataron el 20 de febrero mientras dormía en Flor de Maroñas, en Juan Tomás Núñez y Smidel. La mujer dormía en un resguardo improvisado con nailon en la calle cuando dos hombres se aproximaron y uno de ellos le disparó en el pecho. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde se constató su fallecimiento. Al momento del ataque, la mujer llegó a reconocer al autor: “¿Qué hacés, Nico?”, le dijo antes de ser ejecutada. Horas antes, su pareja, un hombre de 30 años, recibió un disparo en el pecho a una cuadra del lugar y permanece en grave estado. Se presume que la mujer y su pareja habían robado una boca de drogas días antes. Un adolescente y un adulto fueron detenidos e imputados. Los dos son integrantes de un grupo criminal que opera en la zona de Villa Española. La Fiscalía de Homicidios de 2º turno a cargo de Mirta Morales investiga el caso.

www.resumenlatinoamericano.org