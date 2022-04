7 privados de libertad de Salto cursan carreras universitarias con el programa de Tutorías entre Pares

El 100% de quienes estudian en la cárcel no reinciden

Se dió a conocer ayer el trabajo integrado que se viene realizando entre la sede Salto de la Udelar y la Unidad Penitenciaria N° 20 del INR, con Estudiantes Privados de Libertad que cursan diferentes carreras en la sede local de la UdelaR Cenur Litoral Norte, junto a otros proyectos de extensión universitaria que se aplican en el mismo centro penitenciario. Participaron de la instancia autoridades nacionales y departamentales de ambas instituciones, Lourdes Salinas (Subdirectora Nacional Técnica del INR), Silvina Viera (Coordinadora del Programa de Educación y Cultura-INR), Ma. de los Ángeles Machado, (Directora de la Unidad n°20 de Salto (INR), Alicia Alvarez, docente de las Tutorías entre pares y referente del Equipo de trabajo con Estudiantes Privados de Libertad (CSE, UdelaR), Rodney Colina (Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de UdelaR) y Pancracio Cánepa (Director sede Salto UdelaR).

Trabajo pionero entre la Unidad 20 y la UDELAR

Se informó que 7 personas privadas de libertad están cursando estudios terciarios en la sede local de la UDELAR. «Es un trabajo pionero que se realiza con la Universidad de la República» sostuvo la Directora de la Unidad 20 del INR María de los Angeles Machado. «Se pretende que la gente en privación de libertad tenga las mismas oportunidades que quienes están afuera» agregó. « Es una unidad que tiene unos niveles educativos distintos a algunas situaciones que se dan en otros lugares del país y esto no es ajeno a que Salto sea Ciudad Universitaria». Recordó que esta política se viene realizando hace varios años y que ahora se ve fortalecida.

Los estudiantes están cursando distintas carreras , Ciencias Sociales, Sicología, Ciencias de la Comunicación, Veterinaria, Recursos Hidricos, y Ciclo Inicial de Economía y Turismo. Leticia Pou, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, destacó otros vinculos que se mantienen con la unidad penitenciaria.» Desde el año pasado acompañamos a los estudiantes con tutorías entre pares pero son muchos los actores que estàn participando con algun tipo de vínculo con la Unidad. Hay un proyecto de estudiantes de Enfermeria , Trabajo Social y Sicología para hacer un trabajo de prevención de enfermedades de trasmisión sexual y prevención a adicciones. Por otra parte la Cátedra Materno Infantil de Facultad de Enfermería está haciendo prácticas también en la unidad. Desde Sicología se trabajó el año anterior en prácticas de prevención de atención al suicidio , y un taller de radio, lo que habla de un lazo entre INR y UDELAR.»

La universidad más allá de sus muros.

Para Alicia Alvarez, este movimiento ayuda a la universidad a salir de sus muros y traspasar los muros de otras instituciones. «En este caso se encuentran dos instituciones muy grandes , con mucha historia , y con unas estructuras a veces rígidas ambas, tanto el INR como UDELAR, por tanto para nosotros es una maravilla estar verdaderamente coordinando y que se puedan llevar adelante todas las acciones sobre las que se ha informado»

Se destacó que se haya logrado desembacar el programa Tutoría entre Pares a las personas privadas de libertad del interior. « Este programa en el 2018 era solo para el área metropolitana y ahora se logra aplicarlo en la sede Salto y la Unidad 20, es la primera unidad y la primera sede del interior con tutorías entre pares con estudiantes que se encuentran en libertad y estudiantes privados de libertad.»

Silvina Viera afirmó « hoy es un día más justo para el interior , para los salteños, porque en el INR no nos podemos olvidar que la universidad llega a la cárcel a demanda de los estudiantes» Recordó que en principio, con dos alumnos que estaban haciendo la carrera universitaria los docentes iban como visita a llevarles el materia, luego fueron con las tutorías y hoy se ha logrado formar un circuito universitario que atienden las cárceles metropolitanas. Hay 35 estudiantes en el interior y 200 en total en el país.

La experiencia de un estudiante con 4 años de condena. EL PUEBLO dialogó con Brian Farías, un joven privado de libertad que está cursando Ciencias de la Comunicación y para quien la experiencia supone un cambio rotundo. «Arranqué el primer semestre en el CIO del área social para hacer la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Esto significa un montón para mí porque me tenía planteado hace 10 años atrás retomar la facultad, yo tengo 31 años y aproveché la oportunidad acá adentro. Incluso me inscribí en dos carreras , Veterinaria y Ciencias de la Comunicación pero me decidí por la última porque me atraparon los temas sociales. Es una experiencia gratificante para nosotros porque la educación es una herramienta muy importante a la hora de salir y reintegrarnos a la sociedad de nuevo, es una herramienta que nos sirve a todos. Es gratificante e importante para los 7 que estamos estudiando.» Brian fue condenado por una pena de 4 años, y lleva 10 meses de pena efectiva.