66 años de la Udelar en Salto: el relato de voces protagonistas de esta rica historia

El pasado 4 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del inicio de los cursos universitarios de Facultad de Derecho en la sede Salto de la Universidad de la República.

Si bien la presencia de la Udelar en nuestro departamento se remonta varias décadas atrás, fue en el año 1957 cuando comenzaron a dictarse los primeros curso de Facultad de Derecho, en que se establece en Salto hasta el presente. Desde entonces al presente, un camino de crecimiento y de desarrollo que ha convertido a la institución en Salto un verdadero emblema universitario en el interior del país.

Radio La Regional en su programa Dialogando con la Universidad contó en esa fecha tan especial, con la participación de diferentes voces que realizaron un recorrido por esta historia. Referentes con décadas de vinculación con la ex Regional Norte, actual sede Salto del Cenur Litoral Norte, que compartieron parte de sus historias personales en la radio universitaria loca.

Walter Sánchez

Walter Sánchez lleva 41 años trabajando para la Universidad de la República y recuerda con nostalgia y emoción sus inicios en el edificio de calle Artigas donde hoy funciona el campus Salto de la Universidad Católica. “Venía de la construcción, con conocimiento y experiencia en varios oficios. Pasé a barrer, limpiar, trabajar junto a los porteros. Éramos muy poquitos igual. Conformamos una familia, fuimos creando vínculos, amistades” abrió contando, mientras recordaba a Orfilia Cantos y Liliana Lagreca con quien comenzó trabajando.

Actualmente es el director de Intendencia de la sede y reconoce que su trayectoria en la Universidad le ha permitido formarse en muchos aspectos. Su involucramiento constante con lo gremial lo hace recordar épocas de lucha y crecimiento. “Siempre desde lo gremial luchando y apostando a más. Luego de la dictadura hubo una explosión, creció mucho todo acá. Y recuerdo las asambleas monumentales en la pelea por la Universidad acá en Salto. De golpe creció mucho Facultad de Derecho y ya contábamos con tramos de Arquitectura, Agronomía, Veterinaria” recuerda.

Dentro de los objetivos de la lucha estaba el construir un edificio propio y acorde al crecimiento y a la demanda existente. Fue así que comenzó el proceso de construcción del edificio ubicado en calle Rivera 1350 y para el cual no sólo se luchó desde las entrañas de esa incipiente institución; sino que la comunidad toda se puso al hombro esta pelea.

Aquel abrazo simbólico

“Recuerdo un abrazo simbólico de cuadras y cuadras de gente pidiendo por la Regional Norte de la Universidad. La Intendencia de Salto apoyando, las comisiones barriales empujando también. Una gesta maravillosa, una lucha que comenzó adentro de nuestro gremio, de quienes ya integrábamos la Universidad acá, y que luego se convirtió en causa de la ciudad” agregó Sánchez.

Los inicios del funcionamiento del edificio central comenzaron siendo con tan solo dos de los pisos que se conocen actualmente. “La mudanza la hicimos un poco a pie, otro poco con ayuda de soldados, en nuestros propios vehículos, qué épocas que no volverán” acotó visiblemente emocionado.

En cuanto al presente, a los cambios experimentados; hace especial hincapié en lo que la inclusión de la tecnología ha significado. Sobre todo desde su rol como funcionario y como responsable de Intendencia. “Hoy podemos decir que tenemos todo pero también que la tecnología nos sobre pasó. Nos falta contar con más gente preparada y eso es una cuestión de base” expresó quien para el próximo año se estará retirando de la actividad. “No imagino una vida que transcurra solo en casa, mirando televisión. Seguramente realizaré actividades vinculadas a la música que es lo mío, lo que me encanta. La Universidad me ha dado mucho pero también ya es tiempo de dar un paso al costado. Me voy a ir contento por el deber cumplido”.

Oscar Irabuena

El desarrollo de la investigación

Oscar Irabuena, actual docente e investigador del área de Inmunología y del Polo de Rumiantes; comienza repasando sus inicios como estudiante de grado en la región.”Mi vínculo con la Universidad comienza de la época de estudiante, en Paysandú.. Y desde entonces, siempre, participando en el co gobierno. Ya en el primer año de Facultad fui delegado estudiantil ante el Consejo“ inició relatando.

Ya como egresado de la Licenciatura en Laboratorio Clínico presentó y dictó un curso con el Dr. Alberto Nieto, profesor de Inmunología de Facultad de Química en Montevideo. “Gracias a esa iniciativa 30 años atrás y con el apoyo de las autoridades locales, se brindó un curso de Inmunología que sentó las bases para lo que hoy es el Laboratorio de Inmunología que tenemos en el Cenur Litoral Norte. Fue una gran movida de dinero, de recursos, para que hubiera otro laboratorio de esa área fuera de Montevideo”.

El funcionamiento inicial fue posible gracias al apoyo de una institución sueca que hizo posible que el laboratorio comenzara a funcio0nar estudiando la hidatidosis. “Fue un desafío. Así surgen los cambios, con desafíos. Luego de la dictadura varios actores universitarios vieron que era necesario descentralizar la Universidad. Y aquí estaba muy presente la hidatidosis y qué mejor que trabajar sobre ella, investigar, donde está presente” indicó Irabuena.

Lo que comenzó con un curso se convirtió en un espacio que si bien inicialmente no contaba con financiación luego pudo dotarse de recursos humanos pagos, de insumos, y de equipamiento a la altura de lo que se exigía.

Con esta experiencia se construía política universitaria desde el interior, con una demanda del territorio. Por eso el presente no es un toque mágico “quienes participamos siempre en la construcción, y en mi caso integrando dos Comisiones Directivas locales; hay un largo proceso que hace lo que somos hoy. Y ese proceso no ha terminado. Son 66 años ya de este proceso particular pero hay que rescatar a los visionarios y a quienes trabajaron por ello, y debemos asumir el compromiso de seguir. Construimos política universitaria desde el interior y eso muchas veces no se ve.

Irabuena fue también director interino de la sede Salto hace en un tramo del 2022. Define esa experiencia como algo muy rico y positivo, de desafíos y crecimiento. “Pero sin lugar a dudas me gusta mucho el contacto con la gente, el trabajo de campo que es donde surgen las líneas de investigación. Ahí está el desafío de la investigación aplicada. En mi caso trabajando con productores ovinos es donde veo la responsabilidad de la Universidad de genera conocimiento y ciencia aplicada a las demás y necesidades de un sector de la población “concluyó en radio La Regional.

Dr. Juan Romero

Valorar lo hecho y apostar al futuro

El actual director de la sede, el Dr. Juan Romero también acompañó el espacio radial para compartir su experiencia personal en los 66 años de comienzo de los cursos universitarios de la Udelar en Salto.

“Hoy es un día de fiesta, de celebración para todas y todos los que formamos parte de esta institución. Significa mucho esta fecha. Aprender de quienes construyeron este camino, valorar lo que hicieron, seguir apostando y pensar y trabajar por y para quienes recibirán la posta para continuar “inició su narración Romero.

También docente, egresado de la ex Regional Norte, comenzó su vinculación desde la experiencia gremial como estudiante de secundaria en el liceo Ipoll de Salto cuando cursaba bachillerato.” A través del gremio del IPOLL nos acercamos a la barra que luchaba por cursos universitarios en Salto en la vieja Regional. Arquitectura, Agronomía, Veterinaria, Derecho, varias carreras tirando desde acá” agregó. Por entonces llegaban a ser unos 500 los estudiantes que en total cursaban diferentes carreras.

En el año 1991 Romero inició su carrera docente a través de un proyecto para conocer la agricultura familiar de invernáculos en Salto. Allí realizó tareas de encuestador en un trabajo con el Movimiento de Horticultores de Salto. En el año 1995 lo esperaba el gran desafío de continuar su formación en Brasil.

En cuanto a los cargos de gestión que ejerció en los últimos años expresó que “creo que la mayoría de los docentes y las docentes no ingresamos pensando en una carrera política, se va dando. Tiene mucho que ver con la confianza de los colegas y para una institución como la nuestra (co gobernada, democrática, afiliada a los valores republicanos), es un responsabilidad circunstancial y eso es muy bueno. No estamos devolviendo nada, estamos siendo responsables con la institución que nos ha abierto las puertas”.

Y en este sentido describe a su actual rol como director de sede como una experiencia “traumática en el sentido de lo bueno y de lo malo. Más estudiantes, más carreas, más oportunidades; pero luego el drama cotidiano de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y es doloroso a veces fijar prioridades. Acordar, negociar, y asumir la responsabilidad de lo que se decide”.

Se define con el privilegio de poder trabajar y vivir de lo que le gusta. La Udelar junto a su familia, los amigos, y Peñarol, son sus grandes amores. Finalmente, una reflexión para las nuevas generaciones.

“Nos faltan más golondrinas para que la primavera sea más fuerte. En aquellas épocas como estaba todo por construir había más gente involucrada para luchar por todo esto. Hoy vemos que los gurises no ven esas cosas. Está bien el derecho a estudiar pero eso no fue por generación espontánea, mucha gente estuvo involucrada para llegar a donde hemos llegado. Necesitamos generaciones con más involucramiento y participación. Más ser y no parecer universitario. Vivir la Universidad, que pase por ti y salir diferente. Si queremos que esto continúe creciendo necesitamos más compromiso y ética universitaria” concluyó.

Un nuevo aniversario de esta rica historia que no se detiene y donde la comunicación, la difusión, la visibilidad de cada capítulo, ha sido fundamental.