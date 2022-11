63 años de aquella utopía que sigue vigente

Cuando un grupo de personas desconformes con el único medio matutino vigente en la ciudad, se puso de acuerdo para editar otro diario, parecía una utopía. Despuntaba la década del sesenta y Salto contaba casi que con la mitad de los habitantes que tiene hoy.

De esencia católica y defensor de los valores religiosos, pronto el mercado le hizo saber que el interés periodístico no se agotaba en esto. Más que pregonar los valores religiosos, un matutino nunca debe desentenderse de los elementos informativos.

Fue así que aquella ilusión de tener un medio dedicado exclusivamente a fomentar los valores religiosos duró ocho años y se sufrió el primer cierre (marzo a junio de 1968). Luego vinieron los años de construcción de la represa en los que Salto experimentó un auge inusual, pero efímero. Llegó el segundo cierre, el que parecía definitivo desde junio del 92.

Pero el 15 de enero de 1993 volvimos a la calle, bajo la orientación de Walter Martínez Cerrutti y luego de su hija Adriana, la actual directora.

Hoy todo ha cambiado, aunque la utopía sigue vigente. Hay más competencia, no de nuevos medios escritos, sino las famosas redes y las pantallas, pero la utopía sigue en pie.

Se han pasado muchas vicisitudes, pero un grupo de salteños (no menos de 50), encontramos allí nuestra fuente laboral. Lo bueno es que además de aportar nuestro trabajo debíamos compartir sus ideas, aunque nadie lo pidiera ni mucho menos lo exigiera.

Pero de alguna forma sentíamos orgullo de poder decir “aquí estamos”. Todos sabían que El Pueblo era un diario opositor. Todos tuvieron ganas de cerrarlo porque “molestaba”, pero nadie se animó a clausurarlo.

Víctimas de infamias, persecuciones, intentos de amedrentamientos, campañas para “ahogarlo” económicamente, siempre pudimos salir airosos, porque el pueblo de Salto, siempre nos acompañó.

No ha habido gobierno alguno que apoyara, sencillamente porque nunca aceptamos ser una voz partidaria de nadie.

Fuimos, somos y seremos libres e independientes hasta que Salto lo quiera.

A.R.D.