51 mil alumnos de primaria retoman la presencialidad este lunes

Este lunes regresan a la esencialidad los alumnos de 1ero, 2do. 3er año de Primaria de las escuelas urbanas de todas las áreas de los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto. Así lo anunció el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva. También, Silva anunció que se invirtieron 100 millones de pesos en insumos adicionales para lograr «la presencialidad plena» de la educación, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que atraviesan los centros educativos.

Por otra parte, Para la Federación Uruguaya de Maestros la responsabilidad de cumplir con los protocolos sanitarios «no puede recaer en cada centro»

El próximo lunes 14 de junio, será el turno del segundo ciclo de Primaria de todo el país, es decir los alumnos de 4to, 5to y 6to, de todas las escuelas urbanas de todas las áreas del interior del país; salvo en Montevideo y Canelones. Será el lunes 21 de junio, el día que regresen estos años en el área metropolitana.

Asimismo, las autoridades anunciaron en conferencia de prensa que las vacaciones de invierno serán entre el 28 de junio y el 10 de julio, en instituciones públicas y privadas.

ANEP invirtió $100 millones adicionales para lograr la presencialidad plena

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, anunció que se invirtieron 100 millones de pesos en insumos adicionales para lograr «la presencialidad plena» de la educación, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que atraviesan los centros educativos.

Silva dijo que la Administración «ha hecho un gran esfuerzo»; y este esfuerzo «lo hizo la sociedad, porque la plata que administramos es la plata de la gente, la que paga los impuestos». «Hemos invertido 100 millones de pesos adicionales en compras de insumos y hemos contratado docentes» para adaptar esa presencialidad plena en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19.

Además manifestó que se cedieron a la Administración 58 locales, «en donde los centros educativos llevan a los grupos y van logrando la presencialidad plena que es nuestro objetivo para todos nuestros niños».

La situación específica de Salto

Sobre la situación que atraviesa el Departamento de Salto y ante el pedido del intendente, Andrés Lima, de seguridad para el retorno a los centros educativos, Silva manifestó que «un departamento no tiene competencia» para tomar decisiones por fuera del organismo central. «La ANEP en diálogo con Salud Pública y con otros actores institucionales y en consulta, se estableció que en el departamento están dadas las condiciones para retornar a clase» y agregó que «en definitiva hay que actuar con la flexibilidad con la que se ha venido actuando teniendo en cuenta centros puntuales o contextos».

«Tuvimos, tenemos y tendremos problemas en esta pandemia», remarcó Silva, «pero nos ponemos del lado de las soluciones y tratando siempre de escuchar a todos, pero sabiendo que la responsabilidad de la decisión es nuestra». «En el caso de Salto, sin prejuicio del pedido del intendente, nosotros adoptamos una solución», agregó.

Para Silva, hay «una imperiosa necesidad de abrir las escuelas y poner a nuestros niños ante sus maestros y de volver a la presencialidad»; y concluyó diciendo: «prefiero una escuela abierta, en vez de todas cerradas».

Para la FUM «no están dadas las condiciones» para volver a la presencialidad

Desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) afirmaron que el retorno a la presencialidad no se está dando de forma segura, y que la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos sanitarios no puede recaer en cada centro educativo.

«Estas decisiones de continuar con el cronograma, claramente la Federación no las comparte» aseguró la secretaria, Elbia Pereira. «Continuar un cronograma a pesar de que somos defensores de una presencialidad, pero esto tiene que darse en un ámbito seguro».

«Aún los cargos creados no están en las escuelas para poder sub dividir los grupos, aún no hay auxiliares de servicio que suplan eventualmente a quienes estén en cuarentena, no hay suficientes auxiliares para sanitizar los locales escolares», advirtió Pereira.

Además fue contundente a declarar que «la responsabilidad está en las autoridades y no en los centros escolares». Sobre esto, aseguró que «hubo presiones para que de alguna forma se saltee el protocolo».