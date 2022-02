«5.000 butacas para el Dickinson no es imposible»

Ahí están, Wilson Bisio, el Ingeniero Félix Grassi, un colaborador directo como Germán García Da Rosa, Pedro Sánchez responsable del estadio y neutrales de la Liga. Pero también ese día de la semana pasada, el encuentro sostenido con los arquitectos Fernando Maulela y Osvaldo Sabaño, «quienes realizaron un estudio general de todo el estadio», de acuerdo al propio apunte informativo del Dr Alan Kuchman a EL PUEBLO.



Las tomas gráficas derivadas al diario por el propio Secretario de la Liga, reflejan que el tiempo que va fluyendo no resulta en vano para los planes en pro del Parque Ernesto Dickinson.

Mientras el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, no deja de sentenciar que «son momentos en los que hay que ser corajudos para las grandes cosas».

¿Por qué el presidente se plantea esta última reflexión?….»porque de repente alguien puede pensar que es un sueño loco, pero colocar 5.000 butacas en el Parque Dickinson no es imposible».



LA CHANCE ABIERTA

Sucede que los neutrales tienen entre ceja y ceja el mejoramiento del estadio. Hay que tener en cuenta que a la hora de la adquisición de las butacas, la Liga en este caso estaría exonerada de impuestos. Unos 5 dólares (cinco) cada una, de acuerdo al valor que se tiene en carpeta. No se trata de una resolución sin más trámite, pero es una posibilidad abierta.

De lo que no hay dudas es que si al Dickinson se le incorpora el proyectado piso sintético y cinco mil butacas como parte de lo posible, según describe el pensamiento de Luis Alberto Arreseigor, solo queda hablar de un futuro tan sostenido como prometedor.