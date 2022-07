4ª fecha del Fronteron se corre el domingo 10 de julio en Salto

La temporada 2022 del Campeonato Fronteron de Mountain Bike tendrá su cuarta fecha el próximo domingo 10 de julio en Salto, más precisamente en la zona del Aeropuerto de Salto.

La movida del MTB será desde las 7:00 con la entrega de Chip y números, la largada está prevista para la 10:00 horas. El sábado 9 de julio será la entrega de números anticipados en local de Klapper en el horario de 16 a 18:30 horas. El costo de inscripción es de $ 650 por competidor hasta el 10 de julio. La premiación en tanto será del 1 al 5 puesto en todas las categorías.

Vueltas por categorías

Distancia 33 Kilómetros (1 vuelta).

Damas Promo

Caballeros Promo

Damas Menores

Damas Elite

Damas Máster A, y C

Máster D

Distancia 33 Kilómetros (2 vueltas)

Junior

Sub 23

Elite

Máster A

Máster B

Máster C.

LAS ETAPAS QUE VIENEN

Cuarta Etapa

10 de julio en Salto

Quinta Etapa

7 de agosto Desafío Cuchilla Negra (Rivera)

Sexta Etapa

8 de setiembre Piedra Pintada (Artigas).

Séptima Etapa

16 de octubre en Dom Pedrito (Brasil).

Octava Etapa

13 de noviembre en Lunarejo (Rivera).

MTB EN EL PARQUE DEL LAGO PARA EL 23 DE JULIO

El sábado 23 de julio se correrá una prueba de mountain bike en la zona del Parque del Lago organizado por Proyecto Biker, Mountain Bike Salto y Deportes de la Intendencia.

La carrera se largará a las 14 horas, contará con 6 categorías, una premiación extensa que ira del 1º al 10º en cada categoría y una inscripción módica de $ 300 más un alimento no perecedero.

Las categorías en carrera serán las siguientes:

Caballeros Elite, Máster A

Damas Elite y Máster

Máster B y C

Caballeros Promocionales 1, 2 y Juveniles

Damas Promocionales 1 y 2

Principiantes Mixtos.