4ª fecha del Femenino termina a medianoche

-Con tres partidos a jugarse hoy sábado en campo de juego de Ceibal, cierre para la cuarta fecha de la primera rueda en el Fútbol Femenino, cuyo inicio se produjo el miércoles, cuando Universitario batió a Peñarol 3 a 0.

Llama la atención la hora del tercer partido: 22.15′. Por lo tanto, no parecen quedar dudas: la triple jornada en Ceibal finalizará a medianoche. De los partidos a las ternas en cada caso.

4° FECHA, FÚTBOL FEMENINO. Apertura.

Día de disputa: sábado 13 de mayo.

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

18:15 hrs. Ceibal vs S. América. Árbitros: Pablo Almirón, Fernando López, Carlos Gómez.

20:15 hrs. Deportivo Artigas vs Chaná. Árbitros: Fernando López, Pablo Almirón, Carlos Gómez.

22:15 hrs. Ferro Carril vs Nacional. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Jonathan Lemes, Stephanie Cardozo.