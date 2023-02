4 de febrero 2023 – Día mundial contra el cáncer

Desde la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, como miembro pleno de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) nos sumamos a la conmemoración de la fecha. Como ha sido nuestro perfil de trabajo durante más de 30 años, seguimos convocando a trabajar en conjunto con los más diversos sectores y la población del país por el control del cáncer desde la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, los tratamientos, el seguimiento y el acompañamiento de los pacientes.

Aunando fuerzas a la propuesta de la UICC compartimos sus planteos adecuando los contenidos a la realidad de nuestro país y el trabajo que se viene realizando desde la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.

1- Prevención y reducción del riesgo

Más de un tercio de los cánceres son evitables, lo que significa que todos podemos reducir nuestro riesgo de desarrollar cáncer.

Al menos un tercio de los cánceres se pueden prevenir, lo que nos da motivos de sobra para trabajar desde la información y educación para tomar decisiones saludables dirigidas a una mejor calidad de vida, de manera que tengamos las máximas probabilidades de prevenir y reducir nuestros riesgos de desarrollar la enfermedad.

Elegir salud

No todos los tipos de cáncer pueden prevenirse, pero hoy sabemos que muchos cánceres sí pueden prevenirse simplemente mediante las elecciones que hacemos con nuestro estilo de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un tercio de los cánceres más frecuentes pueden prevenirse mediante una vida libre de tabaco y nicotina, una dieta saludable, manteniendo un peso sano, protegiéndonos de la exposición solar y realizando actividad física diariamente. También es importante el control médico anual que de acuerdo a tus antecedentes personales y familiares te indicara los estudios necesarios.

Tabaquismo

El consumo de productos de tabaco y nicotina es la causa de diferentes tipos de cáncer que se pueden prevenir. No comenzar a fumar y/o vapear, o si se es fumador, dejar de fumar y o vapear es una de las mejores opciones para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. La evidencia es contundente: el consumo de tabaco y nicotina provoca alrededor de 15 tipos diferentes de cáncer, entre ellos cáncer de boca, pulmón, hígado, estómago, colon y ovario, así como algunos tipos de leucemia (cánceres de la sangre). Dejar de fumar y o vapear a cualquier edad puede marcar una gran diferencia: aumenta la esperanza de vida y mejora la calidad de vida. Por eso decimos: Dejar de fumar es todo ganancia! Dato clave: el tabaco causa 8 millones de muertes por año y causa al menos el 25 % de todas las muertes por cáncer.

Alcohol. El alcohol está estrechamente ligado a un aumento del riesgo de varios tipos de cáncer. Si se reduce y se limita la cantidad de alcohol que se consume, se puede reducir el riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, colon y mama, y también es posible que se reduzca el riesgo de cáncer de hígado.

Actividad física

Mantener un peso saludable e incorporar la actividad física a la rutina diaria puede ayudar a reducir el riesgo de diez tipos de cáncer: colon, mama, útero, ovario, páncreas, esófago, riñón, hígado, y los cánceres avanzados de próstata y vejiga.

Radiación ultravioleta

Independientemente de la zona en la que vivas o del tipo de piel que tengas debes moderar la exposición a los rayos ultravioleta del sol y evitar las camas solares. Esto ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel no melanoma y melanoma. La idea es disfrutar de la vida al aire libre respetando la piel, y cuidándola del bronceado que es sinónimo de daño. Recomendamos especialmente: evitar exponerse entre las 10 y las 16 horas, usar sombrero de ala ancha o con cubre nuca (tipo legionario), ropa preferentemente de colores oscuros, lentes con filtro UV, colocarse protector solar con factor mayor a 30. Elige lugares con sobra.

Vacunación

Se calcula que las infecciones crónicas (normalmente causadas por virus) causan alrededor del 16 % de todos los cánceres del mundo. Algunas de las formas de cáncer más frecuentes, como el cáncer de hígado, el de cuello de útero y el de estómago, se asocian a infecciones por el virus de la hepatitis B (VHB), el virus del papiloma humano (VPH) y la bacteria Helicobacter pylori, respectivamente. Actualmente existen vacunas seguras y efectivas frente al VHB y al VPH que ayudan a proteger contra los cánceres de hígado y de cuello de útero asociados a infecciones.

2- Los mitos y la desinformación

Acceder a información y conocimientos sobre el cáncer puede fortalecernos a todos para romper mitos.

Una mayor concienciación y una información y conocimiento precisos nos dan a todos la capacidad de reconocer signos de alerta tempranos, de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre nuestra salud y de hacer frente a nuestros propios miedos e ideas erróneas sobre el cáncer.

Conozca su cuerpo: la detección precoz salva vidas

No todos los cánceres dan muestras de signos y síntomas en fase temprana. Sin embargo, muchos cánceres dan signos de que algo no va bien, como el de mama, el de cuello de útero, el colo – rectal, el de piel, el de boca y algunos cánceres infantiles. Es importarte saberlo, porque, si el cáncer se encuentra de forma precoz, casi siempre hace más fácil tratarlo e incluso curarlo, lo que significa que hay más probabilidades de supervivencia y mayor calidad de vida para las personas diagnosticadas de cáncer. Por esto es importante el autoconocimiento del cuerpo, de esta manera nos permite reconocer los cambios inusuales y buscar ayuda médica profesional con rapidez.

Aunque no presente signos ni síntomas de cáncer y le parezca que está bien de salud, los cribados de algunos tipos de cáncer son pruebas para ver si hay indicios de que se están desarrollando. Algunos cánceres para los que existen pruebas de detección eficaces son el de mama, el de cuello de útero, el colo-rectal (de colon) y el de pulmón. Dato clave: es más probable que el cáncer que se diagnostica en una etapa temprana se trate con éxito.

Mitos, información errónea y estigma

Es comprensible que algunos mitos y algunas ideas erróneas frecuentes sobre el cáncer (como que no tiene cura o que no se puede hacer nada para combatirlo) den miedo. Sin embargo, la información errónea, las ideas equivocadas y el estigma que envuelve al cáncer crean un círculo vicioso que reafirma nuestros miedos. El miedo puede hacer que no nos sometamos a pruebas de detección temprana o que retrasemos o evitemos por completo el tratamiento y los cuidados adecuados. Muchas veces, al recibir el diagnóstico en fase tardía o no someterse a ningún tratamiento, las consecuencias son aún peores, lo que a su vez perpetúa los mitos y la idea errónea de que el cáncer es incurable o no se puede tratar.

3- Trabajo en conjunto

Trabajar juntos para conseguir objetivos comunes

Trabajar juntos para conseguir objetivos comunes nos permite compartir capacidades, conocimientos, perspectivas y redes, de manera que estemos en la mejor situación para impulsar acciones en todos los frentes y a todos los niveles. Es fundamental continuar con las coordinaciones y articulaciones interinstitucionales que desarrollamos en cada uno de los departamentos del país, con la sociedad civil, como así también con las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas. Esto permite que la población cuente con la información necesaria y actualizada para poder actuar.

¿Qué podemos hacer en cada una de las etapas de la vida?

PERIODO FETAL Y LACTANCIA

• La lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama de la madre y alimenta y protege al bebé.

• Mantener un peso y una dieta saludable y reducir la exposición a agentes cancerígenos como el humo de tabaco durante el embarazo, reduce el riesgo para la madre y el bebé.

• Los bebés deben recibir la vacuna de la hepatitis B que los protegerá contra el cáncer de hígado.

NIÑEZ

• Adoptar hábitos de vida saludables como una dieta equilibrada y hacer actividad física desde edades tempranas ayuda a prevenir el riesgo de cáncer.

• En esta edad son especialmente vulnerables a la exposición ultravioleta (UV) solar, a los agentes cancerígenos como el humo de tabaco y otras sustancias químicas como pesticidas.

• A las niñas y niños de doce años se recomienda que reciban la vacuna del HPV (Virus del Papiloma Humano).

• Padres, madres, docentes, niñas y niños deben estar atentos a los cambios repentinos que puedan aparecer y consultar en forma inmediata para descartar la presencia de un cáncer infantil.

ADOLESCENCIA

• En esta etapa se adquieren comportamientos que definen la salud de una persona durante su vida como lo son el consumo de tabaco y alcohol, una mala alimentación o una vida sedentaria, todos ellos factores que contribuyen al riesgo de desarrollar cáncer en el futuro.

• Evitar la exposición al sol de 10 a 16 horas, buscar lugares sombreados, utilizar sombrero de ala ancha, ropa oscura, lentes con protección UV y usar filtro solar de 30 o mayor ayuda a prevenir el cáncer de piel.

• En el marco de la educación sexual, es importante informar sobre cómo reducir la exposición al HPV y al HIV, factores de riesgo de cáncer.

• A partir de esta edad se suele disminuir el nivel de actividad física, se recomienda mantenerse activo diariamente y evitar el sobrepeso y la obesidad.

EDAD ADULTA

• A partir de los 21 años las mujeres deben de realizarse el Papanicolaou para prevenir el desarrollo de cáncer de cuello de útero.

• Quienes fuman y/o vapean deberían abandonar su adicción y si lo necesitan, pedir ayuda para lograrlo, ya que corren el riesgo de desarrollar diferentes cánceres vinculados al consumo de tabaco.

• Es importante vivir en ambientes 100% libres de tabaco y nicotina, ya que es un comprobado agente cancerígeno.

• Controlar el consumo de alcohol, mantener un peso y una alimentación saludable además de disminuir el sedentarismo y lograr una vida físicamente activa, son factores que disminuyen el riesgo de diferentes tipos de cánceres.

• Continuar con los cuidados ante la radiación UV del sol y estar atentos a la aparición de lunares o cambios en la piel.

• A partir de los 50 años, hombres y mujeres deben realizarse el estudio de sangre oculta en materia fecal, para prevenir el cáncer colo-rectal.

• Las mujeres de 50 años en adelante deben realizarse mamografías cada 2 años. El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo.

• Es fundamental estar alertas ante cambios del normal funcionamiento de nuestro cuerpo y consultar al servicio de salud.

Dato clave: realizar control médico anual, frente a cualquier cambio o alteración en el cuerpo consultar.