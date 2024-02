¿Por qué y qué estudiar en Salto?

Orientación vocacional para tomar una decisión responsable, consciente, voluntaria y comprometida

Ante tanta oferta educativa, a veces puede ser difícil decidir qué estudiar, o saber si tenemos alguna vocación ya definida.

La vocación es aquella atracción por lo que deseamos hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. La vocación es la forma en que nuestros valores y la formación como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión elegida. Estos sueños y deseos (distintos en todas las personas) se relacionan con la vida, entendiendo a tal como un hecho que existe, que es real, y sobre todo, muy relevante.

Para Luis Gonçalvez Boggio , psicólogo, magister en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, la vocación tiene que ver con un proceso de construcción personal e identitaria “que demanda un diálogo íntimo con uno mismo y, además, requiere un sistema de redes de apoyo en su contexto inmediato (padres, cuidadores, docentes de las instituciones educativas, padres de los amigos, estudiantes que se encuentran estudiando una carrera afín a los gustos de la persona implicada en una elección vocacional, etc)”.

En este sentido, la vocación sería, primero, un llamado —algo que nos enciende, que nos motiva, que nos mueve— y después, una búsqueda.

Con el aporte de la Lic.en Sicología Alicia Izaguirre elaboramos el siguiente material que puede ayudar en esta etapa del joven, con información sobre las herramientas con las que cuentan para ayudar a encontrar la mejor orientación al momento de elegir una carrera o profesión.

Son muchos los adolescentes y adultos que experimentan la complicada labor de escoger una profesión que les apasione y a la cual dedicarse gran parte de su vida. Es habitual preguntarse ¿Cómo saber mi orientación vocacional? O responder a otras personas “no sé qué estudiar”.

Muchas veces en el consultorio recibimos consultas del tipo “¿hacen test vocacional?”, con la ilusión de obtener una respuesta rápida y categórica que elimine la responsabilidad de la decisión.

Un test vocacional es sólo una herramienta. Sirve a los efectos de iluminar. Ciertos autores lo describen como una radiografía.

¿Cómo decidiste aquello a lo que te ibas a dedicar laboralmente? ¿Qué caminos te sirvieron? Tenemos el derecho a equivocarnos en la elección de nuestro destino profesional. No es simplemente decidir una vocación porque sí o hacer un test vocacional.

De lo que se trata es de tomar una decisión responsable, consciente, voluntaria y comprometida.

¿Qué es orientación vocacional?

Es un proceso de aprendizaje que permite auto conocerse y tomar una decisión acertada al momento de elegir la carrera profesional que mejor se adapte al perfil.

Si deseas encontrar la vocación ideal para ti, es necesario que estés dispuesto a aprender, a guiarte con la orientación vocacional y a esforzarte para hallar los aspectos que te diferencian del resto, de manera que puedas descubrir quién eres.

¿Para qué sirve la orientación vocacional

Este proceso sirve principalmente para que te conozcas y para que descubras tus intereses vocacionales. Para que seas capaz de identificar carreras, oficios, campos y proyectos compatibles con tus habilidades, objetivos y perfil.

Además, la orientación vocacional no solo busca orientar, sino que también nos ayuda a identificar la huella que deseamos dejar. También te permite ver el abanico de carreras u oficios para tu perfil, para que puedas eliminar la idea de que solo existe una única carrera para ti.

Características de la orientación vocacional

Es importante entender que una de las características principales de la orientación vocacional es que se trata de un proceso de autoconocimiento, donde es necesario que formes parte del mismo para conocerte. Esto es mucho más efectivo que una prueba. El test vocacional es solo una pequeña parte sea parte del proceso.

Entre sus características u objetivos de la orientación vocacional tenemos:

La identificación de tus habilidades y destrezas: podrás definir las mejores opciones profesionales de acuerdo a tu perfil.

Tomar decisiones vocacionales: nos brinda la oportunidad de ver más allá, eliminando pensamientos que nos limitan en la elección profesional.

Conocer tus oportunidades y potencialidades: podrás conocerte a detalle logrando identificar tus cualidades, al mismo tiempo las áreas en las que te puedas desarrollar.

Suprimir el miedo a fallar: el miedo a fallar es una de las limitantes más comunes al momento de escoger una carrera, así como de defraudar a nuestra familia o simplemente perder nuestro tiempo.

Hallar la huella que deseas dejar: este punto tiene que ver con algunas preguntas que deberíamos hacernos más a menudo.

¿Qué implica la Orientación Vocacional?

El profesional que te acompañe en este camino te deberá guiar para que puedas encontrarte con una actividad o vocación que te haga feliz, y con la que logres ser una persona independiente.

Quien transita un proceso de este tipo tendrá que realizar tareas tales como descubrirse; pensarse; imaginarse; mirar videos; buscar información; entrevistarse con personas; visitar lugares.

Los tests vocacionales también son utilizados, mas como una herramienta, como explicábamos con anterioridad.

Insisto, uno tiene todo el derecho del mundo a equivocarse en una elección respecto a la vocación o futuro laboral. Lo que es un despropósito es anotarse en una carrera u oficio “a ver qué onda” sin demasiados elementos previos. Esto puede generar culpa más adelante.

Si tenés la posibilidad de tener algunas sesiones enfocadas en lo vocacional tal vez te puedan ser útiles para discernir qué aspectos obstaculizan tu capacidad de decidir una vocación, qué cuestiones familiares están influyendo, qué sucesos de tu historia están jugando.

Si no tenés esa chance tratá de asesorarte con los recursos de tu red, o con programas que provee la Universidad o el Estado. Tocá las puertas que tengas a tu alcance; buscá en las guías de la oferta educativa que se publican anualmente, lee artículos o entrevistas, mirá videos en youtube. Aprovechá el tiempo.

Instituto de Formación Docente ofrece las carreras Maestro de Educación Primaria y Maestro de Primaria Infancia

Silvia Jaureche, la Directora efectiva (desde marzo de 2023) del Instituto de Formación Docente de Salto “Rosa Silvestri”, fue quien conversó esta vez con EL PUEBLO para conocer más sobre la propuesta educativa de este año. Maestro de Educación Primaria y Maestro de Primaria Infancia son ahora las dos únicas opciones que ofrece el IFD, ya que “en cuanto al profesorado semipresencial, inscripciones para ingreso nosotros ya no tenemos, eso estará ahora solamente en el CERP. Nosotros tenemos sí alumnos que ya estaban cursando de años anteriores, tercero, cuarto, pero nuevos no. Lo mismo pasa con Certificación en Inglés, que a partir de este año está en el CERP”, explicó la Directora.

Por otra parte, a modo de información dijo que “para este año 2024, a partir del 1° de marzo asume la Subdirección interina la Mtra. Sara Martínez Malvasio, que se venía desempeñando como DOE (Docente Orientador en Educación), porque Analé Olivera se jubiló. En tanto deja la Secretaría la Prof. Gabriela Da Silva (pasa a Subdirección del liceo 4) y aún no sabemos quién ocupará ese cargo”. Dijo en otro orden que “en noviembre y diciembre se hicieron las elecciones de horas y la conformación de las U.H.D.D., que son las Unidades Horarias de Desempeño Docente, que es la gran novedad de ahora en más. Hay de 10 horas, de 20, de 30, de 40 y de 45 que es dedicación exclusiva, eso ya se ha elegido prácticamente en un 80 o 90 por ciento, es muy poco lo que queda por elegir. Hay cuatro fases: una de efectivos, otra de interinos, otra de llamados abreviados y otra de jubilados; la de jubilados es este lunes 26. Como decía, se llama U.H.D.D. esta nueva estructura de organización horaria de los IFD y de los demás centros del Consejo de Formación en Educación”.

Maestro de Educación Primaria y Maestro de Primaria Infancia

Ambas continúa siendo carreras de cuatro (4) años de duración, aunque la carga horaria en primer año (desde el año pasado) es mayor que la de años anteriores. Otro punto importante a destacar es que el Instituto trabaja con un horario distribuido en tres turnos, desde las 7:00 hasta las 23.30 horas, de lunes a viernes.

“Seguimos con la carrera de MPI (Maestro de Primera Infancia), con un grupo de 40 cupos; esos cupos se determinan por sorteo, así como 10 suplentes, por si alguien deja. En Magisterio el período de inscripción finalizó el 18. El número exacto no lo tenemos todavía pero hemos tenido una movida interesante”, subrayó Jaureche.

Hay estudiantes que muchas veces manifiestan que no les resulta posible cumplir con una carga horaria de determinada extensión. En esos casos, se les explica también que pueden subdividir la carrera, cursar algunas asignaturas y otras más adelante…Es por eso que cabe la posibilidad de inscribirse por asignatura, no necesariamente deben inscribirse para cursar el año completo. La persona que está trabajando por ejemplo, o debe atender otras cuestiones que le insumen tiempo, puede ir cursando su carrera poco a poco.

Formación para egresados

Por otra parte, informó la entrevistada que “desde el año pasado se inició también actividades con los egresados”. En este sentido dijo que “el año pasado se hizo un curso para los egresados que todavía no estaban trabajando, o aunque estén trabajando, para seguir perfeccionándose mientras no empiezan la actividad laboral, sobre todo con la Transformación Educativa, ya que muchos de ellos no habían tenido esa formación, lógicamente el plan era distinto y no conocían. Entonces hicimos cursos en 2023 y la idea es continuar también este año 2024”.

Profesorado en diferentes asignaturas y Maestro Técnico constituye la oferta educativa del CERP

Inaugurado en Salto en mayo de 1997, el Centro Regional de Profesores (CERP) del Litoral, sito en Florencio Sánchez y Cervantes, continúa con el objetivo de formar Profesores de Educación Media en las diversas áreas o asignaturas, título que hasta su creación solo otorgaba el Instituto de Profesores Artigas (IPA). Además, los alumnos provenientes de otros departamentos o localidades de la región, pueden solicitar hospedaje y alimentación. Actualmente, su Director es el Prof. Fabián Téliz, quien junto al Prof. Javier Grilli (docente desde su inicio) brindaron a EL PUEBLO la siguiente información:

LAS DIFERENTES ÁREAS

Los profesorados disponibles son Ciencias Biológicas, Ciencias Geográficas, Comunicación Visual, Derecho, Idioma Español, Filosofía, Física, Historia, Informática, Inglés, Literatura, Matemática, Química y Sociología. Los profesorados presenciales están completos durante los cuatro años que dura la carrera. Pero además, debe sumarse a esa oferta, que se cuenta también con la carrera de Maestro Técnico (presencial) en Electricidad Automotriz, Electrónica, Electrotecnia y Mecánica Automotriz.

ACTUALIZACIÓN 2024

Por otra parte, explicó Grilli que “la modalidad semi presencial de cursado para profesorado en este año lectivo 2024 incluye primero, segundo y tercero, quedando solamente cuarto en modalidad semi presencial nacional, los otros tres años serían semi presencial regional, cubierta por el CERP del litoral en nuestro caso, en nuestra región. Respecto al Plan 2023, efectivamente se aprobó y se puso en marcha ya el año pasado, y este año va a incluir cursos de primero y de segundo. Es importante decir también que en el año 2023 el CERP del Litoral brindó un curso de formación permanente, vinculado justamente con los profesores que estaban habilitados para cursarlo, aquellos profesores que tomaron horas de clase en el Plan 2023, o sea, es un curso que se hizo en paralelo a la Transformación Curricular en apoyo a la misma; sirvió para actualizar a los profesores en los aspectos de fundamentos pedagógicos y didácticos del plan. Este año tiene la segunda cohorte, por llamarle de alguna manera, para aquellos que no hicieron el curso de actualización para trabajar en ese plan. Es un curso que se da a lo largo del año lectivo y sirve como actualización y apoyo a la Transformación, el curso se denomina La acción pedagógico didáctica en la formación de profesores”.

Es bueno recordar entonces que en 2023 comenzó en primer año un nuevo Plan de Formación en Educación para todas las carreras: profesorado, magisterio, maestro técnico y educador social. El Plan atiende a una formación actualizada donde de forma clara y explícita se enseñará y evaluará por competencias. Entre otras características del nuevo plan, está el hecho que se creditiza toda la carrera, se combinan unidades curriculares anuales y semestrales que junto a espacios de formación optativos y una educación multimodal, dan mayor autonomía al estudiante. La nueva malla curricular incluye un trayecto formativo, «lenguajes diversos», donde hay unidades curriculares para el manejo educativo de lo informacional, nuevas tecnologías, lengua materna, segunda lengua y otros espacios formativos vinculados con la comunicación específica de cada especialidad de profesorado. El trayecto formativo de la Didáctica – Práctica Docente, seguirá teniendo un papel preponderante en la formación de un educador.

BECAS

Los estudiantes que provienen de otros departamentos (Artigas, Paysandú, Río Negro), o de localidades salteñas alejadas de la ciudad, cuentan con Residencias Estudiantiles. Son tres: una masculina y dos femeninas. Las ofertas de la ANEP son por un lado la “Beca CERP”, que puede ser total o parcial. La total incluye alojamiento en residencia estudiantil, alimentación y transporte. La parcial puede ser de alimentación y/o transporte. Por otro lado está la “Beca Julio Castro” (de asistencia económica).

Cabe agregar que desde el año pasado se sumó un tercer tipo de beca, otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura, para estudiantes que cursan cuarto año de la carrera.

Específicamente sobre los alojamientos, vale recordar que las residencias para formación docente son tres, dos casas para estudiantes mujeres (una en calle Artigas entre Sarandí y Lavalleja, y la otra en calle Soca entre Uruguay y Brasil), y un edificio (de siete pisos, recientemente refaccionado, en calle Brasil entre Soca y Grito de Asencio) para estudiantes varones. Cada residencia cuenta con un encargado.

UTU: Fuerte apuesta especialmente desde el Instituto de Alta Especialización

Desde hace varios años, un destaque especial viene teniendo la UTU al contar con carreras de nivel terciario. Más aún desde que quedó inaugurado el IAE (Instituto de Alta Especialización) en calle Misiones esq. Rivera. Antes de entrar en su propuesta educativa para 2024, la que fue proporcionada y comentada a EL PUEBLO por su Director, Prof. Robert Alvez, vale la pena mencionar que también en la Escuela de Administración y Servicios (Juan C. Gómez esq. Cervantes) hay cupos para carreras terciarias. En este caso, la información fue aportada por la Subdirectora, Prof. Alejandra Ferreira: “en la Escuela Técnica Superior de Administración y Servicios tenemos Carreras Técnica y Tecnológicas en Operador Inmobiliario, y hay lugares. Ya sin cupos estamos en Administración y Gestión Humana. También en Capacitación Profesional Inicial hay inscripción en Operador Informática Básica y en Atención al Público y Clientes. Todos estos cursos en turno nocturno”.

IAE – Propuesta 2024

Cursos Técnicos Terciarios en: Administración, Gestión humana, Marketing, Gestión de alojamiento, Gestión de empresa turística, Organización de eventos, Recreación, Deportes náuticos, Tecnólogo itinerarios turísticos sostenibles. En este momento, explicó Alves que existen cupos disponibles en lo que se detalla seguidamente:

-Gestión de alojamiento (Duración 2 años)

Se desarrollan las siguientes competencias: Asumir la responsabilidad por la gestión y los resultados de una empresa de servicio de hospitalidad en cualquiera de sus modalidades (hotel, apart-hotel, hostel, camping, establecimientos rurales, etc.). Intervenir en todo lo concerniente a la operación de las diversas áreas que integran una empresa de servicios de hospitalidad. Interpretar los datos macroeconómicos e identificar y valorar las variables económicas más relevantes que inciden en la gestión de la empresa de servicios de hospitalidad. Integrar equipos de trabajo que fortalezcan el desarrollo de la organización, investigando la problemática del mercado y proponiendo soluciones. Manejar las técnicas de comunicación que le permitan optimizar las relaciones tanto internas como externas. Comunicarse en inglés y portugués, interpretando y transmitiendo la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos. Contribuir en la planificación y evaluación de estrategias amigables con el ambiente natural a través de las que se promuevan el desarrollo de la comunidad y de la empresa en la que participa, unidades estas que conforman un mismo sistema y que por ende se interrelacionan, de forma tal que el devenir de una influirá en la otra. Conocer las reglamentaciones legales vigentes que regulan el funcionamiento de estas empresas, pudiendo realizar los trámites correspondientes ante los organismos pertinentes.

-Gestión de empresas turísticas (Duración 2 años)

Las competencias adquiridas son: Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios, en la estructuración, dirección y en todos los quehaceres propios de una empresa turística. Investigar y analizar la realidad contextual del desarrollo local, para proponer y decidir las innovaciones que se puedan adecuar y equilibrar al dinamismo del marco social, cultural, natural y económico en el que se inserte la empresa. Desempeñar diversas funciones en empresas de variados servicios, así como articularlas para la elaboración de productos turísticos que satisfagan las expectativas de los visitantes. Contribuir con la planificación y evaluación de estrategias amigables con el ambiente natural, a través de las que se promueva el desarrollo de la comunidad y de la empresa en la que participa, unidades estas que conforman un mismo sistema y que por ende se interrelacionan de forma tal que el devenir de una influirá en la otra. Conocer las reglamentaciones legales vigentes que regulan el funcionamiento de estas empresas y ser capaz de realizar todos los trámites correspondientes ante el MINTURD, BPS, DGI, BSE, etc., para iniciar una empresa unipersonal o una Pymes.

-Tecnólogo Itinerarios Turísticos Sostenibles (Duración 3 años):

En cada año se obtiene una certificación. 1- Guía Turístico: guiar y coordinar grupos turísticos), brindar información sobre atractivos y servicios turísticos relativos al medio en que se desempeña. Asesorar a los visitantes sobre la oferta turística nacional. 2-Técnico en itinerarios turísticos nacionales y regionales: guiar e interpretar el patrimonio natural y cultural del país y la región. Guiar en itinerarios de naturaleza y en áreas protegidas respetando las normativas que salvaguardan el patrimonio natural y cultural existente. Interpretar el patrimonio cultural, material e inmaterial en itinerarios urbanos y rurales teniendo en cuenta los valores de las comunidades locales. Mediar entre el lugar y el visitante de manera de revelar los significados del patrimonio, contribuir a su comprensión generando una experiencia turística satisfactoria. Guiar en museos, centros culturales, parques temáticos y establecimientos rurales. 3-Tecnólogo en diseño de itinerarios turísticos culturales sostenibles: diseñar proyectos de itinerarios turísticos culturales sostenibles sobre la base de la investigación, la innovación y el trabajo de campo, comprometido con los valores de la localidad en que se desempeña y teniendo una postura ética que le impida falsear datos y descuidar las normas vigentes. Planificar en el marco del desarrollo turístico sostenible con autonomía, e interactuar con el medio para hacer viable los proyectos que emprenda, asesore y/o informe eficazmente a organismos, instituciones o empresas del sector turístico público o privado que lo requieran.

-Tecnólogo en diseño de itinerarios turísticos sostenibles de Naturaleza

Diseñar proyectos de itinerarios turísticos sostenibles de naturaleza sobre la base de la investigación, la innovación y el trabajo de campo, comprometido con los valores de la localidad en que se desempeña y teniendo una postura ética que le impida falsear datos y descuidar las normas vigentes. Planificar en el marco del desarrollo turístico sostenible con autonomía, e interactuar con el medio para hacer viable los proyectos que emprenda, asesore y/o informe eficazmente a organismos, instituciones o empresas del sector turístico público o privado que lo requieran.

Por mayor información de las propuestas educativas, visitar el siguiente sitio web: https://www.utu.edu.uy/terciaria/tecnicaturas

Lic. Jimena Silva, MBA, Decana del Campus Salto de la UCU. Propuesta curricular del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay

EL PUEBLO dialogó con la Decana del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la Lic. Jimena Silva, MBA, para conocer detalles del comienzo de un nuevo año en esta casa de estudios terciarios.

– ¿Cuál es la propuesta curricular de este año en el Campus Salto de la UCU?

– Tenemos la carrera de Psicología, la de Psicopedagogía, la Licenciatura en Datos y Negocios y Acompañamiento Terapéutico así como Contador Público, Dirección de Empresas y Analista en Informática, todas se encuentran en Salto. En el caso de otras carreras como Economía, Negocios Internacionales y Gestión Humana están los primeros años y después hay que terminarlas en Montevideo. Tenemos dos tipos de propuestas, las carreras que se hacen en forma presencial en la sede, y las que se hacen en modalidad semipresencial donde los estudiantes siguen la carrera desde una plataforma y después vienen cada 15 días o una vez por mes al Campus a estar un sábado todo el día con los docentes correspondientes.

– ¿Cómo fue la matriculación para este año?

– Todos los Campus de la Universidad Católica venimos creciendo, y si bien todavía no cerraron las inscripciones, estarán abiertas hasta mediados de marzo. Así que estamos en pleno período de inscripciones. La Universidad está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos con un horario bastante amplio como para que se puedan agendar. Es importante que los estudiantes llamen y pidan una entrevista para organizarnos mejor, y a su vez, para que el potencial estudiante tenga una reunión con el director de carrera. En esa entrevista se le explica en qué consiste el programa de estudios, y a su vez, cómo va a ser el desarrollo laboral de un egresado en Dirección de Empresas o en la de Licenciatura de Datos y Negocios o en la de Contador Público. Es decir, por eso estamos pidiendo que sin compromiso ninguno, se anoten y tengan una entrevista con el Director de Programas Académicos, así como con el Departamento de Admisiones donde va a tener una información personalizada, detallada y una entrevista también acorde a lo que los estudiantes de bachillerato o de aquellas personas que hace años aprobaron su bachillerato, algo que se está dando muchísimo, sobre todo en las carreras presenciales, que vienen a hacer como segunda carrera o dejaron de estudiar en algún momento y se están re matriculando ahora para estudiar en la modalidad semipresencial, que es esa que tiene más flexibilidad.

– ¿Continúan con las pasantías durante el estudio de la carrera y con los viajes a universidades en otros países como forma de adquirir una mayor experiencia?

– Tenemos convenios con empresas regionales, nacionales y multinacionales en todo el país justamente para que los estudiantes hagan esas prácticas laborales. Ahí los estudiantes pueden sumergirse en el mercado laboral y cuando se reciben ya tienen prácticas en distintas empresas. La internacionalización de la universidad se da de muchas maneras. Se da tomando materias de la red de universidades jesuitas de toda América Latina y de América del Norte, tomando materias selectivas de otras universidades mediante la modalidad de a distancia, también se da con semestres internacionales donde la Universidad Católica tiene más de 300 convenios con universidades en los cinco continentes, y hay un semestre que está destinado para eso en cada carrera, y a su vez tenemos semanas internacionales, donde tuvimos los últimos años visitando universidades en la región, en la UCA de Paraná, la UCA de Mendoza y si dios quiere este año vamos a hacer la semana internacional en la UCA de Salta. Entonces, estamos con mucho foco en la internacionalización, porque esto genera networking, le permite a los estudiantes conocer otras realidades, otras culturas y hacer contacto con estudiantes que algunos son también empresarios o emprendedores en países de la región o del mundo. Eso es bien importante.

A su vez, en inglés estamos conectados con las universidades de San Francisco, de Gonzaga y la de Chicago en Estados Unidos, y con esas tres universidades estamos interactuando. Nuestros estudiantes están conectados en vivo con estudiantes de esas universidades, y a su vez los docentes están trabajando juntos en el tema de inglés con ellos, que eso es también parte de la internacionalización. Nosotros tenemos el Centro de Idiomas donde nuestros estudiantes tienen acceso a estudiar inglés o cualquier otro idioma y a dar exámenes internacionales mientras hacen su carrera, a través de la misma cuota de la universidad.

– La última palabra es suya.

– Invito a todos a que vengan a la universidad sin compromiso que les vamos a explicar todo acerca de las carreras de forma muy personalizada, porque nosotros tenemos al estudiante en el centro, que es lo que nos caracteriza. También quiero hacer foco en los cuatro rasgos del egresado de UCU, no importa la carrera que estudie ni en el Campus que esté, sea en el de Montevideo o el de Punta del Este o el Campus de Salto. Los rasgos son el sentido humanista, la identidad y propósito personal, el espíritu emprendedor y la visión de mundo, y en esos cuatro rasgos estamos trabajando para que nuestros egresados tengan esos cuatro pilares al egresar de la Universidad Católica. Por ese camino vamos.

CTC- Universidad CLAEH lanza carreras en informática, administración y comunicación

En este 2024 el Instituto Tecnológico CTC celebra sus 30 años de trayectoria académica, fortaleciendo su posicionamiento en Salto con el lanzamiento de carreras y cursos técnicos en tres grandes áreas: informática, administración y comunicación, contando con el aval de la prestigiosa Universidad CLAEH. “Estamos tomando inscripciones para carreras y cursos en nuestra sede de Uruguay 981 y atendiendo consultas telefónicas y otras que llegan por nuestras redes sociales, muy conformes con la respuesta que nuestras propuestas académicas vienen teniendo, principalmente por brindar una alta inserción laboral”, explicó a El Pueblo, Philippe Sauval, director del CTC Salto.

Área de Informática

Dentro del área de Informática, el Instituto CTC ofrece la carrera de Analista Programador, la cual tiene una duración de dos años y se puede ingresar con el primer año de bachillerato aprobado (4to de Secundaria) o con el primer año de bachillerato tecnológico de cualquier orientación. “El Analista Programador es una profesional técnico especializado en el desarrollo de soluciones de software, con capacidad de adaptación a la constante evolución tecnológica que vivimos, capaz de dar respuesta a las necesidades reales que en este sentido tienen las empresas y organizaciones”, señaló Sauval. “Es una carrera con una altísima inserción laboral, incluso antes de finalizarla, los alumnos ya son convocados para ser parte de proyectos, integrarse a empresas del rubro o a departamentos informáticos de empresas y organizaciones”, agregó.

También dentro del área de Informática el CTC ofrece cursos de Excel Avanzado y Power BI, y brinda propuestas In Company, a la medida de las necesidades que una empresa cliente puede plantear.

Área de Administración

Dentro del área de Administración, el Instituto CTC cuenta con la carrera de Técnico en Gestión y Dirección de Empresas la cual también tiene una duración de dos años y se puede ingresar con el primer año de bachillerato aprobado (4to de Secundaria). “El Técnico en Gestión y Dirección de Empresas egresa con una formación integral y actualizada para asumir responsabilidades en distintas áreas dentro de una organización: como lo es el área administrativa, de gestión, marketing o recursos humanos”, explicó Sauval.

Dentro del área de Administración el CTC ofrece otros cursos de un año como lo es el de Analista en Marketing, Asistente Contable y el Analista en Recursos Humanos.

Área de Comunicación

Dentro del área de Comunicación, el Instituto CTC cuenta con las carreras de Periodismo, Periodismo Deportivo, Diseño Gráfico y el Diploma en Patrimonio y Comunicación, que se realiza en forma online. “Esta es un área que tiene mucho potencial y en la que estamos recibiendo muchas consultas, previendo el inicio de clases para abril, por lo que en marzo continuaremos tomando inscripciones”, dijo el director del instituto.

Convenios con descuentos y Becas

CTC cuenta con Convenios que ofrecen descuentos del 25% en el valor de las cuotas de sus carreras y cursos con el Centro Comercial e Industrial de Salto (dirigido a titulares y funcionarios de las empresas socias y a sus familiares directos) y con el Centro Médico de Salto (para sus funcionarios y a sus familiares directos). También se encuentran recibiendo postulaciones para Becas (de Beneficios y Académicas), con importantes descuentos. “Invitamos a todos los interesados a acercarse a CTC, que con mucho gusto les brindaremos información sobre nuestras carreras y cursos para este año, incluyendo los cursos de Inglés de Alianza que también dictamos en nuestro Instituto para todas las edades”, finalizó Sauval.

Dr. Juan Romero, Director de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la UDELAR. Propuesta curricular de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República

EL PUEBLO dialogó con el Director de la sede Salto de la Universidad de la República, el Dr. Juan Romero, para conocer detalles del comienzo de un nuevo año en esta casa de estudios terciarios.

– ¿Qué oferta curricular tiene este año el CENUR Litoral Norte, que implica las sedes de Paysandú y de Salto?

– Se mantiene lo que históricamente ya todo el mundo conoce, que pueden ver en www.unorte.edu.uy, a lo que se suma la Licenciatura en Computación con la posibilidad de que termine siendo Ingeniero en Computación. Es decir, cinco años, es un título que da la Facultad de Ingeniería, se hace en forma conjunta en Montevideo y en el CENUR Litoral. Hay una parte de la carrera que se hace en Salto y otra parte de la carrera que se hace en Paysandú, los primeros dos años acá y los últimos dos años en Paysandú. Esa es una carrera nueva que se está ofreciendo completa en el CENUR. La nueva incorporación que aprobó el plan de estudios el Consejo Directivo Central en su última sesión de 2023, es la Licenciatura en Biotecnología, donde hay tres Servicios involucrados, Facultad de Química, Facultad de Ciencias y el CENUR Litoral Norte con su Departamento en Ciencias Biológicas. Esa es una carrera nueva a nivel país, y la alegría que tenemos es que se puede realizar en forma completa acá en el CENUR, donde vemos que gran parte de la carrera se hace acá en Salto y un tramo en Paysandú.

– Estamos en tiempos definitorios en materia de matriculación, ¿cómo se ha dado este año en las distintas áreas?

– En detalle no lo tenemos, seguramente lo vamos a tener en marzo, pero por el volumen de matrículas nada nos indica que vaya a ser muy diferente a la del año pasado, que fueron 1.342 inscripciones en sede Salto y 1.500 y pocas en Paysandú, anduvimos en unas 2.880 en total de estudiantes que ingresaron al CENUR, casi tres mil, lo que nos habla de que somos un Servicio de media tabla si nos comparamos con los Servicios de Montevideo. Y este año, por el volumen que viene de inscripción, va a ser muy parecido al del año pasado, con cerca de tres mil estudiantes en el CENUR, y prácticamente mitad y mitad entre Salto y Paysandú. Acá vamos a andar cerca de los 1.400 seguramente, y unos 1.600 en Paysandú.

Esto nos desafía como hablábamos en la Directiva de hoy porque la casa fue pensada con dos dormitorios, living y comedor, y ahora resulta que necesitamos más dormitorios, agrandar el comedor, tener otro baño y seguimos teniendo los mismos dos dormitorios, comedor y living. Es todo un problema estructural de fondo, ya no se soluciona con buena voluntad. Se necesitan fondos que nos posibiliten seguir construyendo edificios en la manzana para darle estabilidad a todo este volumen de estudiantes, de carreras, de docentes, de demás funcionarios. Así que por un lado es una buena noticia que más estudiantes ingresen a la Universidad de la República, esa es una muy buena noticia para todos, el tema es que nos desafía como sociedad dónde queremos poner los huevos en la canasta.

– ¿Y se mantiene la diferencia estadística histórica de que aproximadamente la mitad de los estudiantes matriculados llegan a Salto o a Paysandú?

– Sí, sí. Aproximadamente es un 44 o 47%, depende del año, pero ahí varía al ser del medio local, y un poquito más de la mitad que son de otros departamentos, donde la mayoría son de Paysandú, después le sigue Artigas, Rivera, un poco menos porque allí hay un CENUR en Rivera. Río Negro un poco menos, porque hay una casa que está trabajando muy bien. Entonces, se están cubriendo algunas materias. Y ahora que se abre este año el CENUR Suroeste, seguramente en unos años la gente que está en el Suroeste, como Soriano, Florida, Río Negro, Colonia, comiencen a estudiar allá y nos va a sacar un poco de presión estudiantil. Pero, se mantiene en ese esquema.

– ¿Cobra relevancia la cantidad de estudiantes que arriban a Salto cada año y gastan en alquileres y en alimentarse, por decir lo más básico? Dicho de otra manera, traen plata para el departamento.

– La sede Salto, no el CENUR, hemos hecho unos cálculos generales, y sin entrar en el peine fino, mueve en la ciudad de Salto en el entorno de los 30 millones de dólares por año, lo que incluye salarios de los 500 docentes y 100 y pico de funcionarios que hay, becas del Fondo de Solidaridad. Somos el tercer departamento con más becas del Fondo, unas 700 y pico de becas. Mil y pico de gurises que vienen cada año a estudiar a la sede. Las compras que realizamos acá en materia de pasajes, insumos, servicio de limpieza, mantenimiento de la flota vehicular, etcétera. Si entramos a sumar todo, es lo que andamos moviendo en la ciudad de Salto.

Tienen que pensar que una semana de Turismo buena, mueve en el entorno de los seis millones de dólares en la ciudad de Salto. Por lo tanto, nosotros estamos moviendo varias semanas de turismo.

– La última palabra es para usted.

– El año 2024 va a ser un año de muchos desafíos por las nuevas propuestas curriculares en materia de grado que se están incorporando a la sede. Desafíos en materia edilicia de cómo ir acomodando toda esta masa de estudiantes, docentes y funcionarios en nuestra comunidad. Por otro lado, el desafío que como es un año que como marca la Constitución se eligen las autoridades de nuestra República, nuestra intención es colocar en agenda en materia departamental la necesidad de la ampliación edilicia para dar respuesta a este crecimiento.