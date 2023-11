Qué pena no se logró que viniera ella…

Mañana llega a Salto la película “Ida Vitale”

Mañana lunes será el día tan esperado por muchos salteños que desde hace algunos meses están deseosos de la llegada de esta película, que ya viene recorriendo otros puntos del país. Se trata de “Ida Vitale”, basada en la vida y la obra de la poeta uruguaya que el pasado 2 de este mes cumplió 100 años, se encuentra en plena vigencia creadora y ha sido galardonada con los mayores premios, como el Cervantes, premio mayor en la literatura en Lengua Española.

La cita es este lunes 20, a las 18.30 horas en el Teatro Larrañaga y con entrada libre y gratuita.

Desde la INtendencia se ha informado: Llega a Salto el estreno de la película «Ida Vitale», sobre esta célebre y reconocida escritora, traductora, ensayista, crítica literaria y una de las mayores figuras de la poesía iberoamericana. Ida Vitale es la última testigo de la Generación del 45, movimiento que dejó huella en el continente y marcó un antes y un después en la cultura de Uruguay. En los últimos años, su obra ha recibido una avalancha de premios: Reina Sofía en 2015, Federico García Lorca en 2016, Max Jacob en 2017, Premio FIL de Guadalajara en 2018 y Premio Miguel de Cervantes en 2018, este último, el reconocimiento más importante a la labor creadora de escritores de la lengua española. Durante su exilio, Ida vivió en México, donde trabajó en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y escribió en las publicaciones más prestigiosas de crítica literaria. Este período le valió la amistad y años de trabajo compartido junto a Álvaro Mutis, Octavio Paz, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, otorgándole un lugar privilegiado en la escena literaria de los setenta. Hoy, Ida vive entre libros, recibe premios, viaja, cuida sus plantas, escribe. Acepta el devenir sin renegarlo, como hizo antes, en las distintas etapas de su vida. La película, dirigida por María Arrillaga, es una invitación a acercarse a la obra y la sensibilidad de Ida Vitale a través de sus versos y de su propia voz, entre imágenes abstractas y una atmósfera onírica. El filme tuvo su estreno internacional en el Festival de Málaga el pasado mes de marzo, y a lo largo de este año ha recorrido las principales ciudades de Iberoamérica, celebrando los 100 de su protagonista”.

¿Y POR QUÉ NO VIENE IDA?

La pregunta viene al caso porque en algún momento se habló -casi que con certeza- de que la propia poeta pudiera estar en Salto para el estreno de la película en esta ciudad, lo que sin dudas sería un inmenso atractivo adicional. Sin embargo no será posible.

Pero el motivo por el que no vendría, es increíble, por no decir lamentable, a juzgar por lo que fuentes confiables manifestaron a EL PUEBLO. La razón sería el no haber podido ponerse de acuerdo entre la Universidad de la República (fuerte impulsora de este tipo de actividades a través de su Mesa Audiovisual), la Intendencia de Salto y CTM.

No estamos hablando que se necesitara mucho dinero, para nada. Estamos hablando más bien de una pulseada de corte político que nada bueno aporta a la cultura.

Pero tampoco sorprende. Basta con recordar que cuando el 21 de julio se presentaron, también en Teatro Larrañaga, los músicos salteños (radicados en Francia) Omar Espinosa y Federico Palacios para un concierto de altísimo nivel, a último momento la CTM de Salto Grande retiró el apoyo prometido al enterarse sus principales jerarcas que también colaboraba la Intendencia, “y nuestro logo junto al de la Intendencia no va a estar…ni pensar”, dijeron. En fin. Así estamos.

A 70 años de su nacimiento

Vale la pena no olvidar al “Darno”

¿Quién no disfrutó aunque sea una sola vez de alguna canción de Eduardo Darnauchans?: Canción de Muchacho, El prisionero de la Parada 2, Zurcidor, Memorias de Cecilia, Miente, Sansueña… por mencionar simplemente algo…Inolvidables también sus canciones con letra del Bocha Benavides.

El Darno, como le decían muchos, era un “trovador” notable.

Aunque nacido en Montevideo, se crió en el norte del país (Rivera, Tacuarembó…), y a pesar de eso, su posterior radicación otra vez en Montevideo hizo que, como él mismo decía habitualmente: “del Río Negro para arriba me conocen poco”.

Conocí sus canciones siendo adolescente; me deslumbraron, y me encantaron para siempre. Fui después conociendo más sobre él con el paso del tiempo, hablando con personas que lo trataron, como el profesor de Astronomía Ricardo Nava o el escritor Leonardo Garet, que fue su amigo. también lo conocí más escuchando y leyendo reportajes que se le han hecho. Y muy especialmente leyendo el libro “Oficio de Zurcidor”, escrito por la profesora Silvia Sabaj, en cuyas páginas la docente comenta diferentes aspectos de la vida de Darnauchans así como también esboza algunos análisis de sus canciones.

Pero todo lo anterior solo fue dicho para llegar a que días pasados se cumplió un año más de su nacimiento. Nació el 15 de noviembre de 1953 y falleció muy joven, el 7 de marzo de 2007.

Lo digo de nuevo: todo lo dicho anteriormente fue solo una excusa para terminar diciendo que hace muy bien escucharlo una y otra vez. Nos enriquece y es el mejor homenaje que podemos tributarle. Vale la pena no olvidarlo.