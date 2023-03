24 años de penitenciería para el ideólogo del plan y 21 años para los otros coautores.

Tres condenos por el asesinato de «Chito» Bidart

En instalaciones del Juzgado penal, el Dr.Paulo Aguirre Juez en lo Penal y el Dr.Carlos Rodríguez Carrette Fiscal de Segundo Turno, brindaron información en relación a las condenas e investigaciones llevadas adelante en torno al homicidio de Bidart acontecido el 13 de Diciembre de 2018.

Tras un arduo trabajo de investigación por parte de Fiscalía, se logró reunir pruebas que indicaban a los responsables de dos delitos.

El grupo integró a cinco delincuentes, dos de ellos ya estaban procesados por el Juicio Abreviado y eso permitió continuar con las investigaciones hasta sumar a tres personas más, dos de ellos ex policías de Salto.

El Juez Paulo Aguirre declaró a estas tres personas culpables , responsables por la muerte del empresario salteño, quedando en calidad de condenadas por «un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautores.»

Dos de ellos resultaron con 21 años de penitenciería y uno de ellos con 24 años.En este sentido el Juez en lo Penal sostuvo que al de mayor pena se lo consideró el ideólogo de toda la maniobra porque recaudó la información del empresario, reunió a los demás delincuentes y participó del intento de robo y homicidio de Bidart.

«Estas noticias ya fueron recibidas por los familiares y por sus abogados que estaban presentes en la audiencia.»

Señaló que el móvil fue rapiñar mediante el uso de un arma de fuego el dinero que llevaba Bidart en su automóvil.

Aclaró Aguirre que son tres personas condenadas en calidad de coautores , «lo que significa que las tres personas cooperaron entre sí y realizaron actos indispensables para llevar a cabo este plan en el que intervinieron un total de cinco personas, dos que ya habian sido condenados.»

Se trabajó durante mucho tiempo en silencio

El Fiscal por su parte dió cuenta de la investigación que realizó desde Fiscalía señalando que se trabajo durante mucho tiempo, denodadamente, reuniendo prouebas tratando de armar un puzzle para brindar información de calidad al Juez .

«En este caso por sus carcterísticas se recurrió a todas las herramientas que permite el Código del Proceso Penal, sobre todo mucha prueba anticipada. Prueba anticipada es cuando se lgra diligenciar una prueba anticipadamente en el Juzgado como forma excepcional. Hubo necesidad de recurrir a testigos de identidad reservada , gente que quería aportar información pero que no quería aparecer , máxime cuando ya se hablaba de participación de ex policías, así que el Juez habilitó esos mecanismos y así se fue logrando esa prueba que fue de mucha importancia.»

Señaló que también hubo testigos presenciales con lo que se logró una secuencia luego de los disparos ,porque vieron personas y vehículos y maniobras que llamaban la atención. La policía tmabién hizo su aporte.

«Cuando hay policías o delincuentes avezados logicamente es muy difícil reunir prueba porque estamos hablando de ex policías que están preparados y reciben información policial y la utilizan al revés. Por eso sabíamos que no íbamos a lograr prueba directa. no había huellas, el arma no apareció, el lugar era el ideal porque no había cámaras, está en la ruta de fácil escape entre otras situaciones. Así que ahi tomo importancia la declaración de personas relacionadas a los primeros procesados y éstos últimos.»

Afirmó Rodríguez que en la investigación también fue importante una escucha telefónica que se había trabajado en relación a otro hecho y que tuvo importancia para este caso, y haber realizado el seguimiento de unos giros realizados entre ellos que llevaron a uno de los últimos condenados.

«Con toda esa evidencia se pudo elaborar una teoría del caso, rspaldarla con esa evidencia que fue lo que se hizo reuniendo unas cuarenta declaraciones.»

La relación de los ex policías con los demás condenados venía como contactos carcelarios dijo el Fiscal .