Sobre la muerte de Aparicio Godoy, peatón atropellado

La familia espera que “la Justicia si tiene que hacer algo, que lo haga”

El hecho viene causando conmoción en la sociedad salteña, sobre todo por el estremecimiento que causa el video que circula en redes desde hace un par de días, donde se aprecia el momento en que Aparicio Godoy es atropellado por un auto.

Conocido como “Pocho” o “Pochito”, Aparicio Godoy, de 87 años de edad, era un vecino de la zona sur de la ciudad, que como todos los días, el sábado 28 de enero próximo a las 10 de la mañana se desplazaba a pie por su barrio, cuando de pronto se detiene al ver que de un garaje viene saliendo marcha atrás un auto color rojo. El auto también se detiene, entonces Godoy prosigue su marcha a paso lento, pero hete aquí que el auto también continúa saliendo y lo embiste, hasta incluso arrastrarlo unos metros. Todo indicaría que quien conducía el automóvil (una mujer) nunca vio al peatón, sino que cuando se detuvo fue porque advirtió que iba a pasar una moto; y una vez que la moto pasó, prosiguió con la maniobra que estaba realizando. Resulta llamativo tanto para quienes vienen analizando el caso, como para quienes solo observan el video producto de una cámara del lugar, que aún después de haber chocado a la persona, la conductora no lo hubiera percibido, sino que continuó su marcha, siempre marcha atrás, hasta prácticamente arrollar a la víctima, y luego irse, como si de nada se hubiera percatado.

Lo cierto es que Aparicio “Pocho” Godoy, luego de luchar para salvar su vida varios días en CTI, falleció este pasado lunes 6 de febrero. Según familiares consultados por EL PUEBLO, nadie lo auxilió en el momento, salvo un señor que pasaba por allí y una hija (del fallecido) a quien llamaron inmediatamente. El hombre “estaba arrollado y gritaba de dolor”, dicen sus familiares, hasta que logra ser trasladado al Hospital.

Otra de las hijas, dijo a este diario que «en este momento preferimos no dar ningún detalle, eso está en manos de abogados. Lo único que decimos es que si esa señora (conductora del automóvil) tiene que pagar algo, que lo pague, a mi padre a mí no me lo va a devolver nadie, simplemente queremos que descanse en paz, y la Justicia si tiene que hacer algo, que lo haga, que haga lo que tenga que hacer y esa señora si tiene que pagar que pague, simplemente eso».