Minas, viernes 13 de enero de 2023Querida/o: ¿Cómo andás? Acá, con un calor insoportable. Y en casi todo el país es igual. 551.169 personas salieron del país y unas 470.000 ingresaron del 22 de diciembre al 8 de enero. De los que ingresaron, 190.011 son uruguayos, 173.490 argentinos, 53.417 brasileños, 9.280 estadounidenses y 7.237 paraguayos. De los que salieron, 340.738 son uruguayos, 139.542 argentinos, 36.793 brasileños, 6.973 estadounidenses y 2.901 paraguayos. (Vos saliste y entraste). Touché. Fuimos a Barra do Chui, en Brasil, a pocos metros de la frontera, un fin de semana a casa de amigos.

Pero no nos contabilizaron ni a la salida ni a la entrada. Los precios en super brasileño, no muy inferiores a los de aquí. Convienen la yerba, claro, la mayonesa, los refrescos y algunas cosas más. Artículos de higiene personal, casi al mismo precio que acá. En Rocha, operadores turísticos dicen que los argentinos no aparecieron este verano. Hay una sequía brutal, y problemas hasta con el abastecimiento de agua potable. Las zonas más afectadas son la Costa de Oro de Canelones y partes de Colonia y San José. En Maldonado hay falta de presión de agua, agravada por la gran cantidad de turistas. Ha llovido algo, pero es claramente insuficiente. En el agro hay problemas severos con la sequía en cultivos y praderas, y en la lechería para el consumo animal y hasta doméstico. Hasta el 10 de enero, Bomberos hizo 40 intervenciones por incendios en todo el país. Buena parte de ellos, forestales. La Dirección de Bomberos dice que necesita de 300 a 400 efectivos adicionales. El sindicato dice que se necesitan mil. Más de 4.000 contratos laborales en 2022 tuvieron beneficiospor la ley de promoción del empleo. La mayor parte de los contratados fueron jóvenes y mujeres, y esperan llegar a los 6.000 contratos en el 2023. Esta ley de 2021 otorga subsidios a empresas que contraten a trabajadores jóvenes, mayores de 45 años, con discapacidad o de poblaciones vulnerables. La empresa láctea Calcar paralizó la producción en su planta de Carmelo. El sindicato logró con negociaciones reducir los envíos a seguro de paro de 54 a 37 trabajadores. La planta cerrada se dedicaba a la exportación, sobre todo de quesos. La otra planta de Calcar, en Tarariras, destina su producción al mercado interno. Trabajan en la empresa unos 180 trabajadores. Tres senadores colorados presentaron proyecto para “armonizar” penas por ingreso de drogas a las cárceles. Un artículo de la LUC estableció una pena mínima de cuatro años de penitenciaría, y desde entonces las cárceles se llenaron de mujeres -nueve de cada diez personas que intentan entrar drogas a las cárceles son mujeres-, muchas veces con sus hijos a cuestas. Y muchas otras veces dejan a hijos menores desprotegidos cuando van a la cárcel. El proyecto colorado baja la pena mínima de cuatro a un año. Silvia Nane, senadora del FA, dijo que es “de orden” el proyecto y su aprobación, pero recordó que el gobierno hizo oídos sordos cuando se le advirtió que de aprobarse ese artículo, las cárceles se llenarían de mujeres, muchas veces primarias, y muchas veces con hijos. Empresa minera lindera al Área Protegida Esteros de Farrapos busca explotar predios de Colonización durante 30 años. Quieren extraer arena y cantos rodados, de un área contigua a otra, protegida. La que reclaman para minería es un área de reproducción de animales salvajes y además de gran riqueza arqueológica indígena, de miles de años de antigüedad. Un equipo científico uruguayo del Institut Pasteur y la Universidad (UdelaR) descubrió un nuevo compuesto químico para combatir eficazmente la obesidad, un problema de alcance mundial. Ya hicieron experimentos exitosos en ratones, y este año se hará un ensayo clínico en seres humanos, en Australia.

Y ya patentaron la molécula, en asociación con el Pasteur y la UdelaR. Molécula que, de ser probada y aprobada, valdrá una fortuna incomensurable. MGAP busca llegar a un acuerdo y habilitar importaciones de pollos sin que afecte a la industria avícola nacional. En el 2022 se eliminaron los topes de importación de pollo desde Brasil, y se duplicaron las compras uruguayas a ese país respecto a 2021. El sector nacional que procesa y troza pollos faenados vio caer su actividad a la mitad. Para protestar, gremiales avícolas piensan llevar 50.000 pollos bebé al hall principal del MGAP. Encuesta de Equipos Consultores sobre eventuales candidatos en la interna colorada. Robert Silva (presidente del Codicen, sector Ciudadanos) 29%, el diputado Gustavo Zubía (Tercera Vía) 25%, Gabriel Gurméndez (presidente de Antel) 10%, Adrián Peña (ministro de Ambiente, Ciudadanos) 8%. Luego están Andrés Ojeda (6%) y Guzmán Acosta y Lara (director nacional de Telecomunicaciones), con 2%. Un 8% no prefiere a ninguno y 12% no sabe. Varios de ellos deberían renunciar a sus cargos a mediados de este año, si quieren ser candidatos. Acosta y Lara, líder del nuevo sector Vientos de Cambio, le cayó a Pedro Bordaberry, quien oficialmente renunció a la política. Bordaberry defendió a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache (también colorada), renunciada por el caso Marset, en el que quedó mal parada. Su sector, Ciudadanos, le quitó el apoyo político, y precipitó su renuncia.

Acosta y Lara, cuyo grupo quiere fortalecer el “ala izquierda” colorada, dijo sobre Bordaberry que es muy fácil criticar desde afuera, y pronosticó un pobre resultado electoral colorado si el partido lleva eventualmente a Bordaberry como candidato. Cuatro extrabajadores de Jornales Solidarios comenzaron huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva. Reclaman la extensión del programa desde febrero hasta mayo, cuando se reiniciaría. El programa se creó en el 2021 en el marco de la pandemia, con la creación de 15.000 puestos de trabajo administrados por gobiernos departamentales, por seis meses y con una remuneración mensual nominal de $ 12.500, unos U$S 300 por 12 jornales. Entonces se anotaron 250.605 personas para los 15.000 cupos. A mediados del 2022 se aprobó la segunda fase del programa, con 10.000 puestos, 159.846 inscriptos y el mismo salario. El programa estaba previsto hasta octubre, se alargó hasta diciembre y luego todos fueron dados de baja. Ahora reclaman que continúe entre febrero y mayo, cuando se implementaría nuevamente. El Frente Amplio (FA) presentará proyecto de ley para regular los servicios VIP en mutualistas. El MSP está de acuerdo con generar una normativa. Varias mutualistas ofrecen servicios “VIP” por una sobrecuota, como TV cable y comodidades y comida para acompañantes. Últimamente, al menos alguna mutualista ha ofrecido además acceso preferencial y más rápido a consultas, exámenes y análisis, que es lo que más preocupa a los legisladores y que enoja a muchos usuarios, que suelen esperar meses por una consulta. Uruguay tiene el internet móvil más barato de Latinoamérica, según sitio de internet británico. En el 2022, 1 GB tuvo un valor medio de U$S 0,27. En Sudamérica, nuestro país es seguido por Colombia y Chile. En cuanto a banda ancha, Uruguay ocupa el 15º puesto, con U$S 41,57. El más barato es México con U$S 17,82 mensuales. Turistas pagan hasta U$S 25 por un porro de marihuana, en Montevideo y en balnearios. Llegan ilusionados a las farmacias, se enteran de que no pueden comprar por ser extranjeros y no estar registrados, y terminan en el mercado informal, donde muchas veces les venden cualquier cosa, a cualquier precio. Eduardo Antonini, diputado del FA, presentó un proyecto de ley en el 2022 para resolver el acceso legal al cannabis por parte de los turistas. El proyecto fue bien recibido por el titular de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío. Pero no tan bien por el resto del gobierno, al parecer. En farmacias, el precio por gramo de cannabis (que equivale a un porro) va desde $ 78 a $ 90, el más potente. En el 2022 se vendieron 55.056 vehículos cero quilómetro en el país. En los últimos 20 años, ese número sólo fue superado en el 2014, con 57.333. Entre los autos, el más vendido fue Chevrolet (5.939).

Le siguen Suzuki (5.050), Hyundai (4.834), Renault (2.421) y Volkswagen (1.942). El FA podría llamar al Parlamento al ministro de Turismo, el colorado Tabaré Viera, luego de la polémica por las cifras turísticas. El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo hace unos días que el inicio de esta temporada turística fue el mejor en 40 años, y enseguida salió su antecesor en el cargo, Benjamín Liberoff (FA), a decirle que no manejaba cifras con seriedad. UTE afirma que el 100% de los hogares tendrán medidores inteligentes de consumo en el 2024. UTE tiene 1.600.000 servicios en todo el país, y 60% ya tiene esos medidores. Para Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto (CA), las personas en seguro de paro por despido deberían trabajar. Además sostiene que los funcionarios públicos deberían ser despedidos con más facilidad. Las personas despedidas reciben un subsidio de seguro de paro del BPS, por seis meses. Hubo correcciones en el programa de Historia de 9º grado, el viejo 3º de educación secundaria. En la versión final -luego de fuertes protestas de docentes- se incorporó el concepto de “terrorismo de Estado”, que no figuraba en la primera versión. Además se agregó en la bibliografía un libro de autoría individual de Carlos Demasi, pero sólo uno. En primera instancia había sido eliminado completamente. Se mantiene un libro del expresidente Julio María Sanguinetti, que abona la “teoría de los dos demonios”, más que cuestionada en el país. Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, negó en el Parlamento que falten medicamentos en el sistema público de salud. Aseguró que ASSE gasta ahora anualmente $ 4.500 millones en medicamentos, cuando en el gobierno anterior se gastaban $ 2.900 millones. Y aseguró que ahora existe un sistema informático

para control de stock que incluye a todas las farmacias de hospitales públicos. Y te dejo porque se me terminó el espacio. Si vas a la playa, que no sea a horas impropias por el sol. Y si te toca laburar al sol, cuidate más todavía. Te mando el abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano