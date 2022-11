Con Cathy Cafrée – fundadora del Centro Integral Flavia – pionero en el Uruguay

Al Dorso

“El amor de madre y mi fuerza interior me hicieron seguir adelante y lograr lo que me propuse”

Haydée Catalina Caffree Nuñez (65) nació en Salto y concurrió a la Escuela 64 y luego continuó sus estudios en UTU. Posteriormente durante un año y medio fue al Liceo Piloto.

Su vida cambió por completo cuando fue madre de Flavia cuando tenía veintitrés años. Flavia fue diagnosticada con autismo y a partir de allí Cathy comenzó una lucha sin tregua para que su hija pudiera recibir todo el estímulo necesario para seguir adelante. Cathy es la fundadora del Centro Integral Flavia y del Centro Educativo para Niños Autistas… modelos de referencia en nuestro país y en la región.

1 – ¿Qué recuerdos mantiene de su infancia y adolescencia?





– “En mi infancia fui una niña Feliz , jugaba mucho con mis hermanos y compañeros de barrio (Cerro) era de ir mucho la casa de mis abuelos paternos ,tenía muchas tías y tíos me gustaba verlas maquillarse y peinarse ,salía con mi abuelo de la mano a hacer mandados me gustaba vincularme con las personas adultas dale la mano para subir al ómnibus, dale el asiento a quien lo necesitaba siempre tengo presente ese pasaje de mi vida”.

2- ¿Cómo fue su experiencia como madre?

– “Fue un embarazo normal los controles médicos todos bien cundo nace mi primer hija fue muy difícil ya que cuando nació me di cuenta que no estaba todo bien, lloraba muchísimo ,rechazaba alimentarse ,no succionaba para ser primeriza me costó mucho hacerme la idea de que mi hija era diferente llore mucho me culpe mucho”.

3 – ¿Cómo fue la primera etapa luego del nacimiento de Flavia?

– “No se alimentaba y no aumentaba de peso llora todo el tiempo me mandaron a Montevideo; no le hicieron nada… me enviaron de vuelta. Estuvimos internadas en sanatorio salimos con ella igual yo cada vez me aferraba más a ella y trataba de alimentarla como podía porque si no comía no dormía… no sabía lo que podía llegar a pasar.

Pero el amor de madre y la fuerza interior que me nacía hicieron que Flavia se fuera tranquilizando y adaptando a esta vida,hoy es una hermosa personita mi compañera y es una chica feliz.. yo tenia 23 años cuando ella llegó ”.

4- ¿En qué momento nace la idea de crear el centro integral Flavia?

– “La idea de el centro integral nace cuando desde INAU me piden un proyecto para cuidar unos chicos que no tenían contención familiar ese proyecto lo escribimos Con la licenciada Raquel González y ella me sugiere ponerle el nombre de mi Flavia por todo lo antes contado y porque yo podía darles a esos chicos un poco de lo que le daba a mi Flavia…,cariño protección amor contención”.

5- Cómo fueron esos primeros tiempos del centro?

– “Los primeros tiempos fueron un aprendizaje más porque los chicos tienen otra manera de ser vienen de otros contextos a los cuales yo no los conocía Fui aprendiendo con ellos y además con todo el equipo de trabajo que se formó un equipo responsable y con las mismas ideas que yo logramos aunar esfuerzos y es al día de hoy que en el centro integral Flavia hay 35 chicos aposentos y adultos con discapacidad entre ellos también con autismo”.

6- El centro Integral Flavia en la actualidad…

Actualmente en Centro Flavia viven más de 30 personas con discapacidad intelectual de leve a severa, que fueron maltratados o abandonados. Les brindamos las condiciones necesarias para tener una vida digna.

El mayor objetivo del Centro Flavia es trabajar para que puedan insertarse en la sociedad y generar vínculos con sus familias y referentes en función a las necesidades y posibilidades de cada una de ellas. Para lograrlo buscamos siempre espacios de inclusión que van más allá de la educación formal, espacios de intercambio con la sociedad que los enriquecen.

En su vida diaria, los jóvenes concurren a centros educativos, reciben atención de un equipo de técnicos multidisciplinario, hacen actividades recreativas. Constantemente se estimulan y desarrollan sus capacidades individuales.

Los profesionales que trabajan en el centro están al servicio de los jóvenes que requieren nuestro apoyo y labor para crecer, desarrollarse, vincularse e integrarse. Para nosotros la integración es lograr que las personas con discapacidad intelectual severa, que fueron maltratados y abandonados, puedan vivir rodeados de contención, seguridad, respeto y se relacionen con la comunidad.

En el Centro Integral Flavia creemos que a través del amor y la aceptación, las heridas emocionales sanan y se desarrolla la confianza. Aprenden a creer y confiar en sí mismos y en los demás. Con esta seguridad, descubren y aprovechan sus potencialidades.

Las personas son protegidas del abuso, abandono y explotación. Reciben abrigo, alimentación, atención médica y educación. Creemos en las habilidades y capacidades de cada uno. Los apoyamos, respetamos y construimos un entorno de confianza.

La metodología del centro es única en Uruguay porque implementamos un sistema de trabajo orientado a lograr el mayor desarrollo personal de los jóvenes y su inclusión en la sociedad. Esto ha servido de referencia para otras instituciones.

El centro promueve que quienes viven en el Centro, concurran a centros educativos ya sea para aprender un oficio, terminar el liceo, hacer cursos específicos, aprender un deporte o hagan la actividad que más les guste”.

7 – ¿Qué atención reciben los niños y jóvenes del centro?

– “Ellos viven en el centro es un hogar 24 horas tienen atención médica, van a centros especiales…hacen gimnasia…pasean… salen del departamento. Se le trata de dar lo que nosotros podemos tener dentro de nuestras posibilidades.”

8- Desde su experiencia.. una reflexión acerca del autismo y la inclusión frente a la realidad que vivimos

8. – “Siempre nosotros los padres luchando por la inclusión esta en pañales. Todavía se difunde más hay más espacios para hablar del tema hemos llegado a las autoridades de educación para tratar sobre el autismo y su inclusión en las escuelas comunes todavía falta mucho….

Es necesario primeramente capacitar los docentes, porque los niños son niños y se adaptan hay que crear conciencia y conocer más del tema se que la gente se interesa…. pero aún hay mucho por hacer”.

El espectro autista y los trastornos generalizados del desarrollo abarcan un amplio grupo de trastornos cognitivos y neuro-comportamentales que incluyen características que definen el núcleo de la socialización deteriorada, patrones de conducta restringidos y repetitivos y la alteración de la comunicación verbal y no verbal . Estas áreas implicadas representan limitaciones para los niños con trastorno del espectro autista (TEA) que, cuando no son intervenidas, dificultan su aprendizaje e inclusión en la escuela.

La inclusión educativa debe entenderse como una balanza equilibrada entre un aprendizaje y rendimiento escolar de calidad y congruente con las capacidades del estudiante que asegure un aprendizaje significativo para todos En ese sentido, es relevante conocer los problemas que atraviesan los niños con TEA, así como las intervenciones en salud que abordan estas dificultades y mejoran su desempeño para la correcta fijación de aprendizajes en la escuela.

9- Un balance de las actividades 2022

– “Fue un año muy difícil con muchos problemas económicos con bajos recursos pero eso no me detuvo para nada mi esfuerzo y ganas de seguir adelante con el Centro Integral Flavia y con el centro educativo para personas con autismo, si bien había momentos en que flaqueaba mis chicos no me dejaban porque ellos necesitan de esta atención y cuidado”.

10- Proyectos futuros y un mensaje final para todos los lectores de El Pueblo…

– “Seguir adelante con los dos centros y en un momento pensar en mi retiro… no lo tengo pensado todavía.

Mi mensaje para los lectores de Diario El Pueblo es un agradecimiento inmenso porque todo lo que hacemos es con el apoyo de todos siempre que recurrí a solicitar colaboración la tuve así que gracias por eso y gracias a este diario que siempre fue solidario con nosotros”.