Minas, viernes 18 de noviembre de 2022

Querida/o: Se nos viene el Joan Manuel Serrat. Estará en Montevideo la semana que viene. Si mi madre viviera ya estaría haciendo cola para entrar al espectáculo. Tenía una pasión especial hacia su Joan Manuel, y nunca se molestó en ocultarla. Yo creo que si el catalán le hacía una guiñada de lejos nomás, largaba al pobre Juanpedrito, que era sí fachero, pero estaba a años luz del catalán. Y para la música, tenía menos oído que un primus, hay que reconocerlo. Aunque entusiasmo nunca le faltó. El domingo empezó el Mundial. Nosotros jugamos el jueves 24 contra Corea del Sur, el lunes 28 con Portugal y el viernes 2 de diciembre con Ghana, que anuncia que quiere “venganza” por el partido que les ganamos por penales en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Que se vengan nomás, aquí, o allá, los esperamos. (¿Jugamos, ganamos, esperamos? No sabía que Alonso te había citado). No saben el lateral zurdo que se perdieron. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), negó nuevamente ser colono. Un tercer informe jurídico del Instituto Nacional de Colonización (INC) concluyó que tanto él como su esposa Irene Moreira y su suego Roque Moreira, son colonos. Explotan un predio de 4.350 hectáreas en Artigas, de las cuales 2.856 están afectadas por la Ley de Colonización. Y ninguno de los tres cumpliría con las normas para ser colonos, entre ellas una obvia, la de residir en el predio. Para Manini, el resultado del informe jurídico es “una patraña”.

Congreso de Intendentes anunció la creación de un registro único de alimentos, que unifica todas las bromatologías del país. Al fin. Es un desquicio que existan 19 normas bromatológicas diferentes. Cuando se concrete, un vendedor de alimentos sólo deberá hacer un único trámite, para vender en todo el país. Fiscalías del Mercosur investigarán rol de las empresas privadas en las dictaduras. Se definió en una reunión de fiscalías del Mercosur realizada en Montevideo en octubre. Cancillería inició investigación interna sobre entrega de pasaportes vinculados al caso Astesiano. Según la investigación en curso, Alejandro Astesiano tenía conexiones con al menos seis personas en Cancillería, entre ellos dos funcionarios diplomáticos. El miércoles hubo elecciones universitarias en los tres órdenes, estudiantes, docentes y egresados. En el orden estudiantil, la Federación de Estudiantes (FEUU) ganó en todas las facultades a excepción de Química, Medicina, Agronomía y Veterinaria. En las dos últimas ganó la Corriente Gremial Universitaria (CGU), cercana a los blancos, y en las dos primeras ganó el Frente Estudiantil Susana Pintos. En total votaron 221.151 personas, de poco más de 300.000 habilitadas. En el Frente Amplio (FA) hay posiciones encontradas sobre cómo discutir la reforma jubilatoria que propone el gobierno. Todos acuerdan en rechazar el proyecto general. Pero algunos quieren proponer cambios y eventualmente apoyar algunos artículos “compartibles”, mientras otros grupos plantean rechazarlo completamente, para no dar mensajes equívocos a la población. El proyecto entre otras cosas supone trabajar más años, y jubilaciones más bajas que las actuales, para casi todos los trabajadores. El canciller Francisco Bustillo reconoció que la negociación con China para un tratado de libre comercio (TLC) está demorada porque el gobierno del gigante asiático pidió “tiempo para reorganizar sus equipos de trabajo”. Fiscalía sigue investigando en el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano. Hay 1.300 diálogos por Whatsapp en uno de sus teléfonos. Con ministros, dirigentes políticos, diplomáticos, jefes de Policía y empresarios. (Quiero leerlos). No creo que te los den a vos, ni a mí. Entre los mensajes, hay uno, especial, que trascendió: “Jefe, soy el Fibra. Feliz cumpleaños”. Fue enviado por Astesiano (“el Fibra”) apenas pasada la medianoche del 13 de julio de 2022 a un cumpleañero. Que resulta ser Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente y padre del actual presidente.

Astesiano comenzó a trabajar con la familia Lacalle en la década de 1990, cuando el actual mandatario era muy jovencito. La administración estatal educativa (ANEP) flexibilizó normas para pasaje de año en Secundaria. Básicamente, facilita enormemente pasar de año y no repetir. En algunos casos hasta ni se considerarán las faltas del estudiante. Lo definieron con el año casi terminado, y llueven críticas a las autoridades. Se plantea que la flexibilización, que sólo es obligatoria en la educación pública, es un pésimo mensaje para estudiantes y sus familias, y bajará la calidad de la educación y del nivel de conocimiento de los estudiantes. Aparecieron incluso viejos videos y declaraciones del presidente Lacalle (cuando era oposición) y de Robert Silva (presidente de ANEP) y Jenifer Cherro (directora de Secundaria) criticando flexibilización en el límite de faltas, cuando gobernaba el FA. Desde los sindicatos docentes se denuncia que las autoridades quieren inflar artificialmente los índices de aprobación, perjudicando los aprendizajes. Sindicato policial hizo denuncia internacional contra el Ministerio del Interior y el Estado por chalecos antibalas vencidos. La presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH). A fines del 2021 había en uso entre 7.000 y 10.000 chalecos vencidos, de un total de 20.000. Según informe oficial, solicitado por legisladores del FA, entre 2020 y 2021 la Administración de Servicios de Salud (ASSE) redujo 50% la compra de medicamentos, en comparación a 2018-2019. Cinco de cada diez fármacos se compraron en menor cantidad. La reducción de las compras en en unos 30 medicamentos básicos fue mayor en el área metropolitana (65%) que en interior (53%). A su vez hubo una brutal reducción en el stock de ASSE. Según el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el gasto del Estado en medicamentos aumentó en 2021 respecto al 2020, y también en 2022 respecto al año pasado. La Justicia investiga denuncia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contra coordinadora de ollas populares, por ollas inexistentes, acopio y venta de alimentos y utilización política del fenómeno. Coordinadora de ollas populares reclama porque alegan que hubo irregularidades en investigación del Mides, como dar por inexistentes a ollas que estaban cerradas -no todas funcionan todos los días- cuando fueron a inspeccionarlas, sin previo aviso. En lo que todos coinciden, porque las cifras oficiales lo prueban y porque es una realidad que rompe los ojos, es que el hambre va en aumento en el país. Antel TV bloqueará los canales que emitan contenido del Mundial de Catar 2022. Antel compró los derechos a la FIFA en el 2018, y emitirá los partidos por Antel TV. Hoy será la “Noche de las Librerías” en Tristán Narvaja en Montevideo, y en algunas localidades del interior. Precios rebajados, activididades artísticas callejeras, presentación de libros. Un paseo imperdible, para quien pueda estar. Acciones del unicornio uruguayo dLocal se desplomaron en Wall Street tras informe de fondo de cobertura. El informe fue de Muddy Waters Capital, que denunció un posible fraude y contradicciones en las cuentas de la empresa. Dlocal es un “unicornio” porque superó los U$S 1.000 millones de valor poco tiempo luego de creada. Se dedica a gestionar cobros en países “emergentes” o subdesarrollados. El presidente de Muddy Waters es investigado por posible manipulación de mercados, así que el asunto es vidrioso. Pero ha sido un desastre para la empresa uruguaya. El gobierno decidió enviar un embajador a Venezuela. Aunque el presidente Luis Lacalle no invitó a Maduro a su asunción y siempre sostuvo que es “un dictador”. Ahora se le hace difícil explicar su decisión, aún a sus socios coalicionarios. Encuesta de Opción Consultores sobre aprobación del gobierno. En noviembre, aprobación 44% (41% en el trimestre anterior), con 13% muy buena y 31% buena. Para 24% la gestión no es ni buena ni mala. Para 16% es mala, y para 15% muy mala. 1% no sabe o no contesta. Para 60%, el caso Astesiano no cambió su percepción del gobierno y su gestión. A 22% le afectó de forma negativa, 8% positiva, y 10% no sabe o no contesta. (Explicame ahora ese 8% al que el caso Astesiano le afectó positivamente su percepción del gobierno, porque no me entra en la cabeza). Allá usté. Asociación de Magistrados expresó su “absoluto rechazo” a declaraciones de Guido Manini Ríos. Este dijo ante jóvenes de su partido, CA, que hay “fiscales y jueces que hacen lo que se les antoja en determinadas situaciones y temas”. El FA recurrirá al Tribunal en lo Contencioso (TCA) para que declare nulidad del Proyecto Neptuno de OSE, para potabilizar agua del Río de la Plata para consumo humano. Si se concreta el proyecto, por primera vez en su historia OSE potabilizaría agua en una planta privada, y pagaría U$S 40 millones anuales, por 18 años, a una empresa privada por hacerlo. El costo para el Estado sería de unos U$S 740 millones en 20 años. Según Edgardo Ortuño, representate del FA en el Directorio de OSE, el proyecto fue aprobado a las apuradas y a empujones, sin informes técnicos de gerencias especializadas de la propia OSE. El Ministerio del Interior instalará 2.000 nuevas cámaras de videovigilancia en Montevideo. Se colocarán en algunas de las zonas de la ciudad con mayores índices de criminalidad. Danilo Astori renunció al Senado, por razones de edad y salud, entre otras. Recibió múltiples saludos y reconocimientos. Fue, hace unos 50 años, el decano más joven en la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Luego, fundador del FA, candidato varias veces, fundador de Asamblea Uruguay. Más tarde ministro de Economía, y vicepresidente. Como ministro fue reconocido mundialmente, y transformó para siempre al país. (Y nos salvó de la crisis mundial del 2008, que acá casi ni se sintió). Fue saludado por dirigentes de todos los partidos. Llegaron a Uruguay los tres barcos guardacostas donados por la Guardia Costera de EE.UU. Son tres barcos de la clase Protector, de unos 30 metros de largo (eslora), para patrullaje costero. Y basta para mí, por hoy. El viernes que viene estaré fuertemente influenciado por el resultado del partido del jueves. Sabrás perdonarme, por adelantado, por mi exaltación y o tristeza, ambas infinitas, según ganemos o perdamos. El abrazo de siempre

Juan Antonio Minuano