*Ejecutivo municipal de La Barra se reunió con la dirección del Hospital de Bella Unión

El jueves 7 de abril , el alcalde de Barra do Quaraí, Maher Jaber, acompañado por el secretario de Salud, Richard de Souza, mantuvo una reunión con el Director del Equipo del Hospital Bella Unión , representado por el director Dr. Sergio Pereira, la subdirectora Analia Bautista y el subdirector Wilder Robalez .-

El titular del ejecutivo de Barrense reseñó el interés del municipio en buscar la mejora del contrato firmado entre Barra do Quaraí y ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) que permite la entrega de los servicios del Hospital a los usuarios pacientes de Barra do Quaraí, incluyendo servicios de consultas de urgencias-emergencias así como exámenes básicos de sangre y electrocardiogramas .-

En la oportunidad, el alcalde Jaber destacó la importancia del buen funcionamiento de este contrato, que garantiza una pronta entrada al ciudadano al servicio de salud. Maher explica: «Con la plena ejecución de los servicios, si evitas que una persona tenga que recorrer largas distancias, nuestro referente en salud, en Brasil es de 70 km, mientras que hay una asistencia necesaria en la ciudad de Bella Unión, a 7 km de Barra do Quaraí.

Una próxima reunión está programada para el 13 de abril para dar seguimiento a los pasos dirigidos a mejorar las acciones de control sanitario entre ambos poderes públicos, así lo informó la alcaldía barrense.-

*La cultura de Bella Unión

De los archivos de esta corresponsalía para recordar algunos momentos culturales en la historia de Bella Unión. – El 16 de septiembre de 1908 se presentaba en Santa Rosa ( Bella Unión) de forma pública la Sociedad Filarmónica.-En septiembre de 1909 se crea un grupo de teatro conformado por jóvenes de la sociedad y vecinos de Monte Caseros.- En 1915 se conformó una sociedad de aficionados al teatro que se llamó « Arte Selecto «, estrenando «El Gran Galeote « .

-Más cercano en el tiempo, Fernando Baptista , un vicecónsul de Brasil en Bella Unión forma el teatro independiente, dando inicio una etapa realmente significativa. – Se presentó la obra de Héctor Amato « Por el ojo de la cerradura « en diversas ciudades, entre ellas en Montevideo , actuando en junio de 1976 en la Alianza Francesa .-Esa actuación llevó a que fuera distinguida la joven Alicia Gaudiño ,de Bella Unión como mejor actriz del interior del país. – En 1980 se aleja de Bella Unión el vicecónsul Baptista y el teatro decae.-Vuelve a resurgir en 1982 bajo la dirección de Mario Franco , exponiendo la obra « Cracker « primero, y luego « Arena en el zapato «.- Luego vuelve a decaer nuevamente el teatro.- Ya en los años 90 aparece Nieves Suarez para organizar obras de teatro en escuelas y liceo. -Por ejemplo, en 1997 , en el Liceo Nº 1 dirigía el teatro « Arco « .

-Nieves marcó décadas de pura enseñanza teatral en suelo del azúcar .-Su fallecimiento ha provocado profundas muestras de pesar en todos aquellos que fueron actores y actrices en los últimos 30 años.-

*Acto aniversario sobre el desembarco en la Agraciada

El 19 se realizará el acto conmemorativo del 197º aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales .-

MARTES 19 DE ABRIL- HORA 11.00- PLAZA 25 DE AGOSTO

-Oratoria a cargo del docente Kahlil Cezimbra , representando a los Liceos 1 y 2 .-

-Ofrendas florales e insignias patrias ( toque de trompetas)

-Texto alusivo a la fecha a cargo de un alumno de la Escuela Nº 78.-

-Marcha « Mi Bandera «.-

*Nieves ha marcado una extensa época exitosa en la cultura de Bella Unión

Con el fallecimiento de la Mtra. y directora de teatro Nieves Suárez , Bella Unión pierde una notable referente, la cual marcó una extensa trayectoria cultural. -Fue ingresar en la década de los años 90 para que Nieves se volcara de lleno a la cultura actoral, sobre todo a nivel de niños y jóvenes, extendiéndose posteriormente a mayores. -En la edición de este viernes se hizo referencia a parte de su obra, sobre todo mencionando partes de sus obras de teatro.-Una ilustre ciudadana de Bella Unión que partió sin haber sido reconocida por tanto aporte cultural. – Son los « debes» de una comunidad a la que le cuesta valorar a sus seres destacados mientras están juntos a nosotros.-Lo peor de todo es que ni partiendo son tampoco reconocidos. -Hay ejemplos por doquier.-

*Aún 24 casos

-Casos activos de covid 19 en todo el departamento (8/4/2022)——52

-Casos activos en la ciudad de Artigas————————————————28

-Casos activos en Bella Unión————————————————————24

-Internados en CTI———————————————————————————2

SIN CASOS EN BARRA DO QUARAÍ

Al día de hoy no hay casos activos de Covid-19 en Barra do Quaraí