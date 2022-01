3-2: el feliz Valverde del señorial Madrid

El uruguayo Federico Valverde fue protagonista en el triunfo del Real Madrid por 3-2 ante Barcelona en la semifinal de la Copa de España que se disputó en Riad, siendo el autor del tercer y definitorio tanto. Valverde, de 22 años, que ingresó a los 81′, anotó en la prórroga y mostró su felicidad por lo conseguido, pero también fue autocrítico: «apenas entré, nos convirtieron el empate (2-2 que llevó al tiempo extra). Quedaba poco para que terminara el partido y tendríamos que haberlo ganado ahí. Igualmente hicimos un buen trabajo, el equipo estuvo muy bien durante todo el juego». «Estoy contento por haber entrado, la oportunidad que me dio el entrenador (Carlo Ancelotti) en un partido tan importante y además por el gol», expresó más tarde. Consultado sobre la resistencia que le impuso el tradicional rival no dudó en mencionar: «no deja de ser el Barcelona, por más que a veces los resultados no se dan, tienen buen equipo buenos jugadores y demuestran que tienen ganas de ganar».