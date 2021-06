2do y 3er premio del Concurso Arte e Inclusión de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad (MIDES)

Dos premios del concurso Arte e Inclusión son salteños

En diciembre de 2020 el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis, MIDES), lanzó el Concurso Arte e inclusión, donde podían enviarse proyectos inclusivos en formato video, fotografía, pintura, afiche, canción o danza. Esta semana la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad (MIDES) ha dado a conocer los tres primeros premios y una mención especial.



El segundo premio se otorgó al video «Bauti y Emi» que fue un proyecto que realizamos con la madrina de Bautista, Andreína Lucián que también es mi cuñada y de profesión es Licenciada en Comunicación. Con Andreína hemos desarrollado varios proyectos con el fin de sensibilizar, concientizar y visibilizar sobre el Síndrome de Down que tiene mi hijo Bautista. En este video aparecen Bautista y su prima Emilia, en una acción cotidiana como es el juego entre niños. Una voz en off acompaña las escenas filmadas en un espacio al aire libre en Termas del Arapey. El relato expresa, «Ellos son Bautista y Emilia, son primos. Cuando están juntos, pasan el rato así, divirtiéndose y experimentando. Se ríen, se miran, juegan, se pelean y vuelven a jugar. Lo hacen todo tan simple, aprendamos de ellos». Con estas y otras acciones buscamos visibilizar, conocer y aprender a convivir juntos. Entendemos que sensibilizar forma parte de una cultura inclusiva, promueve el respeto, tolerancia y valoración hacia el otro. Esperando que esto desarrolle la empatía y fomente una mejor convivencia.

El tercer premio lo ganó Micaela Ferreira con una fotografía de su hermana Noelia, tomada en el predio familiar salteño, realizando uno de los trabajos que hacen a diario. La frase puesta en la foto «El trabajo es una oportunidad para derribar barreras», alude a una temática que preocupa y ocupa a todas las familias de las personas con S. de Down, su derecho a trabajar. Su madre Alicia está convencida de que se puede. Que las personas con S. de Down pueden trabajar a pesar de sus limitaciones. Con su ritmo, con ayuda, con tolerancia, se puede. Asegura que muchas veces hay tabú en la gente respecto a este tema, tienen un concepto equivocado de lo que son capaces de realizar. Resalta el involucramiento de su hermana en la temática, el apoyo de toda la familia. La foto en sí fue un proyecto familiar, se pensó el lugar, la frase y como visibilizar esta problemática que afecta a las personas con discapacidad. Nuestro país tiene una ley de cuotas respecto al trabajo de las personas con discapacidad y no siempre se cumple. Hay mucho por hacer para derribar barreras y lograr efectivizar este derecho. Esta fotografía ayuda a tomar conciencia de la situación, mostrando la realidad.

En ambos trabajos, se buscó sensibilizar a través del arte. Es una forma de exponer, de buscar que el otro se dé cuenta, preste atención a una temática que aún es necesario abordar, a favor de la inclusión social de calidad de las personas con discapacidad. Alcanzar una concientización pública, cuestionar nuestra propia percepción, abordar la problemática, generar cambios y lograr un respaldo de la comunidad, tan necesario para una mejor convivencia.

Acciones en pro de derribar barreras, ampliar sus posibilidades, generar una red proactiva y hacer que se cumplan sus derechos, donde nadie quede atrás.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.