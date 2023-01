22-23 de abril: no tan lejos,»U», Ferro, Arsenal y Ceibal

La Copa Nacional de Selecciones 14 y 15 de enero de 2023. Ese fue el punto de partida en el calendario estructurado por la Organización del Fútbol del Interior. En plena disputa en cada una de las cuatro confederaciones.

La Fase Nacional de Copa de Selecciones 4 y 5 de marzo de 2023, con un total de 8 selecciones en pugna, teniendo en cuenta que por cada confederación avanzan dos. Pero más allá de la disputa de los torneos vigentes en Juveniles y Mayores, remarcar lo que vendrá. Copas de Clubes A y B tendrán su inicio el 22 y 23 de abril de 2023. En este caso para el fútbol salteño, el impacto estadístico no será menor, desde el momento que se sumarán Ceibal y Arsenal en la Divisional «B», Ferro Carril y Universitario en la «A». Copa Femenina en Mayores, desde el 17 y 18 de junio de 2023. Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15 a partir del 12 y 13 de agosto de 2023. Femenino Sub 14 fecha inicio 2 y 3 de setiembre de 2023. Femenino Sub 16 fecha de inicio 5 y 6 de agosto de 2023. Como puede calibrarse, la continuidad de los torneos en OFI será cosa manifiesta. A las pruebas o fechas, tan solo hay que remitirse.