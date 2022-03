21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down

Desde el año 2012, se celebra cada 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down, día designado por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, como una jornada para sensibilizar y concientizar sobre este tipo de discapacidad.



Los papás que tenemos hijos con Trisomía 21 (Síndrome de Down), que es una condición genética e implica discapacidad intelectual, siempre escuchamos todo lo que ellos no podrán hacer. Muchas veces producto de prejuicios, ignorancia o teorías muy antiguas. La realidad nos muestra día a día ejemplos de superación, conquista, logros, metas alcanzadas y muchas veces superadas. En este caso quise visibilizar a una joven que es un ejemplo de que sí, SE PUEDE.

Entrevista a Magdalena Cosco Viola.

Magda es una joven de 22 años, tiene dos hermanos mayores que ella, vive en Montevideo, estudia en Bellas Artes y tiene Síndrome de Down (Trisomía 21).

• ¿En qué escuela y liceo

estudiaste?

San Juan Bautista y Santa Elena de Montevideo.

• ¿Te gustaba ir a estudiar? ¿Qué materia te gustaba más? ¿Te ayudaban los profesores y compañeros?

Me gustaba estudiar, hacer amigos, practicar danza, teatro y la materia audiovisual. Me ayudaban siempre los docentes, mis compañeros, tenía profesores particulares y siempre me ayudaban mis padres.

• ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo, practicas algún deporte?

Continúo haciendo danza, soy instructora de zumba y educadora en Scout.

• Ahora estás estudiando

Bellas Artes, ¿cuándo comenzaste? ¿qué es lo que más te gusta de lo que te enseñan allí?

Es mi tercer año en Bellas Artes. De lo que nos enseñan me gusta danza, varios de los teóricos, vemos muchos artistas y también nos enseñan a sacar fotos. Trabajamos en equipo, hacemos entregas, son muchas horas de estudio y somos muchos alumnos.

• ¿Cómo te imaginas mañana Magda? ¿Cuáles son tus

sueños?

Me imagino como profesora de danzas contemporáneas, trabajando en una peluquería y ayudando a mi madre en su trabajo. También quiero hacer un curso de cocina.

• ¿Qué consejo me darías como mamá de un niño de 6 años que está comenzando primaria y tiene S. de Down?

Te diría que es difícil, que hables con los docentes, los docentes deben hablar con los padres. Ahora que es chiquito es más fácil, pero cuando sea más grande va a necesitar mucha ayuda, de profesores, de amigos y de su familia. Como se puede ver, Magdalena es muy activa y en constante búsqueda. Una joven con la que hablaba por primera vez, concerté la entrevista y la hicimos sin mediar ayuda alguna. Su soltura y manejo son encantadores.En sus 22 años ha hecho un camino que motiva y alienta a intentarlo una y otra vez, por nuestros hijos con Síndrome de Down.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.