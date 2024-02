2014 -24 de febrero- 2024. Una década sin Carlos Páez Vilaró

Por Jorge Pignataro

No sé si es solo (que no es poca cosa) porque en el hall de este diario hay un bellísimo mural suyo, o porque desde estas páginas hemos estado siempre atentos a su quehacer artístico…Lo cierto es que se puede comprobar fácilmente que la mayoría de los salteños suele identificar inmediatamente a Diario EL PUEBLO cuando se habla de Carlos Páez Vilaró. También seguramente contribuye a esa asociación de ideas, el hecho que la hija del artista ha entablado y fortalecido un vínculo con esta casa periodística, y que esta en más de una oportunidad (por ejemplo en algún octubre por el Día del Patrimonio) ha abierto sus puertas con el mero objetivo que el público llegue a conocer el mural.

Hoy volvemos a hablar de él, y esta vez con motivo de cumplirse hoy 10 años de su muerte. Intentaremos reconstruir parte de su vida y su vínculo con Salto a través de breves pasajes que hemos publicado en otros años…

“Carlos Páez Vilaró había nacido en Montevideo el 1º de noviembre de 1923 y falleció en Punta Ballena el 24 de febrero de 2014. Murió en el mes del Carnaval y muy cerca de los tamboriles, otra de sus pasiones. Como todo artista auténtico, y aunque sea una frase algo gastada ya, sigue vivo en sus obras. Salto y El Pueblo son, en ese sentido, verdaderos privilegiados: Páez Vilaró vive en cada mirada que se detiene en la pared principal del hall de este diario, porque allí, en una visita a esta ciudad hace ya varios años, dejó un mural, dejó para siempre parte de su vida (…) El tambor y el carnaval fueron los motivos predilectos para expresar su veta artística, pero Carlos Páez Vilaró fue un artista plástico emblemático que tuvo una vida azarosa, en permanente búsqueda de hallar la forma de trascender y vaya si lo logró. Casapueblo a pocos kilómetros de Punta del Este fue su refugio desde hace muchas décadas atrás”.

VOLVIÓ EN 2003

Hace 10 años, el día siguiente a su fallecimiento, decíamos: “Carlos Páez Vilaró, en el 2003 llegó nuevamente a Salto para observar el estado en que se hallaba el mural pintado por él y sus colaboradores 40 años atrás. Comprobó que se encontraba en excelente estado y no necesitaba retoque alguno. En ocasión de su pasaje por Salto, Páez Vilaró pintó también un mural en el viejo IPOLL, de Osimani y Brasil (hoy Liceo 5) y otro en una escuela de Belén. Un hombre polifacético y emblemático que hizo de su “Casapueblo” un museo de arte habitado. El mundo del arte le recordará con la admiración que corresponde”.

EL AÑO PASADO EN EL MUSEO OLARREAGA GALLINO

El año pasado, en el centenario de su nacimiento, fue inaugurada la Muestra «Forma y Color con Mirada Infinita» en homenaje a Carlos Páez Vilaró. EL PUEBLO informaba entonces: “En el Museo María Irene Olarreaga Gallino se realizó la apertura de la emocionante muestra «Forma y Color con Mirada Infinita» en honor al reconocido artista uruguayo, Carlos Páez Vilaró, en conmemoración de su centenario de nacimiento. La exposición, en colaboración con el Museo/Taller de Casa Pueblo, ofrece a los visitantes la oportunidad única de explorar la visión creativa y el legado perdurable de este ícono de la cultura uruguaya. La exhibición rinde homenaje al espíritu vanguardista de Carlos Páez Vilaró, quien dejó una huella imborrable en el mundo del arte a nivel nacional e internacional. Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de obras que capturan la esencia única de su talento, sus exploraciones en el arte abstracto y su profundo amor por la cultura y el folclore uruguayo. El Museo María Irene Olarreaga Gallino se enorgullece de ser el anfitrión de esta exposición, la cual promete ser una experiencia enriquecedora para todos los amantes del arte y aquellos que deseen sumergirse en la creatividad infinita de Carlos Páez Vilaró”.

ENRIQUE CESIO RECUERDA…

Con respecto al mural a la entrada de EL PUEBLO, recuerda el ex Director, Esc. Enrique Cesio que “una tarde llegaron juntos a visitar el diario, Páez, Carlos Eugenio Schek (Cochile) entonces el administrador de El País y Guido Castillo escritor salteño. Andaban de «turismo», pero al irse, Carlos miró la pared y preguntó si podía hacer un mural. Ante la respuesta afirmativa pidió compraran pinceles y pinturas. A la otra mañana empezó y llamó a todos los que quisieran ayudarlo. Les iba diciendo a uno u otro, hacé una raya ahí, llená de negro esas líneas etc. Para la tarde estaba pronto. Se entusiasmó: pintó en el Hotel Salto, en el Peñón, en el IPOLL viejo (creo puede estar todavía.) Como a la semana se fueron. Nunca más coincidimos. Una vez fui a Casapueblo pero no estaba…”.