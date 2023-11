20 personas fueron encarceladas, 16 condenados y 4  con prisión preventiva , por delitos relacionados a la comercialización de drogas

Operativo Saturno tendría reclusos involucrados

Tras la operación Saturno que tuvo como resultado la detención de 30 personas mediante 9 allanamientos en diferentes barrios de la ciudad , y luego de culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado Penal de Cuarto Turno de Salto diversas audiencias , fueron encarceladas 20 personas.

La información fue aportada de forma oficial por el Jefe de Policía de Salto Carlos Ayuto y el Juez Paulo Aguirre.

De los 20 encarcelados , 16 lo son en calidad de condenadas con penas que oscilan entre dos años de cárcel y 6 años de cárcel.

«Específicamente tenemos dos personas con ese alto guarismo de 6 años de penitenciaría, también en el caso en esta sentencia tenemos cuatro personas en prisión preventiva en principio y sin perjuicio por 180 días . En estas sentencias de condena de las 16 personas se realizaron confiscaciones de aproximadamente 160.000 pesos contando dinero uruguayo , dinero argentino y dólares .Un total de 6 motocicletas y un automóvil. Tanto el dinero como los vehículos , ya sean motocicletas , automóviles pasan a la Junta Nacional de droga de acuerdo al precepto legal » explicó el juez Aguirre.

Se incuataron además y se confiscaron diferentes municiones , drogas , «y una cantidad muy importante de celulares que le van a permitir a esta jefatura y al área investigativa continuar con las investigaciones porque los celulares se van a enviar a periciar.»

También según la información, se incautó una Notebook para periciar «y diferentes objetos productos de estas actividades ilícitas .»

«Resumiendo entonces 20 personas encarceladas ,16 en calidad de condenados y cuatro en calidad de preventiva por 180 días sin perjuicio de las utilidades y futuras peticiones que pueda hacerme la fiscalía. De las 20 personas , 11 son hombres, el resto mujeres.»

Los condenados tenían antecedentes «algunos antecedentes de similares etiología o sea todos relacionados con drogas»

Está identificado el proveedor y se investiga a reclusos

Otras novedades que se informaron por las autoridades es que el proveedor de las bocas de nuestra ciudad está identificado pero no detenido, a la vez que actuará la Fiscalía por la posible participación de reclusos en la organización.

Ayuto indicó que setiene indentificado a quien es el proveedor de estas bocas. «En uno uno de los allanamientos que estaba previsto no fue ubicado , no pudo ser detenido pero ya está la requisitoria , ya salió los requisitoria de esa persona al departamento . No es del departamento pero sí es uruguayo que provee la droga al departamento.

«Pero además de eso también queda ahora la espera para la actuación de Fiscalía con el Juzgado por 5 privados de libertad que son 3 de la Unidad 20 del INR , 1 de la Unidad 4 del INR y otro de la unidad 12 de Cerro Carancho que también pertenecían a este grupo y que se encargaban de vender droga dentro de los establecimientos carcelarios», afirmó el Jefe de Policía.

Agregó que la organización tenía una estructura armada en la cual recibía la droga , tenían sus lugares de acopio y de ahí repartían a las diferentes bocas . «De acuerdo a la información podría ser droga boliviana o paraguaya»