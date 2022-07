Con la presencia del Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad, Nicolás Scarela, la Directora de Cuidados, Florencia Krall y el equipo de Cuidados del MIDES , se realizó el lanzamiento del Plan Piloto de provisión colectiva de Asistentes Personales en nuestro departamento. En la jornada se mantuvieron reuniones con INACOOP, representantes del BPS y nuevos beneficiarios. Las autoridades destacaron varios beneficios que supone este método siendo Salto el primer departamento en implementarlo.

«Como ustedes saben desde el año pasado venimos trabajando en un rediseño del programa de Asistentes Personales y hoy felizmente tuvimos reuniones de implementación con los socios del sistema, equipo técnico de BPS, INACOOP, con los integrantes de la Cooperativa Mepakis» dijo en principio la Directora de Cuidados.

Mepakis, ( de Salto), es la primera cooperativa a nivel país que va a iniciar el 1 de agosto sus actividades en el marco de este rediseño.

«Con esta cooperativa conformaremos los primeros binomios y ya se está notificando a los usuarios que han sido valorados y han dado dependencia severa . Son alrededor de unas veinte personas en este modelo, que han aceptado ir por el modelo cooperativo. La cooperativa está al momento contratando nuevos socios y no sabemos el número que tiene porque está en pleno proceso de entrevistas de nuevos ingresos, pero ha aumenado el número de integrantes, y podemos afirmar que ya tiene todos los papeles en regla.»

INACOOP COMO REFERENTE DE LA COOPERATIVA

Las autoridades del Sistema Nacional de Cuidados explicaron que MIDES da un apoyo logístico , en el marco de la normativa . «Nosotros tenemos la ley de creación del Sistema de Cuidados y el Decreto Reglamentario de Asistentes Personales , la normativa, no fue cambiada pero se le agregó el convenio que celebramos con INACOOP y en realidad quien le da el apoyo a la cooperativa es justamente INACOOP. En ese convenio se acuerda que MIDES paga un plus a INACOOP y este es el referente para darle absolutamente todo el apoyo que requiere la cooperativa. El usuario recibe una prestación MIDES pero celebra el acuerdo con la cooperativa dado que la ley hoy se lo permite.»

SOLUCION A LA

INESTABILIDAD JURIDICA DEL PROGRAMA

Para Krall, este método cooperativo estaría solucionando varios vacíos del programa del Sistema de Cuidados.

«Se pretende solucionar toda la inestabilidad jurídica que tenía el programa de Asistentes Personales . No nos olvidemos que el usuario es transformado en un empleador y nosotros entendemos que dentro de la vulnerabilidad que ya acompañaba al usuario generarle la carga de ser un empleador era lo que le generaba muchas dificultades. A su vez los propios Asistentes venían reclamando soledad, falta de acompañamiento, incertidumbre jurídica, no saber bien cuales son sus derechos, entonces la cooperativa al nuclearlos va a darles todo ese soporte que los trabajadores no tenían.»

El aspecto de los despidos queda subsanado también con este mecanismo. «Lo que está previsto a través de este modelo es que cuando los usuarios terminen su relación laboral , la cooperativa siempre le genere nueva fuente laboral al trabajador. Ellos se regularán por la normativa del sistema cooperativo y los cooperativistas son los socios , ellos mismos son sus propios empleadores , por eso cuando se termine un binomio se genera otra relación laboral porque siempre hay usuarios en lista de espera.»

PONIENDOSE AL DIA CON LAS SOLICITUDES ATRASADAS

Se venian escuchando varios reclamos por los atrasos en designar nuevas prestaciones siendo miles en espera, pero eso se viene solucionando afirmó Krall.

«Hemos felizmente anunciado la semana pasada que en este año pudimos generar mas de 1.200 valoraciones que estaban frenadas por la pandemia, ahora se retomaron y hemos hecho en el marco general del programa Asistentes Personales más de 1.200 valoraciones . Esto significa que cuando la persona se postula para requerir un asistente por su nivel de dependencia , el MIDES envía un equipo valorador para definir si la dependencia es leve, moderada o severa. Solo accede al programa quienes son valorados con dependencia severa. Luego se establece con el BPS el nivel socio economico del nucleo familiar y recién ahí se le notifica de la prestación a que accede.»

Finalmente se aclaró que se continua dando la prestación de Asistente Personal de forma individual y se va a incorporar como plan piloto esta nueva modalidad. En Salto serían unas 300 personas a valorar.

SOLUCION PARA MADRES

RECLAMANTES

Consultada por los medios sobre soluciones para el grupo de padres que vienen reclamando asistentes que acompañen a sus hijos a los centros educativos, Krall sostuvo que hay una respuesta, que se dará solución pero que en principio será informada de forma reservada a los reclmamantes para posteriormente informar a la prensa. Igualmente aseguró que se les va a dar acompañamiento por parte de MIDES y ANEP.