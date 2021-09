20 años jugando en la «Cancha Chica» a lo grande

El pasado jueves al mediodía el programa «Cancha Chica» cumplió 20 años de emisiones de manera ininterrumpidas en CW 145 Radio Arapey bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira. Son 20 años de estar acompañando a la familia del baby futbol salteño con las noticias tanto del ámbito local como de las selecciones a nivel de los campeonatos de ONFI. Vaya el agradecimiento enorme a los niños que fin de semana a fin de semana van a jugar y divertirse junto a sus compañeros. El agradecimiento a la gran audiencia, a la familia del baby futbol salteño que nos acompaña los martes y jueves al mediodía, dirigentes, técnicos, padres, madres, todos los que están del otro lado del dial. El agradecimiento a las firmas comerciales que promocionan sus productos en el programa, varias de ellas están desde el primer programa y eso marca el camino en conjunto que ha llevado el programa con ellas. El agradecimiento a la dirección de la radio, a la de los primeros años, Luis Giovanoni y Teresita Honsi y a la actual con Federico Giovanoni al frente por apostar en un horario central a una producción periodística dedicada al fútbol infantil. Y no por último menos importante a mi familia por estar a mi lado apoyando siempre, quienes son los que me apuntalan en las buenas y en las otras. Pasó un año más de aire, son 20 desde que empezamos a jugar en la «Cancha Chica» dos veces a la semana al mediodía en la radio deportiva de Salto. Seguiremos por esta senda aprendiendo, corrigiendo, informando, no solo lo que ocurre a nivel deportivo sino también en lo social, ya que el baby fútbol en Salto mueve a casi 4 mil niños y alrededor de ellos se gestan muchas actividades sociales generadas por las instituciones o bien por la Liga Salteña de Baby Fútbol.

Una de las

tantas postales

que pasaron

durante estos

20 años en el

programa radial

«Cancha Chica»

dedicado al

baby fútbol

salteño