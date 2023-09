20 años de CTI pediátrico de Salto

Celebra con actividad académica con foco en la humanización de la medicina.

Con motivo de cumplirse 20 años de la inauguración del CTI Pediátrico Nenonatal del Hospital Regional Salto, se realizó ayer una actividad académica en el aula Magna Eugenio Cafaro del CENUR Litoral Norte de la UDELAR,que continuará este sábado.

Estuvieron presentes el Jefe del CTI Dr. Luis Pedrozo, la Directora del Hospital Regional Salto Dra.Selva Tafernaberry, y el Dr. Jaime Goncalvez Cirujano Pediátrico.

La Dra. Selva Tafernaberry recordó que el CTI brinda atención a toda la región norte de ASSE y a los niños de la mutualista e informó que la Jornada contó con participantes de Montevideo, profesores catedráticos de la UDELAR con temas todos relacionados a la neonatología y la pediatría.

«La Jornada continúa este sábado con talleres de reanimación en el Hospital Salto con grupos acotados.»

Destacó la incorporación del Dr. Jaime Gonzalvez, cubano que se radicó en Salto hace un año, primer Cirujano Pediátrico que se incorpora al departamento. «Es un avance para toda la población contar con el profesional» enfatizó la Dra. Tafernaberry.

Humanización de la medicina

El responsable principal del CTI Pediátrico Dr. Luis Pedrozo se refirió a la importancia de la medicina humanizada, tema que fue atendido en la Jornada llevada adelante.

En cuanto a la actividad actual del CTI, dijo que está en una etapa estable, pasado el invierno donde se tuvieron situaciones sin cama y con cupo total .

«A pesar de esa situación que se dió en invierno pudimos atender a todos los niños y ahora como cada año luego del invierno comienza una etapa que disminuye la carga laboral. Esta ocpuación de invierno va de la mano con la epidemiología cuando se producen las virosis respiratorias de invierno y eso genera una saturación»

En relación a la temática de la Jornada Académica,señaló que se abordaron temas como pediatría intensiva , de neonatología, cirugía pediátrica .

«Pero fundamentalmente nuestra idea es apuntar mucho a la humanización que es lo que buscamos en la medicina actual todas las instituciones y que es como debe manejarse la medicina actualmente. Entonces se dió espacio a humanización, cuidados integrales, la familia, realizamos charlas sobre todo esto en esta actividad.»

Visión pediátrica

El Dr. Jaime Goncalvez manifestó su agradecimiento a la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica y a Salto por permitirle desempeñar su actividad en el departamento.

«Verdaderamente se están tratando de encaminar o polarizar más de cómo es el funcionamiento , la atención al niño, la anestesia al niño y la visión pediátrica en el niño pequeño. Así hemos llegado a algunas entidades con algunas acciones para lograr los objetivos. Focalizar más el tratamiento pediátrico no solo desde el punto de vista técnico y de recursos sino también desde la parte sicológica , las implicaciones que tiene operar o tratar desde el punto de vista quirúrgico.»

Recordó que un niño recibe una cirugía de urgencia generalmente por una apendicitis aguda, algunos cuadros intestinales o enfermedades propias del niño.

«En el niño se requieren determinadas caracerísticas en el diagnóstico o la tipicidad de los cuadros porque lo que no tenemos con el niño es una cosa fundamental que es el que nos expliquen lo que se siente . Para eso debemos contar con otros recursos del exámen , del interrogatorio a los familiares de la evolución de la enfermedad y los examenes que se hagan para estos diagnósticos.»

El profesional habló también del equipamiento conque cuenta nuestro país para las cirugías pediátricas . En este sentido comentó que en el primer lugar que trabajó que fue en el Pereira Rosell se cuenta con los recursos.

«En general en Uruguay y en Salto el equipamiento está bastante acorde»

Aclaró que la «visión pediátrica» refiere a tratar al paciente como niño no como adulto porque desde el punto de vista sicológico no reacciona igual porque no tienen la misma forma de ver y vivir lo que está ocurriendo.