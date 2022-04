2 de abril – Día del Trastorno del Espectro Autista (TEA) Campaña Mundial 2022: “¿HASTA CUÁNDO? * HASTA HOY”

Con la Dra. Andrea Viettro Pediatra. Magister en Atención Temprana (Trastorno del desarrollo). Pos-grado en TEA y trastornos del desarrollo socio-emocional. Diplomatura en niños y mujeres en el Espectro Autista. Proclama: ¿Hasta cuándo seguiremos esperando por una educación centrada en la diversidad y necesidades de cada persona?



“¿HASTA CUÁNDO? * HASTA HOY”

Hoy y como todos los años, se lleva adelante una jornada dedicada al Día Mundial de TEA: Trastorno del Espectro Autista. El fin es concientizar, saber que existe y sobre todo, conocerlo. Un tema actual, que necesita atención, tiempo y dedicación. Intentando aprender siempre más sobre la diversidad y aceptar que todos somos de alguna forma iguales, pero a la vez diferentes. Y que nuestras diferencias sirvan no para etiquetarnos, sino para aprender a respetarnos y apoyarnos. Entendemos que entre los cambios que han surgido al respecto y no menor, ha sido el símbolo de TEA. Que hasta ahora ha estado representado por un patrón de rompecabezas, reflejando la complejidad del Espectro Autista, mientras que los múltiples colores que contiene actualmente la figura de 8 en forma horizontal, representa la diversidad de las personas y familias que viven día a día con el trastorno. Para interiorizarnos sobre otros avances, convocamos a la Especialista Andrea Viettro, consultándole:

¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista?

Un trastorno muy complejo del neurodesarrollo. Significando en todos los casos, que la afectación en cada área, puede ser muy diferente.

¿Qué alteraciones provoca en cada individuo?

Una alteración a nivel de lo que es la comunicación, en la interacción social, en la presencia de conductas repetitivas e intereses restringidos y en la presencia de intereses sensoriales que son atípicos. Comunicación e interacción social: El tema es muy amplio y por eso tan complejo. Sucede en niños que no desarrollan lenguaje, a niños que desarrollan el lenguaje a la edad que tiene que aparecer. Y no es que no tengan lenguaje (imagen sin comunicación), sino que tienen una característica en la pragmática del lenguaje o del que así lo interpretamos como tal, en el contexto social en el que estamos. Muchas veces cuando los oímos, podemos pensar que son niños que se parecen a un adulto en su forma de hablar. Y en sus primeros años de vida, quizás pasan más desapercibidos por algunas características.

¿Puede un niño desarrollar el Autismo en diferentes etapas?

No es que lo desarrolle. El niño que es autista, nace siendo autista y lo va a ser para toda su vida. Solo que se puede hacer visible, cuando el niño no cuenta con la capacidad de adaptarse al entorno. Puede que en casa lo entendamos y fuera de ella, tiene que hacer más cosas para integrarse a lo social.

Factores de riesgo

Hay mucha teoría al respecto y no hay nada comprobado. Pero sí se ha podido ver, que la Diabetes gestacional, por todo el estado inflamatorio que desarrolla en cuanto a lo intrauterino, es un factor de riesgo. Pero se tendría que sumar a ese factor de riesgo, lo genético además, para la expresión después. También se piensa como factor de riesgo la edad materna y paterna. Algunas infecciones, fármacos, o tóxicos.

Todo ello se lo ve planteado como posible influencia. Luego que el niño nace, lo ambiental es importante, ya que en sus primeros años tiene Plasticidad cerebral, con su capacidad de reorganizar sus circuitos neuronales, re conectándolos.

¿Cuándo se comienza con las primeras sospechas?

La primera sociedad que el niño enfrenta es la escuela y es allí cuando se comienzan a ver algunas características. Depende mucho de la severidad, si un niño quizás esté viviendo en medio del campo, a que si un niño desde muy chiquito debe concurrir a una escuela.

En sus primeros meses de vida, en lo que tiene que ver con la mirada, en su sonrisa social. Que si uno la observa en un bebé sin el Espectro y con pocos meses, le interesa mucho más un rostro humano que un objeto. En cambio estos niños, pueden no tener tanto interés por mirar a la cara, en una sonrisa de alguien que intente hablarle o lo mire sonriéndole. Eso es comunicación, aunque el niño aún no hable. Puede ser que ese niño sea sumamente tranquilo y que quedando en su cochecito no demande alimentarse. Si no se le acerca el biberón, no lo pide.

O de lo contrario, pueden ser bebés muy irritables, que les cuesta dormir, difíciles de calmar. Por eso como Pediatras, debemos estar atentos al desarrollo cuando lo controlamos, intentando explorarlo más de cerca. Porque si al bebé le sucede con tres meses de vida, nadie va a sospechar que puede tener problemas de este tipo.

1 año de vida

Cumpliendo 1 año y al no aparecer vocalizaciones, incluso los sonidos que emiten los bebés, expresiones faciales, hay que prestarle atención. Porque con esta edad, debe responder al nombre. La interacción y la comunicación social, son esenciales.

Conductas repetitivas:

Estereotipias: Las Estereotipias, son movimientos que no tienen una función aparente. Y aunque a nosotros no le encontremos una explicación, la Leña media (movimiento de las manos, o el movimiento de las manos como aleteo), caminar en puntas de pié, al niño lo calma y es algo que sí, tiene una función para él. Como tener una marcha rara (caminando torcido). Como son seres inflexibles, necesiten siempre mantener sus rutinas: ir a la escuela por el mismo camino. “Primero me baño y después ceno” o “primero ponerse la media izquierda y luego la derecha”. Y cuando uno le cambia esos rituales, sufren una crisis. Intereses: restringido o inusual

Restringido: Es cuando a un niño con tres años, le gustan solamente los dinosaurios para poder jugar. Inusuales: son cosas que a un niño de tres años no son comunes que le guste. Por otro lado, existen situaciones de conocerse de memoria todos los números de las líneas de ómnibus y su recorrido. O aprenderse los números en el idioma que le solicitemos. Uno no puede creer que sean tan inteligentes y no puedan llegar a una interacción con otro niño. Son cosas que van, como por caminos

distintos.

Intereses sensoriales atípicos

En nuestro cerebro, integramos toda una información por diferentes sentidos que son siete y en base a ello, respondemos. Estas personas tienen en su gran mayoría, alteración con la integración sensorial, que los lleva a una hipersensibilidad auditiva (taparse los oídos ante un ruido que a muchos seres humanos no les parece molesto: secador de cabello, batidora), intolerable para ellos.

A nivel de la piel tienen hipersensibilidad, con las etiquetas de la ropa que les roce, generándole una crisis. Como muchas veces pueden tener a la inversa Hipo sensibilidad: caerse, golpearse sin manifestar dolor y ni siquiera llorar. Son buenos con los olores, y a veces un alimento que no tiene nada en particular, no quiere consumirlo. En cuanto a lo visual, les puede gustar mucho el polvo en el aire contra la luz de una ventana, o con los objetos que giran y quedarse mucho tiempo mirándolos.

¿Existe alguna teoría de encontrar una explicación al respecto?

No existe. Además, son todos diferentes entre ellos. No todos los niños con Autismo tienen discapacidad intelectual, pero en todos los casos, se logra mucho.

Es importante el trabajo en equipo, llegando a un diagnóstico precoz, intervenir cuanto antes y que las intervenciones sean las adecuadas. Y la inclusión educativa, es fundamental. Ellos aprenden de manera diferente, por tal motivo es sumamente importante la formación de las docentes en general, porque ellos tienen fortalezas y debilidades y hay que aprovechar que son aprendices visuales. Muchas veces faltan herramientas para poder desarrollar la tarea y justamente estas cosas, son las que estamos pretendiendo hacer llegar, con los cursos que brindamos. En lo personal, he ido cada vez más, dedicándome al tema y ahora creo que es momento de volcarlo a otros profesionales y poder formar redes que nos acerquen a una mejor atención de estos niños y sus familias.

(Por una comunicación con la Dra. Andrea Viettro: 099374793, www.teacompaña.capacitaciones, cursoteacompañauruguay@gmail.com y además, “te acompaña” en

Facebook).

Por Mary Olivera.