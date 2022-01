1999: el año en que Palomar quedó a un punto de la «A»

La memoria viva

Los números asociados al fútbol, merman una ilusión o la elevan a la potencia pretendida. Más allá de los jugadores exponiendo en cancha, para que el contenido fermente y plantee el desnivel, la tabla de posiciones es cosa seria. Hay quienes la catalogan como la verdad suprema, otros no tantos, sobre todo los que se apegan al respeto de una idea, donde la estética no falte.

Y si el lector desemboca en la realidad de PALOMAR a una fecha de la conclusión de la segunda rueda, sostendrá que la chance de ascenso es primerísima. De la «C» a la «B». Suma 26 unidades, contra los 22 de Cerro y Parque Solari, aunque Cerro registra un partido menos jugado. Mañana miércoles con Quinta Avenida-Treinta y Tres enfrente, obligado a vencer. Porque en caso de empate, se estira en algo su búsqueda de ascenso y una derrota, significará el ascenso de Palomar, sin tener que jugarse la última fecha. Ahí están las cartas sobre la mesa. No hay otra,

DESDE EL AYER

El fin de semana, fue movido para EL PUEBLO en materia de consultas respecto a Palomar y sus antecedentes. Sobre todo si de ascensos y descensos se trata. Ocurre que los celestes pasaron por la «B», desde el momento que pegaron el salto en el 1996: de la «C» a la «B», para al año siguiente jugar POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA en la principal divisional de ascenso.Debutó frente a Parque Solari y fue con victoria por 3 a 1. En la tabla final al cabo de las 22 fechas, concluyó en la novena posición, con un total de 27 puntos. El Campeón fue el Progreso de Gustavo Adolfo Ferraz con el registro de 49 unidades, mientras Hindú segundo con 43, Pueblo Nuevo 38 y San Eugenio 36.Al año siguiente, 1998, Palomar finalizó décimo con 20 puntos. Bajó un escalón respecto al año de su estreno en la «B».

CUANDO PUDO SER DE PRIMERA

No todo el pasado vive fiel en la memoria del hincha. Los desencuentros o confusiones con la estadística pueden ser cosa normal. Inevitable. Los almacenamientos en esa memoria funcionan. Pero la verdad: no siempre. Por eso, la estadística de EL PUEBLO tan solo pretende esclarecer respecto AL MEJOR AÑO DE PALOMAR JUGANDO EN LA DIVISIONAL «B», a tal punto que no le faltó tanto para ascender a la «A». Fue en la temporada de 1999.El equipo celeste finalizó con 40 puntos, los mismos que Chaná, mientras Pueblo Nuevo fue el campeón de la divisional con 41. Un total de 12 partidos ganados, 4 empatados y 6 perdidos. Llegó a 31 goles a favor y 25 goles en contra. Al año siguiente en el 2000, igualmente fue segundo, pero en este caso distanciado de cuatro puntos de Dublín Central que obtuvo el primer ascenso: 49 contra 45, mientras Cerro producía la tercera colocación con 40.Fueron 13 imposiciones de Palomar, 6 empates y 3 derrotas. 36 goles a favor y 24 goles en contra. Por lo tanto, un detalle que no es menor: en dos temporadas, la nada despreciable suma de 67 goles. Hay que tener en cuenta que en 1996 alistaba en la «C».Fueron dos años notables de Palomar, con un goleador para la historia: Víctor Medeiros.***********Al fin de cuenta, los números asociados al fútbol. Para que después la historia, tan solo se eche a andar. Aquel Palomar lo supo y el memorioso lo sabe.El libre orgullo del hincha. El mismo que ahora se recuesta en el soñado sueño de volver….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

VICTOR MEDEIROS- Fue brillante en los dos años inolvidables de Palomar en la «B», cuando el equipo pudo ascender a Primera División. Goles y goles. Después se fue a España, prolongando su radicación desde entonces. Pero bien incorporado está, en la historia de Palomar.