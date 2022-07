1901- 17 de julio- 2022. Un día como hoy, nacía Artigas Milans Martínez

Fue un 17 de julio de hace 121 años atrás, que llegó al mundo Artigas Milans Martínez. Para los salteños, un salteño más, aunque hubiese nacido en Tacuarembó. Para quienes disfrutan de contemplar una acuarela y para quienes cultivan el acuarelismo, es el suyo un nombre de referencia, sin dudas.

Hijo de Juan Milans y Corina Mónica Martínez Morente (ambos salteños) y, como ya fue dicho, nacido en el departamento de Tacuarembó, fue Artigas Milans Martínez un hombre de excepcional sensibilidad para el arte. Fue, en la pintura y en la poesía, un creador nato y auténtico.

Se inició como escultor y dibujante siendo aún adolescente, allá por el año 1914, en la Escuela de Modelado, que era dirigida por el escultor Luis Cantú. Ingresó más tarde en la Escuela de Arte Regional, que dirigía el pintor Pedro Figari. Fueron sus profesores Domingo Puig, Antonio Pena y Vicente Puig. Luego abandona la escultura y se inclina decididamente por la pintura, para ingresar al Círculo de Bellas Artes, en 1918. Deja luego el Círculo y opta por una formación autodidacta que cultivará siempre.

Pero además, en Salto fue un ser incansable en el afán de promover la cultura en esta ciudad, a la que llegó con 29 años, que siempre sintió como propia y que siempre lo adoptó como un hijo predilecto. Estuvo siempre atento y dispuesto a organizar conferencias, exposiciones de arte, recitales de poesía. En alguna otra ocasión , desde esta página sostuvinos que «las reuniones con su amiga Marosa di Giorgio y otros intelectuales del momento, marcan definitivamente un hito insoslayable en la historia cultural de Salto».

También alguna vez compartimos este recuerdo de Anelio caraballo (El Pibe), quien trabajó durante varios años en el café Ding Dong, en pleno centro: “El Ding Dong estaba en calle Uruguay 842…Era de César Osmar Acosta. Entre los que iban estaban Ruben Ferrari, Chingola Muñoa, Jorge Real, Maruja Ganón, Leonardo Astiazarán, Milans Martínez, La Negra Berta… y también otras personalidades que ahora no recuerdo. Pienso que se reunían allí porque ya no existían más la Oriental ni las otras confiterías históricas…Era lo último que iba quedando. Los que se juntaban no eran los diez o doce a la misma vez sino que iban alternando permanentemente…”.

Artigas Milans Martínez fue quien dirigió la primera página literaria que hubo en Salto; fue en el diario La Campana, en 1936. Luego, desde 1945 y por quince años consecutivos llevó adelante una columna de literatura y arte en general en Radio Cultural, llamada «En el aire de América». En 1953 fundó Papel de Poesía, «la hoja con versos como nervios, que recorría los países del idioma, señalando a Salto como centro del idioma”, como señala el profesor Leonardo Garet, quien comenta además que “el agua de sus acuarelas ya era luz que iba dialogando con las cosas. El color de sus cielos y su río ya era un verso que iba abrasando el paisaje. Y si somos como nos han visto los que saben mirar, la ciudad y sus alrededores, su río y sus costas, es un poco responsabilidad de una acuarela de Milans. Así como su alma se volvió acuarela”.

No debe olvidarse además, que en nuestra ciudad fue Director del entonces llamado Museo Municipal de Bellas Artes.

“PINTOR EMANCIPADO Y DE ALMA”

“Pintor emancipado y de alma, vive el instante fugitivo con una paleta quemante en grado sumo, que se aloja hasta en lo más recóndito de esta materia abundante que emplea. Ama la histórica presencia del colonial aspecto arquitectónico y trabaja su pátina con procedimiento noble y lleno de gracia, hasta darnos la visión serena de la mella del tiempo. No se conforma con dar un apunte, sino que viaja en el proceso elaborativo del sistema, construyendo con un orden el armazón armónico. Hay sin duda alguna un primitivo dentro de él, pero perfectamente controlado…”. Zoma Baitler, pintor y crítico de arte nacido en Lituania (Fragmento extraído del Tomo Nº 16 de la Colección de Escritores Salteños).

UN POEMA

Llegarás en silencio

Llegarás en silencio y ha de estar ese día

poblado de recuerdos temblorosos,

lleno de lentas hojas amarillas

cayendo hacia el olvido.

Llegarás cuando nadie por el camino venga,

los árboles clamantes al cielo,

muriéndose, desnudos de nidos y flores.

Vendrás serenamente con los ojos vacíos

y las manos tendidas, con ademán helado

sobre mi pobre pecho cansado de esperar.

Resonará en el aire de ceniza y quebranto

una pálida música venida de la infancia.

Despertará nostalgias de los días lejanos,

e invadirá el instante

borrándose entre nieblas perdidas sobre el mar.

Iremos de la mano hacia el confín del cielo

donde la luz no muere…

Y será entonces recién, mi nacimiento.

ARTIGAS MILANS MARTÍNEZ