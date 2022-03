$ 170 el kilo de tomates Americano y Perita al mayoreo

La Granja al día

Hace algunos días el fruto rojo volvió a su condición de villano, se comercializo a $ 170 el kilo al mayoreo y saltaron las alarmas, aunque era crónica de un suceso anunciado que va ser muy puntual. Para ello consultamos al delegado de Junta Nacional de la Granja por parte de Salto Hortícola, Italo Tenca y nos decía:

¨Hoy casualmente estuvimos viendo eso, las autorizaciones de importación están libres y no hay tomates en la región. Evidentemente esto es la conjunción de lo que paso, las grandes temperaturas y que fallaron los cuajados, tres o cuatro racimos, y como esto es un ciclo biológico en estos quince o veinte días está pasando esto con unos números enormes, coincide con esto acá en el norte. Y, en el sur al cultivo de campo lo liquido, no queda más nada. Hoy me acaban de decir que, totalmente, la bacteriosis termino con el tomate de campo. Entonces la baja oferta del sur y la baja oferta del norte, la del sur prácticamente era la que tenía que cubrir este espacio hizo que la oferta fuese tan escasa¨

Agrego al respecto ¨básicamente esto en 10, 15 días más es lo que estamos calculando, empieza a recuperarse el sur con los invernáculos, como el norte también va a ir incrementando la oferta¨.

Y señalo que ¨en el caso del morrón ya entro a bajar y al tomate no lo aguanto la calle. Hoy decía la gente que en Montevideo no lo podían cobrar más de $ 1.200, $ 1.300 la plancha, llego a estar a $ 1.700, $ 1.800, pero la calle no aguanto y era razonable que iba a pasar. Creemos que en veinte días se normaliza, ya hay, uno ve los tomates como están, los cuajados son buenos, el estado de los cultivos es bueno aquí en el norte¨.

A la consulta de como opera la importación de tomates a veinte días de normalizar la oferta, comentó que ¨en la previa a la decisión la CAMI recomendó algún viaje puntual. Dejar libre la importación de tomates es decisión del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los números de los valores no los soportaban, en definitiva los números los maneja Economía, en estos casos, inmediatamente cuando pasa esto. Va a estar libre por unos días, no está entrando tomate o muy poco, porque la región esta complicada, no hay tomates.

Las gremiales no estaban de acuerdo con la decisión, pero va a tener una apertura hasta fines de marzo y después se vuelve a revisar, es el único rubro. Morrón no se va a importar, hay mucho, ya el verde esta sobrando y el rojo comenzó a bajar¨.

Baja oferta de tomates en Brasil al mayoreo tras lluvias en cultivos

La cosecha de verano sigue disminuyendo

Entre el 14y el 18 de marzo, el valor medio del tomate de ensalada Larga Vida fue de R$ 150,16 (+28,82%) en la CEAGESP, en R$ 152,85 (+18,65%) en Campinas /SP, en R$ 170,78 (+39,23) %) en Rio de Janeiro/RJ y en R$ 145,00 (+29,11%) en Belo Horizonte/MG. El incremento registrado en el total de mayoristas monitoreados es consecuencia del menor volumen de fruta ofertado debido a las lluvias que se presentaron a lo largo de la semana en las regiones productoras. Además, algunos mercados continúan frenando el ritmo de la cosecha de verano, lo que contribuye a la disminución de la oferta. Para la próxima semana, los cultivos de verano deberían seguir ofreciendo menos, mientras que ya habrá, aún en pequeño volumen, oferta de tomates de los cultivos de invierno.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 17 de marzo del 2022: La operativa transcurrió de manera poco ágil, aunque con mayor movimiento de venta ayer miércoles que hoy jueves. En cuanto al ingreso de público comprador se mantiene alto y la operativa muestra mayor fluidez debido al comienzo del año lectivo. Se registraron descensos en los precios de tomate Redondo, morrones, remolacha, lechuga, banana, frutilla y sandía. Se observaron incrementos en las cotizaciones de cebolla, pelón, ciruela, durazno, uva choclo y rabanito

Abundante oferta de membrillos en el mercado mayorista

Frutas de hoja caduca: hace un mes aparecieron como novedad las primeras partidas de membrillo con algunos problemas de inmadurez, pero con calibres grandes. Sin embargo, estamos en el período de su mayor oferta en la plaza con descenso en sus cotizaciones y de buena calidad, con coloraciones amarillas y buen estado de madurez. También hay buena oferta y calidad en manzana, con variedades Gala y Red Delicious, aunque ya comienzan a aparecer en la oferta las primeras partidas de Granny Smith. En pera por el momento la oferta es relativamente estable sin cambios en sus precios. Sin embargo, en carozo, la oferta de pelones y durazno es baja, con signos de mala conservación, ya que se ven coloraciones amarronadas en la pulpa y deshidratación. La única fruta que está de mejor calidad es la ciruela, pero los calibres que se observan son principalmente medianos a chicos. Referentes comerciales mencionan que después que son retirados de las cámaras de conservación se deterioran muy rápidamente, se ablandan y aparecen signos de hongos. En frutas nativas el nivel de oferta es relativamente estable, con presencia de arazá, guayabo y butiá.

Hortalizas de fruto: ingresan partidas de tomate importado desde Brasil para compensar el nivel de oferta que existe a nivel nacional. No obstante, la calidad de estos frutos no es la mejor ya que muchos presentan problemas de inmadurez y otros que tienen color ya comienzan a ablandarse. A su vez, este producto en la región también está con baja oferta, debido a los problemas ambientales que perjudicaron su obtención de buena calidad en los cultivos que se instalaron para el verano, con suba de precios significativos. La misma realidad que se está verificando en Uruguay. Según productores y técnicos consultados, para la semana próxima la oferta aumentaría, ya que la maduración y la coloración de los frutos se acelera con la presencia de la luna llena de estos días. Este fenómeno podría generar por otro lado una nueva ola de baja oferta a principios del mes próximo. Sin embargo, dentro de 20 días, la oferta se estabilizaría, con insignificantes cambios en los precios, ya que los cultivos actualmente se encuentran con fruta cuajada, en crecimiento y cultivos con adecuado estado sanitario, si es que no ocurre algún factor climático extremo en estos días.

Emilio Gancedo