17-0: Ceibal quedó con la goleada más histórica

Constituyó la segunda fecha del Campeonato Salteño en el Fútbol Femenino y con un resultado que no pasó de la largo y se adhiere a la estadística, desde el momento que Ceibal llegó a 17 goles en su partido ante Peñarol. Todo en el marco de una instancia a la que no faltó eficacia ofensiva en más de un caso y no por nada la media docena de goles de Salto Uruguay frente a Santa Rosa.El detalle del partido a partido, es un reflejo de lo apuntado. Veamos.

Ceibal 17 Peñarol 0

En los goles:3 Nazarena Berrutti3 Sarah Arregui3 Jessica Alzugaray2 Georgina Lima2 Noemí Lima1 Florencia Acerbis1 Soledad Pintos 1 María Italia Argain1 Katerin Ferreira

Salto Uruguay 6 Santa Rosa 0Goles: 2 Lucia Piriz, 2 María Pereira, 1 Virginia Díaz y 1 Milagros Benítez.

Salto Nuevo 4 Sud América 3.

Goles: Salto Nuevo 3 Stefany Álvez, 1 Bambina Machado Sud América: 3 Jessica Chiriff

Nacional 3 Chaná 0

Goles : Daiana Díaz, Alexandra Fedorchuk, Jessica Prado.

Dep.Artigas 1 Universitario 0

Gol: Milena Sosa

Postergado: Ferro Carril vs Gladiador.