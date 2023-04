16 los que avanzan y los partidos que se jugarán

De la fase de grupos avanzarán 16 equipos a los octavos de final (los primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros). Ucrania es la actual defensora del trofeo de la Copa Mundial Sub-20 tras su histórica victoria en Polonia 2019. El conjunto liderado por Andriy Lunin y Valeriy Bondar derrotó a Estados Unidos, Qatar, Panamá y Colombia, antes de superar al poderío de Italia en semifinales para imponerse por 3-1 a la República de Corea en la final. Argentina es el país más ganador con seis títulos. Fixture y calendario completo Sábado 20 de mayo Grupo A: Argentina vs Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero. Grupo A: Guatemala vs Nueva Zelanda en el Estadio de Santiago del Estero. Grupo B: Estados Unidos vs Ecuador en el Estadio de San Juan. Grupo B: Fiyi vs Eslovaquia en el Estadio de San Juan. Domingo 21 de mayo Grupo C: Senegal vs Japón en el Estadio de La Plata. Grupo C: Israel vs Colombia en el Estadio de La Plata. Grupo D: Italia vs Brasil en el Estadio de Mendoza. Grupo D: Nigeria vs República Dominicana en el Estadio de Mendoza. Lunes 22 de mayo Grupo E: Uruguay vs Irak en el Estadio de La Plata. Grupo E: Inglaterra vs Túnez en el Estadio de La Plata. Grupo F: Francia vs República de Corea en el Estadio de Mendoza. Grupo F: Gambia vs Honduras en el Estadio de Mendoza. Martes 23 de mayo Grupo A: Argentina vs Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero. Grupo A: Nueva Zelanda vs Uzbekistán en el Estadio de Santiago del Estero. Grupo B: Estados Unidos vs Fiyi en el Estadio de San Juan. Grupo B: Eslovaquia vs Ecuador en el Estadio de San Juan. Miércoles 24 de mayo Grupo C: Senegal vs Israel en el Estadio de La Plata. Grupo C: Colombia vs Japón en el Estadio de La Plata. Grupo D: Italia vs Nigeria en el Estadio de Mendoza. Grupo D: República Domincana vs Brasil en el Estadio de Mendoza. Jueves 25 de mayo Grupo E: Uruguay vs Inglaterra en el Estadio de La Plata. Grupo E: Túnez vs Irak en el Estadio de La Plata. Grupo F: Francia vs Gambia en el Estadio de Mendoza. Grupo F: Honduras vs República de Corea en el Estadio de Mendoza. Viernes 26 de mayo Grupo A: Argentina vs Nueva Zelanda en el Estadio de San Juan. Grupo A: Uzbekistán vs Guatemala en el Estadio de Santiago del Estero. Grupo B: Eslovaquia vs Estados Unidos en el Estadio de San Juan. Grupo B: Ecuador vs Fiyi en el Estadio de Santiago del Estero. Sábado 27 de mayo Grupo C: Colombia vs Senegal en el Estadio de La Plata. Grupo C: Japón vs Israel en el Estadio de Mendoza. Grupo D: República Dominicana vs Italia en el Estadio de Mendoza. Grupo D: Brasil vs Nigeria en el Estadio de La Plata. Domingo 28 de mayo Grupo E: Túnez vs Uruguay en el Estadio de Mendoza. Grupo E: Irak vs Inglaterra en el Estadio de La Plata. Grupo F: Honduras vs Francia en el Estadio de La Plata. Grupo F: República de Corea vs Gambia en el Estadio de Mendoza.