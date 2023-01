15 años de Club de Niños de Aldeas Infantiles SOS

En diciembre el Cllub de Niños de Aldeas Infantiles SOS cumplió 15 años de

trabajo comprometido y sostenido en la comunidad.

A lo largo de estos años el centro se ha transformado en un lugar de referencia

para el barrio y la comunidad, generando acciones de impacto y planificación,

más allá de los límites del centro, generando las condiciones para el

acercamiento de propuestas socioeducativas diversas para los NNA y sus

familias y para el barrio.

Club de Niños desarrolla su atención en doble turno ,a contra horario escolar,

brindando una propuesta de atención integral que incluye a 110 nna y sus familias

– destacó La Directora de Aldeas Infantiles SOS de Salto, Nancy Borghi.

La propuesta es diversa y respondiendo a intereses y requerimientos de cada

NNA, integrándose la misma a las demás vinculaciones que presentan los

mismos, tanto a nivel educativo, deportivo, salud ,comunitario y familiar.

Club de niños se encuentra formando parte de la malla de protección integral a

las infancias y adolescencias, es un actor clave en la promoción de derechos,

teniendo como herramienta clave para el logro de tal fin, la articulación

interinstitucional y Programática a la interna de la Organización.

Acompañando las orientaciones del ente rector en materia de políticas de infancia

y adolescencia (INAU)se trabaja fuertemente en la promoción del Derecho a Vivir

en familia, desplegando para ello , junto a otros actores, acciones que apunten a

intervenir en las condiciones presentes que impiden o limitan el ejercicio de la

parentalidad.

En este marco desde Aldeas Infantiles SOS y el equipo que trabaja en el día a día

hacemos llegar nuestro agradecimiento por la confianza a las familias y a los NNA

por elegir cada día al Club , a las instituciones por el trabajo articulado .

ALDEAS INFANTILES SOS

Aldeas Infantiles es una organización internacional de desarrollo social sin fines

de lucro, no gubernamental e independiente, que trabaja en el mundo desde 1949

con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la

convivencia familiar y comunitaria. La Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles

SOS se fundó por iniciativa de Ilse Kasdorf en 1960, convirtiéndose en la primera

de Latinoamérica.

Actualmente está presente en 136 países, cooperando con los Gobiernos, las

organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en el marco de los

principios consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las

Directrices de Naciones Unidas. En Uruguay, cuenta con cinco programas,

localizados en Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto, en los que

otorga una respuesta adecuada para cada participante.

La Aldea de Salto comenzó a construirse en 1983 en un predio cedido por la

Intendencia departamental, y se inauguró dos años después. En 1986 comenzó a funcionar un servicio preescolar en el departamento y en 1998 se inauguró un

jardín de infantes.

Actualmente, el Programa Salto gestiona 4 CAIF en los que participan más de

500 niños y niñas de primera infancia y sus familias y un Club de Niños al que

concurren más de 60 niños y niñas en edad escolar. También cuenta con la

modalidad de cuidado residencial tanto en la Aldea como en casas en la

comunidad, en la que se brinda acogimiento de 24 horas a 80 niños, niñas y

adolescentes que han perdido el cuidado familiar y otras alternativas de cuidado

de tipo familiar, como familia de acogida y Atención en Contexto.

Se brindan alternativas de cuidado a los niños, niñas y jóvenes que perdieron el

cuidado de sus familias. Se promueven los derechos de la niñez en el país para

que fortalezcan y mejoren los sistemas de protección a la infancia.

La organización se especializa en el cuidado de niños basado en un modelo

familiar. Está dirigida a niños que se encuentren en situaciones de riesgo por

haber perdido a sus padres o porque los padres no pueden hacerse cargo de

ellos. Es miembro de la Unesco y tiene un asesor permanente en el Consejo

Económico y Social de la ONU. Trabaja actualmente en 134 países del mundo,

con al menos 60 000 niños distribuidos en las diferentes aldeas, y más de 500000 que reciben soporte a través de escuelas, centros sociales, médicos y las

más recientes ayudas a niños con VIH/sida.

Aldeas Infantiles SOS se basa en cuatro principios fundamentales, los cuales son

la Madre, los Hermanos, la Casa y la Aldea: Madre: Los niños y niñas son

acogidos en una familia liderada por una madre que sustituye en su lazo el amor

verdadero.

Hermanos: En cada familia vive una Madre con algún hermano, con los cuales los

niños podrán convivir. Los hermanos sanguíneos no son separados.

La Casa: Cada familia tiene su propia casa.

La Aldea: Es una comunidad formada por Casas Familiares. La Aldea constituye

el puente de integración de los niños y niñas hacia la comunidad externa, a través

de una vida normal, con vecinos, amigos, practicando deportes y estudiando en

los colegios de la zona. Cada Aldea es liderada por un director y un Comité de

Aldeas formado por las mismas madres. El Director de la Aldea acompaña a las

Madres y vela por el cumplimiento de los principios que sustentan el modelo,

además de formar importantes vínculos con la comunidad local.