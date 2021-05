14 y 15 de agosto Primer Encuentro Regional de Jóvenes “Sé protagonista del cambio”

Se comenzó e el camino de preparación hacia el Encuentro Regional de Jóvenes “Sé protagonista del cambio”, así lo anunció a EL PUEBLO la Presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, Giselle Monsegui.

El evento se hará en forma remota durante los días 14 y 15 de agosto.

Por otra parte el próximo. Encuentro Nacional de Jóvenes será el 13 de junio a las 16.00 horas en forma virtual.

Vale aclarar que dichos eventos no son exclusivos para jóvenes con diabetes.

El encuentro de agosto se realizará en dos días porque se trabajará en dos grupos según las edades

“Queremos que a este encuentro se acerquen todos los jóvenes interesados, no solamente aquellos que padecen diabetes. El objetivo es luchar por la salud y el bienestar de todos los jóvenes, si éstos no cambian las enfermedades no transmisibles, se transformarán en un verdadero problema y las situaciones se verán agravadas” – enfatizó Monsegui.

Los jóvenes se han visto afectados por la pandemia en su bienestar en salud.

Como todos, hemos tenido que cambiar hábitos y costumbres; pero nos preocupa el impacto en especial en estas edades.

Se pretende ayudarlos a visualizar la problemática y encaminar vías de ayuda, es necesario que ellos sean los protagonistas del cambio.

Destacamos la importancia que sean voceros y prediquen con su ejemplo una vida saludable, miramos hacia el día después del Covid-19.

En manos de ellos estará nuestro futuro y se necesitan cambios en nuestra sociedad.

El objetivo principal del encuentro es visualizar la problemática que influye en el bienestar de la salud de los jóvenes y brindar herramientas para salir de esta situación bajo una mirada global.

Se abordarán temáticas que ayuden a los participantes a detectar aquellos obstáculos que no les permiten encontrar su bienestar en salud, apoyados en profesionales tales como nutricionistas, profesores de educación física, médicos deportólogos, psicólogo, sociólogo, visualizando el impacto del cuidado del medio ambiente, la alimentación, la actividad física, la salud mental y el descanso en nuestra salud.

Como promotores de salud y bienestar social, se entiende que es necesario abordar la problemática que inquieta a los jóvenes de forma inmediata.

El encuentro contará con el sponsoreo de Consejo Uruguayo de Bienestar Social, Alianza ENT Uruguay, Alia.nza Regional de Jóvenes con ENT y Coalición Latinoamericana Saludable.

CONSEJO URUGUAYO DE BIENESTAR SOCIAL

Es una institución de carácter no gubernamental que afilia instituciones y organismos públicos, privados y profesionales interesados en el Bienestar Social.

Como Comité Nacional tiene la representación en el país del Consejo Internacional de Bienestar Social (ICSW) órgano de consulta de las Naciones Unidas.

La particularidad de nuestro Consejo fundado en 1947 consiste: por un lado su pertenencia a la red mundial ICSW, por otro que desde su creación involucra tanto a organizaciones privadas como entidades públicas (MSP, MIDES, INAU y MTSS).

La misión es fomentar el bienestar social promoviendo la coordinación de las instituciones y la planificación de las obras que persiguen separadamente con los mismos objetivos.

Facilitar y promover la cooperación entre las instituciones, ya sean privadas como oficiales. Promover el intercambio de información y experiencias, nacionales y extrajeras.

Representar al Consejo Internacional de Bienestar Social en el país.

Contribuir a la elaboración de las políticas de dicho Consejo Internacional (ICSW), fomentar sus propósitos y colaborar con el sostenimiento financiero.

La Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT Uruguay) se conforma en marzo del año 2011, con el objetivo de impulsar la toma de consciencia de las autoridades sobre el impacto, actual y futuro, de las enfermedades no transmisibles, sobre la salud de la población y la economía de los países, así como para lograr la aplicación de acciones concretas que permitan enfrentarlas. La Alianza ENT fue la primera alianza en conformarse en las Américas y se creó como la contraparte nacional de la Alianza Internacional para las Enfermedades No Transmisibles (NCD Alliance).

ALIANZA En sus orígenes estuvo integrada por asociaciones médicas, organizaciones de pacientes, organizaciones para estatales e individuos interesados en promover la salud, disminuir las ENT y reducir el alto costo que las mismas causan a la sociedad uruguaya. A la fecha, Alianza ENT Uruguay es una red no gubernamental de organizaciones e individuos, sin fines de lucro, que actúan en Uruguay. La Alianza ENT representa la voz de la sociedad civil que promueve y respalda las iniciativas internacionales, y en especial a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las ENT realizada en Setiembre 2011, tendientes a frenar la actual epidemia de ENT a nivel mundial. El objetivo de esta Cumbre, donde asistieron Presidentes, Jefes de Estado y altas autoridades nacionales, fue discutir una respuesta adecuada para este serio problema que no sólo amenaza la salud de las poblaciones sino también sus economías, como lo ha alertado el Foro Económico Mundial. En paralelo a esta iniciativa de la ONU, y con el objetivo de respaldarla, también se creó una Alianza Internacional de la Sociedad Civil para abordar el tema de las ENTs (la NCD ALLIANCE) que es liderada por la Fundación Internacional de Diabetes (FDI), la Federación Mundial del Corazón (WHF), la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) y la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (The Union), quienes a su vez agrupan más de 900 asociaciones miembros en 120 países.