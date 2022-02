14 peleas para el Encuentro del sábado 12 de febrero en el club Juventus

El Encuentro de boxeo pactado inicialmente para mañana sábado 5 de febrero fue postergado para el sábado 12 de febrero siempre en las instalaciones del club Juventus. El mismo es organizado por la academia Locomotora Box con el apoyo de Coordinación Deportes y la FUB (Federación Uruguaya de Boxeo).

Se contará con varias peleas amateur participando un buen número de boxeadores de Academias de Salto, Villa Constitución, Young y Paysandú.

PELEAS

1 Jean Anastasof (Locomotora Box) vs. Jesús Heredia (Locomotora Box)

2 Naiara Martínez (Locomotora Box) vs. Yamila Ferrao (Locomotora Box)

3 Ana Telis (La Barra Box Paysandú) vs. Agustina González (Casa de los Deportes).

4 Ángel Luquez (Guerreros de Acero) vs. Jonathan Rodríguez (Casa de los Deportes).

5 Emilio Carballo (La Barra Box Paysandú) vs. Marcelo Niz (Villa Constitución).

6 Braian Insaurralde (Casa de los Deportes) vs. Joaquìn Buldain (Guerreros de Acero).

7 Braian Porto (Casa de los Deportes) vs. Edison Achurrut (La Barra Box Paysandú).

8 Lizy Peralta (Locos de la Loma Young) vs. Cintiha Dure (La Barra Box Paysandú).

9 Ramiro Smith (Guerreros de Acero) vs. Cristian Mendietta (La Barra Box de Paysandú)

10 Mario Suarez (Casa de los Deportes) vs.Dybi Martínez (Locos de la Loma Young).

11 Diego Carriozo (Locos La Loma Paysandù) vs. Miguel Larrosa (Paysandú).

12 Matías Gabrielli (Locomotora Box) vs. Pablo Gómez (Casa de los Deportes).

13 Josue Paulichen (Locomotora Box) vs. Eric Da Rosa (Casa de los Deportes)

14 Mario Furtado (Locomotora Box) vs. Joel Chivel (Guerreros de Acero).

Clases de Boxeo en Casa de los Deportes.

La Coordinación de Deportes de la Intendencia de Salto se comunica los días y horarios de entrenamiento de boxeo en la Casa de los Deportes ubicada en calle Agraciada al 975. Las clases se realizarán de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 horas y de 10 a 11 horas, por la tarde en tanto serán de 18 a 19 horas y de 19:30 a 20:30 horas. De esta manera se sigue impulsando un deporte que tiene una gran repercusión desde lo social, son muchos jóvenes de nuestra ciudad que quieren practicarlo y la Casa de los Deportes le brinda dicho espacio para hacerlo.