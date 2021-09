13 años y Femenino juegan el domingo 12. 5ª fecha del Salteño para hoy sábado 11 de setiembre

Los partidos de la quinta fecha del Campeonato Salteño 2021 para hoy sábado

11 de setiembre son:



Serie 1

Equipos Cancha Categorías

Sol de América Quique Rivero 14 hs. 6,9,8,7,10,11,12 años.

River Plate

Progreso Julio Pepe Hernández 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años.

Ceibal

Liga Agraria Liga Agraria 14 hs. 10,11,7,6,8,9,12 años.

Salto Nuevo

Saladero Saladero 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años.

La Blanqueada

Libertad Guzmán Cazzaniga 14 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años.

Peñarol



Serie 2

Equipos Cancha Categorías

Universitario Universitario 14 hs. 11,9,6,7,8,10,12 años.

Ferro Carril

Salto Rowing Rowing 14 hs. 11,8,6,7,9,10,12 años

Sud América

Gladiador Aníbal Hernández 14 hs. 11,8,6,7,10,9,12 años.

Hindú

Cerro Cerro 14 hs. 11,12,6,7,8,9,10 años.

Chaná

Deportivo Artigas Alfredito Honsi 14 hs. 8,11,6,7,10,9,12 años.

Nacional



Interserie

Equipos Cancha Categorías

Remeros Liga 14 hs. 8,9,6,10,11,12 años.

Almagro



13 AÑOS: EL MAPA DE LA QUINTA FECHA

La fecha 5 del Campeonato Salteño de 13 años tiene los siguientes partidos

para el domingo 12 de setiembre:



Parque Policial

9:30 hs. Sud América – Nacional / 11:00 hs. Salto Nuevo – Chaná



Ambrosoni

9:30 hs. Ferro Carril – Ceibal / 11:00 hs. River Plate – Libertad

Hindú

9:30 hs. Almagro – Remeros / 11:00 hs. Hindú – Progreso



Gladiador

9:30 hs. Peñarol – Liga Agraria / 11:00 hs. Gladiador – Universitario



BABY FEMENINO PARA EL DOMINGO 12 DE SETIEMBRE

El Campeonato Salteño Femenino de baby fútbol tendrá actividad el domingo

12 de setiembre, la misma se celebrará en tres canchas.



Cancha de Sud América 1.

14:30 hs. Sud América – Universitario Sub 13

15:40 hs. Ceibal – Nacional Sub 13

16:50 hs. Ceibal – Liga Agraria Sub 10

17:50 hs. Chaná – Nacional Sub 16



Cancha de Sud América 2

15:00 hs. Liga Agraria – Peñarol Sub 13

16:00 hs. Sud América – Universitario Sub 10

17:10 hs. Ceibal – Remeros Sub 16



Cancha de la Liga

15:00 hs. Ferro Carril – La Blanqueada Sub 16

16:10 hs. River Plate – Chaná Sub 13

17:20 hs. Rojita – Peñarol