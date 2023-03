13 años: varios clubes no presentan la categoría.

Son 4 los clubes confirmados que no participarán del Campeonato Salteño de 13 años en esta temporada 2023, ellos son: Libertad, Sol de América, La Blanqueada y Tigre, eso hasta el momento porque se podría sumar alguno más en los próximos días.

Hay varios factores que tienen estos equipos para tomar dicha decisión, algunos no tienen niños para formar el plantel, otros no cuentan con cancha grande para poder practicar y otros por razones económicas ya que no se cobra entrada cuando las canchas son abiertas.

En duda de hacerlo según lo manifestado por su delegada esta Salto Rowing, algo que se confirmará en la reunión del lunes de la Liga.

PARTIDOS AMISTOSOS

Varios amistosos se jugarán hoy sábado 4 de marzo, los mismos sirven para preparar en lo deportivo a los niños y a los clubes para recaudar fondos por concepto de entradas y cantinas.

Repasemos los cruces confirmados para la jornada:

Cancha de Salto Nuevo. Inicio a las 15 hs.

Salto Nuevo – Libertad.

Se juega desde el Pre-baby hasta 12 años.

Entrada: $ 40. Buen servicio de cantina.

Cancha de Cerro. Inicio a las 15 hs.

Cerro – Nacional

Orden de categorías: 11,12,10, Pre-baby, 7,8,9.

Entrada: $ 40. Buen servicio de cantina.

Cancha Guzman Cazzaniga (River Plate). Inicio a las 14 hs.

14 hs. River Plate – Universitario. Sub 13.

15 hs. River Plate – Chana. 10 años.

16 hs. River Plate – Libertad. 11 años.

17 hs. River Plate – Almagro. 12 años.

18 hs. River Plate – Peñarol. 9 años

19 hs. River Plate – Almagro. Pre-Baby.

19:30 hs. River Plate – Chana. 7 años.

20:30 hs. River Plate – Almagro. 8 años.

21:30 hs. River Plate – Universitario. Sub 16 Femenino.